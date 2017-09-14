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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14353143541435514356>
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 16:01

  _hunter написав:Почему за ТРИ года их до сих пор не перенесли куда-то далеко за город? :shock:
РФ вдарила дронами по будівлі ТЦК та СП у місті Кременчук на Полтавщині

Про це повідомили у Сухопутних військах. Також дрони влучили у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

То мабуть сам комісар замовив аби замести следы своєї потужної праці
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 16:09

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:----------------------------
_hunter
А, теперь понял - то списанного пилота на "а поговорить" после развязки потянуло :lol:
---------------------------
Хантер, настільки розумна людина з Німеччини взагалі не повинна переживати за статки своїх батьків пенсіонерів. Тому що а) може їх вивезти у будь-який момент до себе і забезпечити б) прийняти вибір батьків залишитися але не всім навкруги розповідати як переживає, а робити закупи ліків/їжі, оплачувати комунальні і дозволити батькам почуватися нормально.

Ви ж так і зробили, вірно?
Вы ничего не поняли.
Родителям он посоветует после принятия ЗП №13229 пойти в ЗСУ. Причём обоим. Там у них будет высокая зарплата + пенсия + бесплатное питание. Хватит и на ліки, и на оплату комунальних, и ещё даже смогут ему в Германию отправлять для поддержки штанов вдобавок к немецким 500 евро.

Я правильно вас понимаю? - после стадии отрицания вы перешли к торгу? - и таки начали рассматривать поход на ВЛК? 🤔
Человеческая сучность (не опечатка!) не меняется от переезда.
Подонок остаётся подонком и после того, как сбежал из Украины в Германию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 16:15


"Реформи або смерть" - заявляє цей експерт.
А якщо діюча влада на реформи не здатна і вибори неначасі?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 16:15

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Вы ничего не поняли.
Родителям он посоветует после принятия ЗП №13229 пойти в ЗСУ. Причём обоим. Там у низ\х будет высокая зарплата + пенсия + бесплатное питание. Хватит и на ліки, и на оплату комунальних, и ещё даже смогут ему в Германию отправлять для поддержки штанов вдобавок к немецким 500 евро.

Я правильно вас понимаю? - после стадии отрицания вы перешли к торгу? - и таки начали рассматривать поход на ВЛК? 🤔
Человеческая сучность (не опечатка!) не меняется от переезда.
Подонок остаётся подонком и после того, как сбежал из Украины в Германию.

Вижу вас тоже на поговорить потянуло :lol:
Ок, в партизаны - тоже ни ногой. Ну хоть подпольную ячейку - организуете?
Или так и будете только со страниц форума жизни учить? -- паралельно с нычкованием от тцк ;)
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 16:17

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:то просувати-вимагати її тоді треба не від андріїв, а від приймаючих рішення -- тих, хто створив отакі умови-реалії, що дають підстави андріям отак розглядати та робити.
Я двома руками за подібні ТЕОРЕТИЧНІ але МАРАЗМИ.
Теорія-класна, така собі совковий відголосок про загальну справедливість..
Але починаємо цю теорію - реалізовувати, ми ж також не ликом шиті, можемо який шаблончик накидати..
І як буде виглядати цей шаблон?
Напевно так
Для чоловіків/жінок
Кожен чоловік отримає право після вагітності і народження дитини на права які надаються жінкам під час війни(відсутність обовязкової мобілізації , наявність право виїзду за кордон), але при цьому- кожна жінка яка не має дітей і по ВЛК проходить - можке бути мобілізована
Для ухилянтів/патріотів
Кожен ухилянт має право змінити своє - я нікому нічого не винен , після того як кожен патріот змінить своє - хто замість нас,

Я правильно розшифрував геніальну пропозицію воєнпенса?
Бо якщо не правильно і для нього це єралашики - то може нехай він так само двома реченнями сформулює шаблончик для того щоб можновладці їх прийняли як закон?
Чи він настільки тупий-що висунути ініціативу - може
А от пояснити як він би її реалізував-не в стані, бо по його примітивним переконанням це не його царська справа.. він своє виконав і тепер має право радити....

