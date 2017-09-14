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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14356143571435814359>
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:11

  budivelnik написав:А тепер поясни мені в чому заслуги(життя прапора-інженера обслуги ЛА)-є кращим/якіснішим від мого?

І ще одне

Те, що ти, бувий кусок (який зараз співає про не залежати від чужих рішень) задаєш таке питання, цілком достатньо для висновку: ти і досі таким тупим залишився.

Краще розкажи, як історія змінилася з - вивели в чечню, звільнився, бо закінчився контракт та розпалась країна, якій служив.
На - закінчився контракт в гсвг, пішов ще на рік в учєбку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Краще розкажи, як історія змінилася з - вивели в чечню, звільнився, бо закінчився контракт та розпалась країна, якій служив.
На - закінчився контракт в гсвг, пішов ще на рік в учєбку.
Все відбулось одночасно
Дати порівняй
Але тиж тупий на всю голову
Тому сам порівняти не в стані.
ПС
я не йшов в учебку
Мене перевели з ГСВГ в ЮГВ дослужити пів-року.
Я одночасно
а - закінчив Політехнічний
б - дослужив
в - не підписав контракт на службу в Державі яка розвалювалась і виїхав в Україну.

Це називається
а - мобільність
б - розумність

І останнє
Поясними мені
А що Україна програла від такої моєї історії?
Україна б виграла якби я залишився в армії совка?
чи в голодупій 2 млн армії України яку скорочували в 1991-2010 роках направо і наліво?
Ти ще мені виставити повинен що я звільнившись - дав можливість тобі штани протирати.... за мої податки.
а не разом з тобою за податки долярчика штани б протирали.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тестю замполіту полковнику РА привіт... хоч ти і співав, що з ним не контачив, але якось він на тебе влинув((
Три відповіді
Перше
Він з мамою моєї дружини розвівся тоді коли дочці було 10 років
Друге
З дружиною я познайомився через 15 років після дати розводу
Третє
Я його жодного разу не бачив, він своїй дочці в спадок не залишив навіть комуналки..

Тому
Далі ще треба щось пояснювати?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Те, що ти, бувий кусок (який зараз співає про не залежати від чужих рішень) задаєш таке питання, цілком достатньо для висновку: ти і досі таким тупим залишився.
Вийми хер з писку і поясни з пустим рилом що сказати хотів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:33

  Бетон написав:Ха ха.
Это ж я про полтавский тцк писал, что там принимальщица бумаг ездит на порше.

не знаю, на чому там їздять "прийомниці", але те що для місцевих "схожих на військових" було нормою хамським тоном відправляти в/с які через всю полтаву (або навіть із села за 10+км) приїхали поставити відмітку про відпустку - "погуляти з годину-півтори" поки в ТЦК "обідня перерва", навіть зимою при морозі -15-20 - точно факт :evil: .
Какая хорошая новость

Доброю новиною був би реальний вирок за 426-1, а не каліцтва та смерті в результаті прильоту. А радіти тому, що ціла ракета (чи що там прилетіло) була витрачена саме на ТЦК а не ТПД батареї чи штаб дивізіону - це до Будівельника.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:33

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Краще розкажи, як історія змінилася з - вивели в чечню, звільнився, бо закінчився контракт та розпалась країна, якій служив.
На - закінчився контракт в гсвг, пішов ще на рік в учєбку.
Все відбулось одночасно
Дати порівняй
Але тиж тупий на всю голову
Тому сам порівняти не в стані.
ПС
я не йшов в учебку
Мене перевели з ГСВГ в ЮГВ дослужити пів-року.
Я одночасно
а - закінчив Політехнічний
б - дослужив
в - не підписав контракт на службу в Державі яка розвалювалась і виїхав в Україну.

Це називається
а - мобільність
б - розумність

І останнє
Поясними мені

Да ти заспівався, чудило.
Як в тебе було раніше, я тобі вже двічі нагадав: "ВИВЕЛИ в чечню, звільнився, бо закінчився контракт та розпалась країна, якій служив."

