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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1435514356143571435814359>
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:33

Легко і просто))

Даю 100% гарантію, що в полоні ви всі були б шовковими шовкопрядами!))

Чи хтось сумнівається в цьому?

Тоді тут можна змоделювати ситуацію, що ви - полонені, а я ваш наглядач)) - і мені дозволили робити з вами все що завгодно, лиш би за 1 день записати відео, де ви на камеру кажете все, що вам наказали!

Хтось сумнівається, що НЕ підкориться? ;) 😅😁
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:35

  Schmit написав:
  pesikot написав:
Тупишь ти, тільки через три дні зміг щось з себе видавити )

То до чого вибори, коли вони заборонені під час дії военного стану ?

Далі, як там твій святий Трампоній, чого він ніяк не може добитись зупинення вогню від Путіна ?

Вже і допомогу України припинив, і частину санкцій зняв з РФ, а Путін все не хоче припиняти вогонь

Нехай твій Трампоній змусить Путіна припинити вогонь, тоді і про вибори подумаємо

А поки цього не сталось - пельку свою тупу завали ))

Ти хворе чудо, не тобі вказувати, що кому на форумі постити.


Саме так, я буду тобі вказувати, про що постити на форумі )

А ти будешь відповідати на мої питання )

То як там з Трампом ?
Коли він змусить Путіна припинити вогонь ?

Ти ж, трампофіл недоробленний, саме про це і писав.
Про велич Трампа
Любарського сюди тягнув )
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:36

Успіх

Долярчик, з Hotab зустрінься ...

Алкашня ти диванна
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:38

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:

ote="5871016:Bobua"]
От летить потім, років за 10-100 зграя злих шахедів -- а вдарити і нема по чому. Поля, ліси, сади..., дешеві хатки, складики, трансформаторики, сонячбатарейки...
От дрон тисяч 100$, а всі цілі по 50тис макс і ще й розтягнуті на сотні м2... 😁😂[/quote




Здається, це і є план-розрахунок Заходу перемоги над рфією.
Тому й не напружуються занадто.
Ненька сплатить.

там одна засада: лет через 10-20-30 те дроны по тыщще максимум будут стоить...

Не проблема.
В'єнамці перемогли з підземних нор та шалашів.

Тим паче, що експерт малює: рфії незабаром (я так зрозумів, що він має на увазі десь рік-два) гаплик.


Портников, зд., казав, що китай підтримуватиме московії штани. Вже це робив (от тушки корейські слав), і робить... 😒


Але про тищу -- це дивно.
Навіть по нинішніх грошах.
Невже матеріали, енергія так мало коштуватимуть у майбутньому? 🤔
От припустімо навіть, що графен мегатонами робитимуть і на порядки кращі акумулятори?
Але ж і захист зросте, а не лише засоби нападу.
Той таки графен у желейній формі може заповнити кубокілометри неба -- і там вже пролетить “не тільки лиш все”...
Або навпаки -- небо буде чисте, а дрони та й ракети битимуть лазерами, як вже навіть нині і навіть імітатори китайці -- били комарів!
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:46

  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred
..............
Так хай би воно втікло, так хоч би закрило хлєбало. Але ж ні.

Є купа груп населення, які так само поїхали або не приймають участь у захисті.
Є купа груп населення, які безпосередньо захищають або в той чи інший засіб прямо або косвенно допомагають захисту.

Є умовний Андрій.
Який обрав середній варіант: поїхав, але (каже), що допомагає.

Але, кажись, він декілька разів підкреслив, що не потребує захисту майна.
"Кажіть і ви". :)

І пояснює свій вибір наявністю реалій -- купі груп надані відстрочки, броні, да і просто фактична можливість поїхати (наприклад, за хабарі).
Така "купа груп" була під час всіх війн. І повинна бути.
Я даже могу понять бронирование артистов цирка, из-за которых так переживает Успіх. Их подготовка занимает много лет. В отличие от "подготовки" Успіха. Хотя, конечно, страна может прожить и без цирка. Но, может быть, Успиху захочется сводить своих детей в цирк, ан нет.
И мы не знаем, как выехал сам Андрей - возможно, тоже "наприклад, за хабарі". Тогда, вообще, какие претензии? Пусть радуется, що є така "фактична можливість". Сиди спокойно и не чирикай.

Тепер переходимо до:
1. Чого він хоче (вимагає) від вас (захисників), від влади? До кого і які в нього претензії? І на якій підставі?
Бачу: або не чіпайте, або всі, так всі.
2. Які претензії-вимоги до нього від захисників? І на яких підставах?
Бачу: стулити пельку. Чому?
Він щось вимагає-хоче від захисників?
А "які в нього претензії? І на якій підставі?" взагалі можуть бути? І чого він може "хотіти" і "вимагати"? Он сегодня в какой-то "своей" стране. Государство Украины вместе с захисниками могут ему разве что соль на хвост насыпать.
Что ему ещё надо?
Почёт и уважение?
Вы никак не хотите понять, что все его и хантера рассуждения и "претензії" просто попытки доказать самому себе, что он прав и поступает правильно. Вот только почему-то хантер пишет, что "на пенсию" хочет вернуться "в неньку".
Почему? Если к тому времени Украина будет каким-нибудь "краем" в РФ тоже захочет?
Так могут быть к нему претензии?

