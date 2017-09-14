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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:35
ЛАД написав:
Что меня просто восхищает, так это ваша самоуверенность: "Я всегда поступаю правильно".
Что Вас удивляет? Да, в момент принятия решений я считаю, что принимаю правильное решение для себя и своей семьи. Да, иногда это решение оказывается неправильным. Одним из них было нежелание уехать в декабре 2021 года, хотя нам настойчиво рекомендовали это сделать, но на тот момент решение казалось правильным, так как не верилось, что путин сойдет с ума и нападет.
ЛАД написав:
Есть люди, которые видят вокруг только грязь. Вы из таких. Перечислили много мерзостей, которые, действительно, есть, и рады.
Я не вижу вокруг только грязь. Вы, как обычно, додумали за меня. Наоборот, я стараюсь видеть хорошее. Но Вы не хотите замечать эту грязь, что мешает Вам понять почему многие люди не хотят ничего в Украине защищать. Вы идеализируете женщин и освобождаете их от обязанности защищать страну и в тоже самое время демонизируете мужчин, которые страну защищать не хотят. Нельзя не замечать эту грязь, которая вредит стране, а Вы закрываете на нее глаза, так как Вам так удобно. Вы видите одну "грязь" - чье-то нежелание воевать и желание уехать из страны.
Не Вам решать на каких форумах мне писать. Пыл поубавьте. Ваш менторский тон уже достал. Я, вроде, с Вами общаюсь корректно.
pesikot написав:
Теперь осталось выяснить, а что ты здесь делаешь ? )
А мне нужно соответствовать каким-то критериям, чтобы "быть здесь"? Я об этих критериях не знал. Мне надо владеть домом в Украине, чтобы здесь писать?
Вопрос, Песикотик, в другом - что сделаешь здесь ты, если страна в опасности, а ты так о ней переживаешь, так переживаешь, что все до армии дойти не можешь.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:43
detroytred написав: ЛАД написав:
В реальной жизни и то, и другое определяется и устанавливается государством. Если общество не устраивают установления государства, то возможен майдан или революция. У отдельного человека есть возможность "свалить" и выбрать себе другое государство. Это нелегко и требует значительных усилий, но уж тут ничего не поделаешь. Лёгкую жизнь никто не обещал. Разве что верующие "в царствии Христовом" или коммунисты при коммунизме.
Не згоден.
Стосовно реалій та окремої людини.
Якщо держава в реаліях поступає так, як їй схочеться, а не як зобов'язана згідно Конституції та Законів, то й не дивно, що окрема людина має право робити так само.
До речі, так само Андрій може заявити Вам у відповідь: не подобається вам, що в нього є така можливість, то боріться, щоб не було такого; вимагайте від держави; не влаштовує Вас таке, то їдьте в іншу державу.
По суті ви дзеркалите один одного.
Претензією стулити пельку.
Повторю, вы слишком увлеклись релятивизмом.
Да, многие нормы меняются со временем. В т.ч. и нормы морали. Но меняются очень медленно. 10 заповедей существуют уже тысячи лет, тем не менее практически все действуют и сегодня. По крайней мере, в теории. И 7 смертных грехов считаются пороками даже у неверующих.
Во время войны есть воины и герои, а есть трусы и предатели.
У нас слишком слабое государство. Как в экономическом, так и в политическом отношении. В другом государстве Анлрею не удалось бы (вероятно, за взятку) уехать, а сидел бы сейчас в окопе и сколько угодно рассуждал о "гендерном равноправии".
Очень надеюсь, что вы понимаете, что эти его разговоры только для того, чтобы доказать, что он "не обязан" и "не должен". А не для того, чтобы женщины пошли на фронт защищать Украину.
Для меня фраза: "Есть профессия защищать Родину", = не пустой звук. Да, мы отказались от этой профессии. Так мы много от чего отказались. Решили, что всё, что было в "совке", это плохо. Тот случай, когда с водой выплеснули и ребёнка.
Так что "претензії стулити пельку" далеко не зеркальные.
Я не ожидаю от него адекватных ответов на мои вопросы постом выше.
Может, вы сумеете объяснить, зачем человеку, который уже за границей, возвращаться не собирается и его с Украиной ничего не связывает, приходить на наш форум и хоть что-то доказывать?
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:56
ЛАД написав:
В другом государстве Анлрею не удалось бы (вероятно, за взятку) уехать
В другом государстве было бы немыслимым запереть часть граждан в стране. Даже сейчас власть совершает преступления, не выпуская мужчин из страны, несмотря на постоянные обстрелы россией. Вы, как продукт СССР, считаете это абсолютно нормальным. Как бы себя и меня не убеждали, я не поверю, что любая другая цивилизованная страна закрыла бы границы.
ЛАД написав:
Для меня фраза: "Есть профессия защищать Родину", = не пустой звук.
Вы в слове "профессия" забываете о добровольности ее выбора. Вот, у Вас женщины "могут" родить, а воевать я "обязан". И Вы ставите знак равенства между ними. Да, есть такая профессия, но если нет желающих брать вакансии, то уже каждый должен сам решать что ему делать, в том числе так любиме Вами женщины. Я никогда не прийму, что женщины - что-то особенное, а мужчины достойны окопов и риска смерти. Вы в моих глазах выглядите чудовищем, так разделяя людей, но я понимаю откуда у Вас такие взгляды. Они мне чужды и они полностью противоречат нашей Конституции.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:58
ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав:
В реальной жизни и то, и другое определяется и устанавливается государством. Если общество не устраивают установления государства, то возможен майдан или революция. У отдельного человека есть возможность "свалить" и выбрать себе другое государство. Это нелегко и требует значительных усилий, но уж тут ничего не поделаешь. Лёгкую жизнь никто не обещал. Разве что верующие "в царствии Христовом" или коммунисты при коммунизме.
Не згоден.
Стосовно реалій та окремої людини.
Якщо держава в реаліях поступає так, як їй схочеться, а не як зобов'язана згідно Конституції та Законів, то й не дивно, що окрема людина має право робити так само.
До речі, так само Андрій може заявити Вам у відповідь: не подобається вам, що в нього є така можливість, то боріться, щоб не було такого; вимагайте від держави; не влаштовує Вас таке, то їдьте в іншу державу.
По суті ви дзеркалите один одного.
Претензією стулити пельку.
...
У нас слишком слабое государство. Как в экономическом, так и в политическом отношении. В другом государстве Анлрею не удалось бы уехать, ...
да, слабое. Но делать с этим, конечно же, ничего не нужно? 🤔
Как я уже говорил - в том мифическом "другом государстве" не было бы причин уезжать. Даже наоборот: были бы причины возвращаться из всяких командировок/отпусков.
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