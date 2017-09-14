Додано: Нед 06 лип, 2025 18:12

Water написав: ..........

Ще додам, Еритрея та інші Руанди це все москалі. ..........Ще додам, Еритрея та інші Руанди це все москалі.

Вы, как и ещё некоторые здесь, претендуете на Нобелевку?А приводил я ссылку на ту статью, не для того, чтобы показать особую "звериность" эфиопов и/или эритрейцев, а чтобы показать, что любая война это зверство. Независимо от вюющих наций. Просто "цивилизованные" народы делают всё это более "культурно".А так совершенно не важно, кто это делает - эфиопы/эритрейцы или русские/буряты, или ещё кто. Преступление остаётся преступлением независимо от национальности преступника и жертвы.Разница между абзацем, процитированном вами, и моей цитатой только в том, что в процитированной мной статье приводятся доказательства, вплоть до рентгеновских снимков и фотографий. Этим надо заниматься.