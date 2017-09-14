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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14357143581435914360>
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:58

  detroytred написав:
  budivelnik написав:попросив
Прочитали
Їх вердикт
То напевно якийсь ідіот помішаний на точності з психушки пише.
Тоді співай отакі пісні їм, а не мені. Зі мною така клоунада не пройде.
Ех... все ж таки треба було одразу тебе лісом відправити.
Шкода що до тебе так довго доходило
Замовчав би швидше
Менша кількість тутешніх читачів асоціювала б тебе з дурнем з психічними відхиленнями
А так і моя сімя про це вже має власну думку.
А я її від цього форуму оберігаю
Таких як ти тут греблюгати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 22:08

  budivelnik написав:А так і моя сімя про це вже має власну думку.
А я її від цього форуму оберігаю
Таких як ти тут греблюгати.


Власну думку ти їм на вуха наспівав.
Бо вони не розуміють, що твоя неоднократна пісня раніше про "вивели в чечню" - це вивели вчастину. Виводять саме вч.
А тепер заспівав про "перевели мене" - тобто перевели тебе.

І твоє чітке "А після ЗАКІНЧЕННЯ контракту в НДР" - це саме закінчення контракту (в гдр).

І про цілий рік в учебкє (в чечні), ти раніше мовчав акі риба. Було просто - вивели (частину) в чечню, звільнився, бо закінчився контракт і!!! країна, якій служив, розпалася.

Тому співай свої пісні ... своїй родині та читачам.
Мені таких не треба. Гуляй.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бо вони не розуміють, що твоя неоднократна пісня раніше про "вивели в чечню" - це вивели вчастину. Виводять саме вч.
А тепер заспівав про "перевели мене" - тобто перевели тебе.
1 Як думаєш від цього уточнення-хоч хтось припустив що ти не псих ?
2 Як думаєш - хоча б для когось з тут присутніх є різниця мене вивели(перевели ) служити в іншу частину
Чи вивели РАЗОМ з частиною?
3 Хто з тут присутніх знає що
а - перший контракт прапорщик збройних сил СРСР підписує на 5 років
б - для якоїсь більш менш справедливості прийнято що служба в закордонних округах обмежується пятьма роками
в - якщо сержант(солдат) відслужив рік і ПІСЛЯ того підписав-контракт на 5 років служби прапорщиком - то перший рік служби солдату/сержантом - зараховується в час служби за кордоном і тому той час що залишиться до закінчення терміну пятирічного контракту він повинен буде дослужити там куди його пошлють.
Тому ще раз
переглядай свої алгоритми поведінки , бо ти й так вже маргиналізувався.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 22:15

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Бо вони не розуміють, що твоя неоднократна пісня раніше про "вивели в чечню" - це вивели вчастину. Виводять саме вч.
А тепер заспівав про "перевели мене" - тобто перевели тебе.
1 Як думаєш від цього уточнення-хоч хтось припустив що ти не псих ?
2 Як думаєш - хоча б для когось з тут присутніх є різниця мене вивели(перевели ) служити в іншу частину
Чи вивели РАЗОМ з частиною?

Тому ще раз
переглядай свої алгоритми поведінки , бо ти й так вже маргиналізувався.

Тому що разом з "А після ЗАКІНЧЕННЯ контракту в НДР , РІК служив в танковій учебці в Шалях (чечня)" в 19:55. оця різниця грає іншими фарбами.

Що заспівався ти..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 22:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тому що разом з "А після ЗАКІНЧЕННЯ контракту в НДР , РІК служив в танковій учебці в Шалях (чечня)" в 19:55. оця різниця грає іншими фарбами.
Намалюй нам картину з різницею у фарбах
Бо я її не бачу
Тутешні читачі швидше за все також запаслись попкорном і чекають поки ти викладеш якесь захопливе оповідання яке КАРДИНАЛЬНО змінить
перевели і вивели
Бо як не зможеш то вони тебе
або переведуть у психи
або виведуть з числа нормальних...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

зайшов поглянути що нового
https://ibb.co/x8LVQsGx
а нічого приватне спілкування двох людей останніх 2-3 сторінки :)
тож додам трохи протухших старих новин , розбавлю :

5 июля (Рейтер) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что его последний разговор с США Президент Дональд Трамп на этой неделе был лучшим и «самым продуктивным», который у него был на сегодняшний день.
"Что касается разговора с президентом США, который состоялся днем ранее, это был, наверное, лучший разговор, который у нас был за все это время, самый продуктивный", - сказал Зеленский в своем ночном видеообращении.

«Мы обсудили вопросы противовоздушной обороны, и я благодарен за готовность помочь. Система Patriot является именно ключом к защите от баллистических угроз».
Зеленский сказал, что оба лидера обсудили «несколько других важных вопросов», которые официальные лица с обеих сторон будут рассматривать на предстоящих встречах.
Трамп сказал журналистам в пятницу, что у него был хороший разговор с Зеленским, и подтвердил свое разочарование в разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу того, что, по его словам, было нежеланием Москвы работать над прекращением огня.
Отвечая на вопрос, согласятся ли Соединенные Штаты поставить больше ракет Patriot на Украину, как просил Зеленский, Трамп сказал: «Они будут нуждаться в них для обороны ... Им что-то понадобится, потому что их сильно ударят».

https://www.reuters.com/world/europe/uk ... 025-07-05/
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 22:31

  candle645 написав:
  Бетон написав:Ха ха.
Это ж я про полтавский тцк писал, что там принимальщица бумаг ездит на порше.

