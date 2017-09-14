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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14354143551435614357
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 19:32

  pesikot написав:То як там з Трампом ?
Коли він змусить Путіна припинити вогонь ?

Такі, як ти разом з портніковими та іншими незламниками в усіх соцмережах потужно нонстоп обсираєте Трампа, але хочете, щоб він для вас когось щось змусив, щоб надавав зброю хоча б для підтримки штанів, як Байден і т.д... Лише за спробу вибити для нас реалістичні умови завершити цей кошмар по лінії зіткнення ніякої вдячності, задристали всю його адміністрацію з ніг до голови, так як ніби він не нас, а путіна намагався врятувати від поразки.
То ж забудь тепер про Трампа, бо після всього він має повне право забити на нас болт, адже хто, хто, а він дійсно нічєво нам нє должен.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ха ха.
Это ж я про полтавский тцк писал, что там принимальщица бумаг ездит на порше.
Какая хорошая новость
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 19:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:За великим рахунком тому і боротьба за владу...
Щоб отримати в руки інструмент - державу.
І прочавити свою правду.
Якесь дивне визначення необхідності боротьби за владу.
Якщо б це сказав патологічний маньяк - я б не здивувався....
Напевно двадцятирічна боротьба за зірочки на пагонах- перетворює нормальних в трошки( або й сильно) придурковатих з викривленою психікою, особливо якщо ця боротьба так і залишилась безуспішною
Насправді НОРМАЛЬНЕ значення боротьби за владу - це
ПОКРАЩЕННЯ свого життя і життя оточуючих.
Можемо прикинути (спрощено) типажі тих хто йде у владу
Перший-я вже описав - люди з психічними відхиленнями такі собі маняки/психопати -мазохісти ( якскравий приклад сталін чи гітлер), цим головне всіх під свою теорію підвести
Другий - авантюристи , любителі екстріму - з цих добре виходять корупціонери , бо фаховості малувато , а амбіцій забагато..., цим по барабану теорії в них свої таракани в голові
Третій(найменш чисельний у вищих ешелонах , але часто/густо розповсюджений в сіль- і рай-радах) - люди які РЕАЛЬНО ХОЧУТЬ щось змінити, цим головне ПОЯСНИТИ правильність СВОГО баченні і дати можливість тим хто їх бачення підтримує - вийти нагору...

Лісом-лісом зі своїми рефлексіями.
Залишитися в армії ... куском, маючи отакі комплекси, як в тебе. Особливо - досягнень. Оце дійсно діагноз. Паталогія.
За ті декілька років куском ти і овсі загнав цю паталогія за межі меж. Ніззя було тобі куском..
Може б зірочка старшого куска трохи знизила інтоксикацію, але ти й з цим не вспів. Бідолаха..
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:За ті декілька років куском ти і овсі загнав цю паталогія за межі меж.
За пів року у Фарцині(школа прапорщиків) мені чітко показали як в армії можна добиватись результату.
Мотиваційних варіантів - практично нуль
роби я я - десь 30%
зачмирити з допомогою колективу - 70%...

Тобто на відміну від тебе мені не треба було свій зад 25 років підставляти - щоб зрозуміти чим це може закінчитись.
А тепер живи з цими знаннями... попу лікуй , щоки надувай...
а змінити вже нічого не можеш
За 25 років використання тебе як чего ізволітє... вазеліну для задниці і книжок для розуму - вже не вистарчить, щоб хоч якось ці 25 років з памяті витерти.
budivelnik
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