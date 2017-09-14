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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 лип, 2025 01:35
prodigy написав: katso написав: fler написав:
- депортувати рфян з ЄС (шоб відчули себе непотрібом у цивілізованому світі)
Так им туда сейчас въезд и так по визам, можно просто визы не выдавать. Но почему-то выдают же. Если про туристов речь. Или речь о беженцах от режима?
Их вернуть, чтоб они ощутили что от Родины нельзя убежать и с режимом надо смириться?
90% ємигрантов/релокантов проживають в таких країнах як Німеччина, Італія, Іспанія, Греція, Кіпр, ВБ, Франція, США 25-45 років , вони палко підтримують політику путіна, безсмертні полки, день побєдобєсія
ви мабуть зовсім відірвані від реальності
А, про релокантов речь - так если они там прожили 25 и более лет (тогда получается выехав еще из СССРа) - то они же уже граждане тех стран, выучили язык, получили местные документы, правильно? И как/на основании чего/и куда вы хотите чтоб их возвращали тогда? ....и это я оторван от реальности
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katso
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Додано: Пон 07 лип, 2025 02:35
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
Стосовно ж дискусії:
Скажіть свою думку відносно ось чого.
Умовний Андрюшка закрив на замок хату і поїхав в «Монреаль». Хтось помирає , щоб захистити його хату (включно). Андрюшка приїде коли стихне війна, продасть хату і похлопає (подумки, бо можуть так хлопнути у відповідь, що стоматологи Монреалю озолотяться) захисників по плечу «спасіба пасани».і поїхав. Не захищаючи ні дня свою землю, нерухомість. А колгоспник Петро відвоювавши поїде назад у батьківську хату у забитому селі. Куди автобус раз в тиждень з райцентру.,
Що тут у нас зі справедливістю?
Так хай би воно втікло, так хоч би закрило хлєбало. Але ж ні.
Є купа груп населення, які так само поїхали або не приймають участь у захисті.
Є купа груп населення, які безпосередньо захищають або в той чи інший засіб прямо або косвенно допомагають захисту.
Є умовний Андрій.
Який обрав середній варіант: поїхав, але (каже), що допомагає.
І пояснює свій вибір наявністю реалій -- купі груп надані відстрочки, броні, да і просто фактична можливість поїхати (наприклад, за хабарі).
Тепер переходимо до:
1. Чого він хоче (вимагає) від вас (захисників), від влади? До кого і які в нього претензії? І на якій підставі?
Бачу: або не чіпайте, або всі, так всі.
2. Які претензії-вимоги до нього від захисників? І на яких підставах?
Бачу: стулити пельку. Чому?
Він щось вимагає-хоче від захисників?
Тобто в кожного своя правда, своя відносна справедливість.
Але якщо просувати свою, то просувати-вимагати її тоді треба не від андріїв, а від приймаючих рішення -- тих, хто створив отакі умови-реалії, що дають підстави андріям отак розглядати та робити.
Хату Андрія захищають ціленаправлено чи все ж таки попутньо?
Якщо за цей захист він боржником стає, то треба тоді гарантії.
Але, кажись, він декілька разів підкреслив, що не потребує захисту майна.
А как тогда быть с ситуацией когда хата в центре Киева принадлежит умовному Арону/Джону/Франсуа которые сдает ее через агенство Благовист сидя в Израиле/США/Франции ?
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Додано: Пон 07 лип, 2025 06:45
В тому і момент, що нерезидент, який нічого цій країні не винен в контексті захисту і оборони (на відміну від бігунців на сарделі шольца під баварське за 500 ойро в місяць) , при продажу нерухомості сплатить додатково 18% ПДФО, що умовно кажучи і є плата державі Україна за її послуги.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 07:35
candle645 написав:
Бетон написав:
Ха ха.
Это ж я про полтавский тцк писал, что там принимальщица бумаг ездит на порше.
не знаю, на чому там їздять "прийомниці", але те що для місцевих "схожих на військових" було нормою хамським тоном відправляти в/с які через всю полтаву (або навіть із села за 10+км) приїхали поставити відмітку про відпустку - "погуляти з годину-півтори" поки в ТЦК "обідня перерва", навіть зимою при морозі -15-20 - точно факт
.
в чернівцях не хотять ставити печатку посилають на всп. Зайняті дуже косінням капусти з ухилянтів... так шо всі вони однакі шо в полтаві, шо в чернівцях. Популістський удар з боку путіна вийшов
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Додано: Пон 07 лип, 2025 07:49
katso написав: prodigy написав:
90% ємигрантов/релокантов проживають в таких країнах як Німеччина, Італія, Іспанія, Греція, Кіпр, ВБ, Франція, США 25-45 років , вони палко підтримують політику путіна, безсмертні полки, день побєдобєсія
ви мабуть зовсім відірвані від реальності
А, про релокантов речь - так если они там прожили 25 и более лет (тогда получается выехав еще из СССРа) - то они же уже граждане тех стран, выучили язык, получили местные документы, правильно? И как/на основании чего/и куда вы хотите чтоб их возвращали тогда? ....и это я оторван от реальности
Скільки років татари прожили в Криму і що з ними робить рф?
Є різні способи позбавитись від тарганів, але немає жодного способу з ними домовитись і нормально співіснувати.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 08:08
katso написав: detroytred написав:
Хату Андрія захищають ціленаправлено чи все ж таки попутньо?
Якщо за цей захист він боржником стає, то треба тоді гарантії.
Але, кажись, він декілька разів підкреслив, що не потребує захисту майна.
А как тогда быть с ситуацией когда хата в центре Киева принадлежит умовному Арону/Джону/Франсуа которые сдает ее через агенство Благовист сидя в Израиле/США/Франции ?
Да неважливо навіть хто.
Якщо є борг майновий, грошовий, то рахується і виставляється сума того боргу. В грошах.
Борг же захищати по суті є боргом віддати право розпоряджатися собою. Хтось приймає рішення, що іншому робити. До того ж стосовно не чогось, а саме "найвищої соціальної цінності в державі" - життя, здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки.
Тоді для того, щоб претендувати на це право по повній, держава повинна виконати свої зобов'язання теж саме по повній.
Якщо ні, то й починається пінг-понг: держава недовиконала, а то і овсі наєгорила; громадяни так само.
І нюанс: держава за невиконання громадянином може з легкістю його покарати через свої ж інституції ...; а громадянин державу? Як? І через що?
Може тільки захищатися від неї.
За таких нерівних умов лише свобода пересування))) може бути інструментом захисту себе в громадянина.
І це проблема. Оцей пінг-понг. Який по спіралі піднімається.
Яка особливо загострюється та актуалізується, коли треба захищатися не від своєї держави, а від ворога.
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