Але якщо просувати свою, то просувати-вимагати її тоді треба не від андріїв, а від приймаючих рішення -- тих, хто створив отакі умови-реалії, що дають підстави андріям отак розглядати та робити.
"Просувати" можна що завгодно.
И в Украине, скажем мягко, не всё в порядке было и до войны. И "вимагати від приймаючих рішення" тоже было что. Но как-то не "вимагав". И не уезжал. Всё более-менее устраивало.
И все его "претензії" пустой звук.
Вы всерьёз верите, что если бы Украина вдруг выполнила их, он бы вернулся и "в свою чергу" пошёл на фронт? "Да не в жисть".
Я понимаю rjkz - он честно говорит, что предчувствовал войну и хотел уехать и увезти детей подальше. И сделал это. Задолго до войны. Я принимаю и уважаю его решение. Никаких претензий. Точно так же у меня нет особых претензий к сыну телеведущей и к ней самой. Он взрослый человек, сделал свой выбор задолго до войны и не собирается сюда возвращаться Это его решение и его выбор.

Тобто в кожного своя правда, своя відносна справедливість.
По-моему, вы в последнее время слишком увлеклись "теорией относительности".
В теории "в кожного своя правда, своя відносна справедливість".
Но только в теории. На практике это возможно только на необитаемом острове.
В реальной жизни и то, и другое определяется и устанавливается государством. Если общество не устраивают установления государства, то возможен майдан или революция. У отдельного человека есть возможность "свалить" и выбрать себе другое государство. Это нелегко и требует значительных усилий, но уж тут ничего не поделаешь. Лёгкую жизнь никто не обещал. Разве что верующие "в царствии Христовом" или коммунисты при коммунизме.
А живёшь в этом государстве, принимай установленную им "правду и справедливость". Или борись за изменения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«У девяносто процентов чиновников и депутатов дети живут за границей», - политолог Игорь Рейтерович комментируя новость о том что жена и дети Рустема Умерова проживают в США
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:58

  Успіх написав:Даю 100% гарантію, що в полоні ви всі були б шовковими шовкопрядами!))

Чи хтось сумнівається в цьому?

Тоді тут можна змоделювати ситуацію, що ви - полонені, а я ваш наглядач)) - і мені дозволили робити з вами все що завгодно, лиш би за 1 день записати відео, де ви на камеру кажете все, що вам наказали!

Хтось сумнівається, що НЕ підкориться? ;) 😅😁

Долярек шукає рольові ігри.
Де наглядач в шкіряному наморднику з розовим шариком в роті))
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:59

  Bobua написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:там одна засада: лет через 10-20-30 те дроны по тыщще максимум будут стоить...

Не проблема.
В'єнамці перемогли з підземних нор та шалашів.

Тим паче, що експерт малює: рфії незабаром (я так зрозумів, що він має на увазі десь рік-два) гаплик.


Портников, зд., казав, що китай підтримуватиме московії штани. Вже це робив (от тушки корейські слав), і робить... 😒


Але про тищу -- це дивно.
Навіть по нинішніх грошах.
Невже матеріали, енергія так мало коштуватимуть у майбутньому? 🤔
От припустімо навіть, що графен мегатонами робитимуть і на порядки кращі акумулятори?
Але ж і захист зросте, а не лише засоби нападу.
Той таки графен у желейній формі може заповнити кубокілометри неба -- і там вже пролетить “не тільки лиш все”...
Або навпаки -- небо буде чисте, а дрони та й ракети битимуть лазерами, як вже навіть нині і навіть імітатори китайці -- били комарів!

"захист зросте"? -- вот в той "аграрной сверхдержаве", что вы описали? -- с землянками в полях и изредка электрофикацией? -- это, типа, закрутки в каждом погребе будут?..
Насчет цены: массовая продукция творит чудеса. А вы сами пишите прямо о стаях над всей страной...
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 18:03

_hunter


Уелс збувається прямо на очах. 😳🙀😱

Морлоки під землею роблять графени і лазери.
А вгорі елої -- цінна шкурка й білок...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 18:06

  Hotab написав:
  Успіх написав:Даю 100% гарантію, що в полоні ви всі були б шовковими шовкопрядами!))

Чи хтось сумнівається в цьому?

Тоді тут можна змоделювати ситуацію, що ви - полонені, а я ваш наглядач)) - і мені дозволили робити з вами все що завгодно, лиш би за 1 день записати відео, де ви на камеру кажете все, що вам наказали!

Хтось сумнівається, що НЕ підкориться? ;) 😅😁

Долярек шукає рольові ігри.
Де наглядач в шкіряному наморднику з розовим шариком в роті))

Це тобі тут "хі-хі, ха-ха"...
А там тобі би було не до сміху! ;) :mrgreen:
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