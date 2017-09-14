Додано: Пон 07 лип, 2025 08:08

katso написав: detroytred написав: Хату Андрія захищають ціленаправлено чи все ж таки попутньо?

Якщо за цей захист він боржником стає, то треба тоді гарантії.

Але, кажись, він декілька разів підкреслив, що не потребує захисту майна. Хату Андрія захищають ціленаправлено чи все ж таки попутньо?Якщо за цей захист він боржником стає, то треба тоді гарантії.Але, кажись, він декілька разів підкреслив, що не потребує захисту майна.



А как тогда быть с ситуацией когда хата в центре Киева принадлежит умовному Арону/Джону/Франсуа которые сдает ее через агенство Благовист сидя в Израиле/США/Франции ? А как тогда быть с ситуацией когда хата в центре Киева принадлежит умовному Арону/Джону/Франсуа которые сдает ее через агенство Благовист сидя в Израиле/США/Франции ?

Да неважливо навіть хто.Якщо є борг майновий, грошовий, то рахується і виставляється сума того боргу. В грошах.Борг же захищати по суті є боргом віддати право розпоряджатися собою. Хтось приймає рішення, що іншому робити. До того ж стосовно не чогось, а саме "найвищої соціальної цінності в державі" - життя, здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки.Тоді для того, щоб претендувати на це право по повній, держава повинна виконати свої зобов'язання теж саме по повній.Якщо ні, то й починається пінг-понг: держава недовиконала, а то і овсі наєгорила; громадяни так само.І нюанс: держава за невиконання громадянином може з легкістю його покарати через свої ж інституції ...; а громадянин державу? Як? І через що?Може тільки захищатися від неї.За таких нерівних умов лише свобода пересування))) може бути інструментом захисту себе в громадянина.І це проблема. Оцей пінг-понг. Який по спіралі піднімається.Яка особливо загострюється та актуалізується, коли треба захищатися не від своєї держави, а від ворога.__________________________________Експерт намалював картинко після тлфрозмови Трампа з пу та останніх подій.Всі сторони визначились з напрямом:- Трамп встає в лижню (протистояння-боротьби з рфією. Тобто будуть поставки зброї та стримання рф від різких рухів);- рфія прямує до "вставай страна огромная". Тобто продовжує перехід на військові рейки та збільшення тиску на Україну;- Європа сплачує зброю (в тому числі американську) та підтримку цивільного сектору України. Хоча й перегризеться внутрі себе за хто скільки.- ведмедю відсікають лапи на Балтиці, Кавказі та центральній Азії.За великим рахунком - "На западном фронте без перемен"... Яскраво показані що тил, що фронт.Якщо без лебедів, то поки не лусне звісно, як ото в 1СВ, начебто перемагаючий.