Ти повний дурень.________________________емоція
Навіть не зрозумів предмет,....__________питання хто не зрозумів
Намалював якоїсь маячні по іншому._______емоція
Спробуй ще разів зо три прочитати, шевелячи губами.___хамська спроба
Все, як завжди._______________________________________ні про що
Макати та тицяти тебе носом в твою чегову тупу рефлексію - ліньки.__хамство
Халяви (тобто ти згенерував-перекрутив-вигадав в мій бік чергову маячню-дурню-закид, а мені розвінчуй. А ти потім знов нову... І так до ночі) більше не буде.__емоція сопляка
Лісочком чухай,___________________________________________________хамство
клоун.________________________________________________________емоція сопляка
Набрид.________________________________________________________емоція
Тобі вже пояснено по всіх аспектах.___________________________брехня
Досконало. ____________________________________________________брехня
В тому числі, що совок тухлий це саме ти._______брехливе припущення
От впертий совковий теоретик попався...
А щось крім емоційного срачу можеш?
Крім епітетів
Просто береш і показуєш який ти розумний і те що сам запропонував
вимагати її тоді треба не від андріїв, а від приймаючих рішення -- тих, хто створив отакі умови-реалії, що дають підстави андріям отак розглядати та робити.
Пробуєш розумно показати як би ТИ ВИРІШИВ
Ти ж памятаєш
Кожен ДУРЕНЬ - задасть стільки питань
Що й сто розумних не дадуть на них відповідей
Якщо перефразувати
Кожен теоретик створить стільки теорій що й сто практиків їх не розрулять..

Якщо не хочеш виглядати сопляком з надмірними емоціями - спробуй хоч трошки наблизитись до майора з обвислим пузом і опиши те що сам пропонуєш зробити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 16:23

  ЛАД написав: Человеческая сучность (не опечатка!) не меняется от переезда.
Подонок остаётся подонком и после того, как сбежал из Украины в Германию.


ЛАД, а что это с тобой произошло ?

Такой "переворот думок" и всего за сутки.

Ты прямо прозрел и про АндрюшуМонреальского, и про _hunter )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 16:25

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Hotab
Поражает человеческая ... ограниченность.
Да, сегодня женщины не рожают по 10 детей. Но по 1-2 всё таки рожают.
В отличие от мужчин, которые не рожают ни одного. :)
Самое интересное, что менее просвещённые люди это хорошо понимают. Я вчера приводил ссылку на статью о Тыргае - https://www.theguardian.com/global-development/2025/jun/30/sexual-violence-tigray-women-abuse-gang-rape-ethiopia-eritrea.
Почему-то нецивилизованные эфиопы и эритрейцы писали: "Отныне ни одна тиграянка не родит еще одну тиграянку. Мы готовы к мести. Мы не оставим ни одну женщину позади".
Странно, почему именно тиграянку? Почему не тиграянца?
From now on, no Tigrayan will give birth to another Tigrayan.

Це як дослівно перекласти? Мені переклало так:
Відтепер жоден тигранець не народить іншого тигранця
Ну да. Поэтому они вкладывают в матку ржавые гвозди, кусачки для ногтей и прочие подарки вместе с такими записками. У всех мужчин-тиграянцев есть матки. :mrgreen:

нецивилизованные эфиопы и эритрейцы
це як? Вони не наша цивілізація? :shock:
А что, наша?
И давно?
К чему вы всё это написали?

А це написав до того, шо особисто ви думаєте шо "цивілізація" поруч виглядає якось інакше.
Сфера репродуктивного насильства також включає акти тортури, спрямовані на фертильність та сексуальну функцію. Деякі ув'язнені, зокрема військовополонені, описували, як їх піддавали електричним ударам по геніталіях, спробам зґвалтування, кастрації та примусовому оголенню, що далеко за межами будь-якої передбачуваної перевірки безпеки. Деякі жінки, які повідомили про акти зґвалтування, кажуть, що їм вводили хімічні речовини або вводили в їхнє тіло предмети, щоб завдати постійної шкоди їхнім репродуктивним органам, насильно стерилізуючи їх. Багато постраждалих розповіли, що російські війська або персонал в'язниці казали їм, що ці зловживання мали на меті запобігти народженню більшої кількості «нацистів», викриваючи можливий геноцидний намір, перешкоджаючи здатності українців мати дітей.

https://lieber.westpoint.edu/russias-re ... ities-war/
Фрази у вашому стилі- мені цікави коментарі форумчан... А я етого нє знал, спасібо что просвєтілі.

Ще додам, Еритрея та інші Руанди це все москалі.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 16:29

Schmit

Так ты за Медведчука или нет ?

Чё там на Брайтон-Бич говорят ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 16:35

Тема "табу"?

Хотаб, ти ж би не дався в полоні, щоб бурят тебе зґвалтував, чи не так? ;)

Але щось мені підказує, що... вдавати крутого на форумі і в полоні у ворога - зовсім різні речі! ;)
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 16:40

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Долярчик, гівно питання - так зустрінься в реалі з Hotab )

Чого боїшься, га ?

Чи ти тільки на форумі такий "відважний" ? )
pesikot
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