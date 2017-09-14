Додано: Нед 06 лип, 2025 22:37

budivelnik написав: detroytred написав: Тому що разом з "А після ЗАКІНЧЕННЯ контракту в НДР , РІК служив в танковій учебці в Шалях (чечня)" в 19:55. оця різниця грає іншими фарбами. Тому що разом з "А після ЗАКІНЧЕННЯ контракту в НДР , РІК служив в танковій учебці в Шалях (чечня)" в 19:55. оця різниця грає іншими фарбами. Намалюй нам картину з різницею у фарбах

Бо я її не бачу

Тутешні читачі швидше за все також запаслись попкорном і чекають поки ти викладеш якесь захопливе оповідання яке КАРДИНАЛЬНО змінить

перевели і вивели

Бо як не зможеш то вони тебе

або переведуть у психи

або виведуть з числа нормальних... Намалюй нам картину з різницею у фарбахБо я її не бачуТутешні читачі швидше за все також запаслись попкорном і чекають поки ти викладеш якесь захопливе оповідання яке КАРДИНАЛЬНО змінитьперевели і вивелиБо як не зможеш то вони тебеабо переведуть у психиабо виведуть з числа нормальних...

Вивели частину з гсвг в чечню, всю частину і ти разом з частиною ніс службу в чечні, незабаром вийшов час контракту і ти звільнився, бо контракт скінчився і країна, якій ти служив розпалася --- така була твоя пісня. Бо співав ти --- вивели в чечню.Потім стала: *А після ЗАКІНЧЕННЯ контракту в НДР , РІК служив в танковій учебці в Шалях (чечня)*Ти ж вказав не вийшов граничний термін перебування за кордоном (5 років), а саме що закінчився контракт. Закінчився контракт. Ще отам в гдр закінчився.І ти потім ще рік!! служив далі. Ще й в іншій частині. В учебці.З урахуванням ранішого про "вивели" виходить вінегрет, плутанина.Потім ти оце все підрихтував до складної пісні...Для цього тобі прийшлося змішувати граничний термін перебування за кордоном з контрактом і корегувати рік в чечні на півроку, 8 міс.Де ти підмальовував картинки (раніше чи сьогодні), в принципі, не має значення.Предметом був отакий твій спів.Від любителя точності, в якого сьогодні на одному році - піроку туди-сюди.Блін: я знов розкладав тобі по полицях...Треба було одразу лісом...Все ж таки знов до півночі тебе макав.З.и.А ось тобі у лоба не твої вигадки про попкорн та читачів, а реалії:*зайшов поглянути що новогоа нічого приватне спілкування двох людей останніх 2-3 сторінкиТому спробуй місіонерити якось без рефлексій в мій бік. Продовжиш, то відтепер буде тільки лісом.