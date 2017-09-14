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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14354143551435614357>
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 16:45

  pesikot написав:гівно питання
Так, питання таке, як і ти!))

Тож, ти теж би в полоні був би використаний, як тряпка... - ти там би казав на відеокамеру все, що тобі приказували казати!
Диванні воїни, пля.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 16:46

  budivelnik написав:А щось крім емоційного срачу можеш?
Якщо не хочеш виглядати сопляком з надмірними емоціями - спробуй

Спробую вдруге: халяви вже більше не буде, клоуне. 15+ років годував такого тупня, тепер буду посилати одразу. Набрид ти, совковий ларьочний місіонер.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 16:49

Все просто!©))

  detroytred написав:тепер буду посилати одразу.

Для чого обіцяти, якщо це робиться просто - будівельник, іди нах зі своїми тупими вигадками!😁😁😁
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:02

«В боротьбі з синами віддав найдорожче що в нього є» )))

  pesikot написав:Успіх

Долярчик, гівно питання - так зустрінься в реалі з Hotab )

Чого боїшься, га ?

Чи ти тільки на форумі такий "відважний" ? )

Схоже що його сини Будівельника спіймали і трохи прочистили димоход. Зациклився на згвалтуванні. Зараз думає як це виставити як геройський поступок. Може навіть медаль попросить))
Віталя зробить з цього стрім і монетизує долярекове безчестя))
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:03

  pesikot написав:Schmit

Так ты за Медведчука или нет ?


До чого тут Мертведчук? Тупиш, як завжди.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:06

  Успіх написав:
  pesikot написав:гівно питання
Так, питання таке, як і ти!))
Тож, ти теж би в полоні був би використаний, як тряпка... - ти там би казав на відеокамеру все, що тобі приказували казати!
Диванні воїни, пля.

А ти увесь такий партизан так би і сказав кацапам українською, як відрізав...
Ти би хоч вже за полон нічого не молов.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:06

  Успіх написав:
  pesikot написав:гівно питання
Так, питання таке, як і ти!))

Тож, ти теж би в полоні був би використаний, як тряпка... - ти там би казав на відеокамеру все, що тобі приказували казати!
Диванні воїни, пля.


Долярчик, не бухай ))
Ти ж за кицею "доглядаєшь"

Від бухла ти вже забув, що ти не в ЗСУ, а в СЗЧ )

ЛАД, це у нього не ПТСР, це інше, це наслідки горілочки
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:11

  Schmit написав:
  pesikot написав:Schmit

Так ты за Медведчука или нет ?


До чого тут Мертведчук? Тупиш, як завжди.


Тупишь ти, тільки через три дні зміг щось з себе видавити )

То до чого вибори, коли вони заборонені під час дії военного стану ?

Далі, як там твій святий Трампоній, чого він ніяк не може добитись зупинення вогню від Путіна ?

Вже і допомогу України припинив, і частину санкцій зняв з РФ, а Путін все не хоче припиняти вогонь

Нехай твій Трампоній змусить Путіна припинити вогонь, тоді і про вибори подумаємо

А поки цього не сталось - пельку свою тупу завали ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:15

  Water написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:гівно питання
Так, питання таке, як і ти!))
Тож, ти теж би в полоні був би використаний, як тряпка... - ти там би казав на відеокамеру все, що тобі приказували казати!
Диванні воїни, пля.

А ти увесь такий партизан так би і сказав кацапам українською, як відрізав...
Ти би хоч вже за полон нічого не молов.


Йому патякати дуже просто, він був за декілька десятків км від ЛБЗ

А от якби він потрапив в полон, він би одразу - что хотите ? всё скажу на камеру, даже согласен на несколько видео

Він зараз у Львові, а патякає активно на користь росіян, навіть без полону
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:24

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Schmit

Так ты за Медведчука или нет ?


До чого тут Мертведчук? Тупиш, як завжди.


Тупишь ти, тільки через три дні зміг щось з себе видавити )

То до чого вибори, коли вони заборонені під час дії военного стану ?

Далі, як там твій святий Трампоній, чого він ніяк не може добитись зупинення вогню від Путіна ?

Вже і допомогу України припинив, і частину санкцій зняв з РФ, а Путін все не хоче припиняти вогонь

Нехай твій Трампоній змусить Путіна припинити вогонь, тоді і про вибори подумаємо

А поки цього не сталось - пельку свою тупу завали ))

Не тобі, хворе ти агресивне чудо, вирішувати і вказувати, що кому на форумі постити.
Schmit
 
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