Сьогодні в тебе - по буквах: "А після ЗАКІНЧЕННЯ контракту в НДР , РІК служив в танковій учебці в Шалях (чечня)" в 19:55.
А в 20:16 "Мене ПЕРЕВЕЛИ з ГСВГ в ЮГВ дослужити ПІВ-року."

На відміну від тебе, співака-клоуна, я читати вмію.
І ще б після року+ строкової, бачучи оте (оту службу) і маючи отакі, як в тебе таргани-комплекси в голові, уж точно не пішов би в школу прапорщиків.

Порада тобі на останок: ти оці свої травми "дитячі" або лікуй, або на інших не кидайся.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Як в тебе було раніше, я тобі вже двічі нагадав: "ВИВЕЛИ в чечню, звільнився, бо закінчився контракт та розпалась країна, якій служив."
А я що сказав?
Вивели бо контракт на 5 років, а підписав через пів року як приїхав в Німеччину, то відслужив в німеччині 5років мав ще пів-року контракту, мене з Німеччини вивели , новий я не підписував, пів-року дослужував в Чечні.
Служба була нормальною (три місяці мав 45 днів не використаної відпустки з німеччини і 2*15 дні для здачі екзаменів)
А тут ще й Україна про незалежність заявила...
Все
що в твоїй макітрі не співпало?
  detroytred написав:І ще б після року+ строкової, бачучи оте (оту службу) і маючи отакі, як в тебе таргани-комплекси в голові, уж точно не пішов би в школу прапорщиків.
Саме тому ти воєнпенс з голою дупою
а я мільйонер.
ПС
те що ти побачив рік і пів року
Так мені важко тримати в голові точні дати подій які відбувались в 1991 році.
Тому як бачиш , я ще до того я ти це побачив на протязі 10 хвилин перевірив і уточнив
Я правильно зробив?
А що міняє точний термін служби?
Бо там 8 місяців а не пів року..
Бо тиж можеш і до цього причепитись
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 06 лип, 2025 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:40

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Як в тебе було раніше, я тобі вже двічі нагадав: "ВИВЕЛИ в чечню, звільнився, бо закінчився контракт та розпалась країна, якій служив."
А я що сказав?
Вивели бо контракт на 5 років, а підписав через пів року як приїхав в Німеччину, то відслужив в німеччині 5років мав ще пів-року контракту, мене з Німеччини вивели , новий я не підписував, пів-року дослужував в Чечні.
Служба була нормальною (три місяці мав 45 днів не використаної відпустки з німеччини і 2*15 дні для здачі екзаменів)
А тут ще й Україна про незалежність заявила...
Все
що в твоїй макітрі не співпало?

Перечитай по буквах цитати в повідомленні вище. Якщо не побачиш, то
Попроси дружину чи дітей, нехай покажуть, що там не співпадає.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:41

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Як в тебе було раніше, я тобі вже двічі нагадав: "ВИВЕЛИ в чечню, звільнився, бо закінчився контракт та розпалась країна, якій служив."
А я що сказав?
Вивели бо контракт на 5 років, а підписав через пів року як приїхав в Німеччину, то відслужив в німеччині 5років мав ще пів-року контракту, мене з Німеччини вивели , новий я не підписував, пів-року дослужував в Чечні.
Служба була нормальною (три місяці мав 45 днів не використаної відпустки з німеччини і 2*15 дні для здачі екзаменів)
А тут ще й Україна про незалежність заявила...
Все
що в твоїй макітрі не співпало?
Перечитай по буквах цитати в повідомленні вище. Якщо не побачиш, то
Попроси дружину чи дітей, нехай покажуть, що там не співпадає.
попросив
Прочитали
Їх вердикт
То напевно якийсь ідіот помішаний на точності з психушки пише.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:51

  budivelnik написав:попросив
Прочитали
Їх вердикт
То напевно якийсь ідіот помішаний на точності з психушки пише.

Тоді співай отакі пісні їм, а не мені. Зі мною така клоунада не пройде.
Ех... все ж таки треба було одразу тебе лісом відправити.
detroytred
 
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