не знаю, на чому там їздять "прийомниці", але те що для місцевих "схожих на військових" було нормою хамським тоном відправляти в/с які через всю полтаву (або навіть із села за 10+км) приїхали поставити відмітку про відпустку - "погуляти з годину-півтори" поки в ТЦК "обідня перерва", навіть зимою при морозі -15-20 - точно факт :evil: .
Какая хорошая новость

Доброю новиною був би реальний вирок за 426-1, а не каліцтва та смерті в результаті прильоту. А радіти тому, що ціла ракета (чи що там прилетіло) була витрачена саме на ТЦК а не ТПД батареї чи штаб дивізіону - це до Будівельника.

А що там Безкутня на це каже про причинно-наслідкові зв"язки?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 22:34

  candle645 написав:А радіти тому, що ціла ракета (чи що там прилетіло) була витрачена саме на ТЦК а не ТПД батареї чи штаб дивізіону - це до Будівельника.
Будівельник зараз за замовленням хлопців на нулі майстрячись цілі по яким повинні вдарити педераційники, для того щоб замаскувати реальні
На зауваження Будівельника що те що він майстрячить -виглядає досить примітивно (бо не відомо поведуться педераційники на ці вироби з гімна і палок) - відповідь хлопців на нулі
Якщо педераційники повірять і хоча б ОДИН приліт буде у фальшивку-це дорівнює збереженню життя ОДНОГО бійця або збереженню одиниці техніки.
Тому
Не тільки я вважаю що балістикою по мирняку-це пряма дорога для поразки педераційників, бо в них НІКОЛИ не буде 40 млн ракет різних типів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 22:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тому що разом з "А після ЗАКІНЧЕННЯ контракту в НДР , РІК служив в танковій учебці в Шалях (чечня)" в 19:55. оця різниця грає іншими фарбами.
Намалюй нам картину з різницею у фарбах
Бо я її не бачу
Тутешні читачі швидше за все також запаслись попкорном і чекають поки ти викладеш якесь захопливе оповідання яке КАРДИНАЛЬНО змінить
перевели і вивели
Бо як не зможеш то вони тебе
або переведуть у психи
або виведуть з числа нормальних...

Вивели частину з гсвг в чечню, всю частину і ти разом з частиною ніс службу в чечні, незабаром вийшов час контракту і ти звільнився, бо контракт скінчився і країна, якій ти служив розпалася --- така була твоя пісня. Бо співав ти --- вивели в чечню.

Потім стала: *А після ЗАКІНЧЕННЯ контракту в НДР , РІК служив в танковій учебці в Шалях (чечня)*
Ти ж вказав не вийшов граничний термін перебування за кордоном (5 років), а саме що закінчився контракт. Закінчився контракт. Ще отам в гдр закінчився.
І ти потім ще рік!! служив далі. Ще й в іншій частині. В учебці.
З урахуванням ранішого про "вивели" виходить вінегрет, плутанина.

Потім ти оце все підрихтував до складної пісні...
Для цього тобі прийшлося змішувати граничний термін перебування за кордоном з контрактом і корегувати рік в чечні на півроку, 8 міс.

Де ти підмальовував картинки (раніше чи сьогодні), в принципі, не має значення.
Предметом був отакий твій спів.
Від любителя точності, в якого сьогодні на одному році - піроку туди-сюди.

Блін: я знов розкладав тобі по полицях...
Треба було одразу лісом...
Все ж таки знов до півночі тебе макав.

З.и.
А ось тобі у лоба не твої вигадки про попкорн та читачів, а реалії:
*зайшов поглянути що нового
https://ibb.co/x8LVQsGx
а нічого приватне спілкування двох людей останніх 2-3 сторінки :) *

Тому спробуй місіонерити якось без рефлексій в мій бік. Продовжиш, то відтепер буде тільки лісом.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 06 лип, 2025 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти ж вказав не вийшов граничний термін перебування за кордоном (5 років), а саме що закінчився контракт. Закінчився контракт. Ще отам в гдр закінчився.
І ти потім ще рік!! служив далі. Ще й в іншій частині. В учебці.
Не закопуй себе глибше...
Яка хер різниця для всіх тут присутніх
а - чому мене вивели (по закінченню 5 років служби за кордоном, чи вивели частину, чи перевели служити в іншу частину в Чечню)
б - я служив рік в чечні , чи 8 місяців( з листопада по серпень) чи 2 місяці з цих 8 був у Львові у відпустці+академічних відпустках і 6 місяців знаходився в Чечні
в - я повністю дослужив контракт прапорщика заключений на 5 років , чи за два місяці до закінчення контракту заявив замполіту що в його інтересах мене не чіпати і кинувши розрахункову книжку начфіну заявивши що є громадянином України - поїхав додаму...


От поясни мені
чим ці а/б/в уточнення якось впливають на те що я пишу 15 років?
Я розумію як би ти був моїм біографом і отримував гроші за уточнення
але ти просравши своє життя пробуєш знайти лайно в мене в задниці?
Так ти його там знайдеш , бо це його природлє місцезнаходження.
budivelnik
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