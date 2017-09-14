Клімкін https://m.youtube.com/watch?v=rwyh8JdrtBw З 22хв. по 28 хв. Китаю вигідно продовження війни, а також сбалансована рфія - ні слабка, ні потужна; ні виграш, ні програш рфії. В Європі деяким зручніше продовження війни, ніж закінчення.
І лише Трампу хоч якось потрібне завершення війни. І то десь під вибори восени 2026.
А так висновок: Україна в якості балансира що союзників, що партнерів, що конкурентів.. Для всіх гравців в шахи та го. Колія.. Контрольована війна. В межах.
Бетон написав:Винницкий ТЦК объявил о приостановке работы по основному адресу, ссылаясь на «напряжённую обстановку в стране» и необходимость «обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан». Хе хе.
хитрий хід від рф - бити по тцк. Тепер важливо як зреагують наші пропагандисти (а-ля мосійчучка/портніков, і всякі швайки, карасі, лачени). Якщо в чергове зроблять винними 6 млн клятих "ждунів-ухилянтів", які ніби зливають адреси (що загальновідомі ще з древніх ссср-ських часів) то це ще один цвях в труну єдності суспільства. Бо в мозку умовного марсіанина-Карася незможе зявитися думка що підсвідоме злорадство за приліт по тцк не в тому що агент кремля, а трошки в іншому
яка може бути єдність коли одні беззмінно на фронті інші в ресторанах? Реагують вони) переїхали бо казується опасно в армії під час війни мож нам також переїхати? Кудись в вінницьку? Бо тут і по ларьках з шаурмою прилітає за 20 км до лбз значить ухилянтів в задницю засовувати норм? А самим страшнувато в вінниці)))
Бетон написав:Винницкий ТЦК объявил о приостановке работы по основному адресу, ссылаясь на «напряжённую обстановку в стране» и необходимость «обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан». Хе хе.
хитрий хід від рф - бити по тцк. Тепер важливо як зреагують наші пропагандисти (а-ля мосійчучка/портніков, і всякі швайки, карасі, лачени). Якщо в чергове зроблять винними 6 млн клятих "ждунів-ухилянтів", які ніби зливають адреси (що загальновідомі ще з древніх ссср-ських часів) то це ще один цвях в труну єдності суспільства. Бо в мозку умовного марсіанина-Карася незможе зявитися думка що підсвідоме злорадство за приліт по тцк не в тому що агент кремля, а трошки в іншому
яка може бути єдність коли одні беззмінно на фронті інші в ресторанах? Реагують вони) переїхали бо казується опасно в армії під час війни мож нам також переїхати? Кудись в вінницьку? Бо тут і по ларьках з шаурмою прилітає за 20 км до лбз значить ухилянтів в задницю засовувати норм? А самим страшнувато в вінниці)))
видимість єдності була макс. перші 2-3 тижні Карасі/Швайки чомусь чмирять з студіях тільки пересічних, а тих хто показово х.. забив на війну та зсу вони в упор не бачать. якось так
️Мы целенаправленно бьем по ТЦК Украины, — міністерство терору рф. Тим часом, мзс рф озвучило теперішні умови для кінця війни в Україні: «Закрепление в мирном соглашении денацификации и демилитаризации, отказ от юридических претензий к рф, отмена санкций и возвращение российских активов».