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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:35
ЛАД написав:
Что меня просто восхищает, так это ваша самоуверенность: "Я всегда поступаю правильно".
Что Вас удивляет? Да, в момент принятия решений я считаю, что принимаю правильное решение для себя и своей семьи. Да, иногда это решение оказывается неправильным. Одним из них было нежелание уехать в декабре 2021 года, хотя нам настойчиво рекомендовали это сделать, но на тот момент решение казалось правильным, так как не верилось, что путин сойдет с ума и нападет.
ЛАД написав:
Есть люди, которые видят вокруг только грязь. Вы из таких. Перечислили много мерзостей, которые, действительно, есть, и рады.
Я не вижу вокруг только грязь. Вы, как обычно, додумали за меня. Наоборот, я стараюсь видеть хорошее. Но Вы не хотите замечать эту грязь, что мешает Вам понять почему многие люди не хотят ничего в Украине защищать. Вы идеализируете женщин и освобождаете их от обязанности защищать страну и в тоже самое время демонизируете мужчин, которые страну защищать не хотят. Нельзя не замечать эту грязь, которая вредит стране, а Вы закрываете на нее глаза, так как Вам так удобно. Вы видите одну "грязь" - чье-то нежелание воевать и желание уехать из страны.
Не Вам решать на каких форумах мне писать. Пыл поубавьте. Ваш менторский тон уже достал. Я, вроде, с Вами общаюсь корректно.
pesikot написав:
Теперь осталось выяснить, а что ты здесь делаешь ? )
А мне нужно соответствовать каким-то критериям, чтобы "быть здесь"? Я об этих критериях не знал. Мне надо владеть домом в Украине, чтобы здесь писать?
Вопрос, Песикотик, в другом - что сделаешь здесь ты, если страна в опасности, а ты так о ней переживаешь, так переживаешь, что все до армии дойти не можешь.
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АндрейМ
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:43
detroytred написав: ЛАД написав:
В реальной жизни и то, и другое определяется и устанавливается государством. Если общество не устраивают установления государства, то возможен майдан или революция. У отдельного человека есть возможность "свалить" и выбрать себе другое государство. Это нелегко и требует значительных усилий, но уж тут ничего не поделаешь. Лёгкую жизнь никто не обещал. Разве что верующие "в царствии Христовом" или коммунисты при коммунизме.
Не згоден.
Стосовно реалій та окремої людини.
Якщо держава в реаліях поступає так, як їй схочеться, а не як зобов'язана згідно Конституції та Законів, то й не дивно, що окрема людина має право робити так само.
До речі, так само Андрій може заявити Вам у відповідь: не подобається вам, що в нього є така можливість, то боріться, щоб не було такого; вимагайте від держави; не влаштовує Вас таке, то їдьте в іншу державу.
По суті ви дзеркалите один одного.
Претензією стулити пельку.
Повторю, вы слишком увлеклись релятивизмом.
Да, многие нормы меняются со временем. В т.ч. и нормы морали. Но меняются очень медленно. 10 заповедей существуют уже тысячи лет, тем не менее практически все действуют и сегодня. По крайней мере, в теории. И 7 смертных грехов считаются пороками даже у неверующих.
Во время войны есть воины и герои, а есть трусы и предатели.
У нас слишком слабое государство. Как в экономическом, так и в политическом отношении. В другом государстве Анлрею не удалось бы (вероятно, за взятку) уехать, а сидел бы сейчас в окопе и сколько угодно рассуждал о "гендерном равноправии".
Очень надеюсь, что вы понимаете, что эти его разговоры только для того, чтобы доказать, что он "не обязан" и "не должен". А не для того, чтобы женщины пошли на фронт защищать Украину.
Для меня фраза: "Есть профессия защищать Родину", = не пустой звук. Да, мы отказались от этой профессии. Так мы много от чего отказались. Решили, что всё, что было в "совке", это плохо. Тот случай, когда с водой выплеснули и ребёнка.
Так что "претензії стулити пельку" далеко не зеркальные.
Я не ожидаю от него адекватных ответов на мои вопросы постом выше.
Может, вы сумеете объяснить, зачем человеку, который уже за границей, возвращаться не собирается и его с Украиной ничего не связывает, приходить на наш форум и хоть что-то доказывать?
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ЛАД
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:56
ЛАД написав:
В другом государстве Анлрею не удалось бы (вероятно, за взятку) уехать
В другом государстве было бы немыслимым запереть часть граждан в стране. Даже сейчас власть совершает преступления, не выпуская мужчин из страны, несмотря на постоянные обстрелы россией. Вы, как продукт СССР, считаете это абсолютно нормальным. Как бы себя и меня не убеждали, я не поверю, что любая другая цивилизованная страна закрыла бы границы.
ЛАД написав:
Для меня фраза: "Есть профессия защищать Родину", = не пустой звук.
Вы в слове "профессия" забываете о добровольности ее выбора. Вот, у Вас женщины "могут" родить, а воевать я "обязан". И Вы ставите знак равенства между ними. Да, есть такая профессия, но если нет желающих брать вакансии, то уже каждый должен сам решать что ему делать, в том числе так любиме Вами женщины. Я никогда не прийму, что женщины - что-то особенное, а мужчины достойны окопов и риска смерти. Вы в моих глазах выглядите чудовищем, так разделяете людей, но я понимаю откуда у Вас такие взгляды. Они мне чужды и они полностью противоречат нашей Конституции.
ЛАД написав:
Может, вы сумеете объяснить, зачем человеку, который уже за границей, возвращаться не собирается и его с Украиной ничего не связывает, приходить на наш форум и хоть что-то доказывать?
А Вы что здесь делаете? Воевать Вы не будете. Читать морали здесь? Прочитайте их своим детям, если они хотят Вас слышать. Вы писали, что один зять пошел в ВСУ, но сразу же написали, что вопросов задавать нельзя, так как пошел он не в окоп, не на опасную позицию. Вы, как и любой лицемерный Песикот или флер, хотите выжить за счет других. Смысл в Ваших читаний морали тут? Вы - далеко забытое прошлое. Мир уже не будет таким, каким Вы его видели 50 лет назад. Люди поумнели.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Пон 07 лип, 2025 18:15, всього редагувалось 3 разів.
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АндрейМ
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:58
ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав:
В реальной жизни и то, и другое определяется и устанавливается государством. Если общество не устраивают установления государства, то возможен майдан или революция. У отдельного человека есть возможность "свалить" и выбрать себе другое государство. Это нелегко и требует значительных усилий, но уж тут ничего не поделаешь. Лёгкую жизнь никто не обещал. Разве что верующие "в царствии Христовом" или коммунисты при коммунизме.
Не згоден.
Стосовно реалій та окремої людини.
Якщо держава в реаліях поступає так, як їй схочеться, а не як зобов'язана згідно Конституції та Законів, то й не дивно, що окрема людина має право робити так само.
До речі, так само Андрій може заявити Вам у відповідь: не подобається вам, що в нього є така можливість, то боріться, щоб не було такого; вимагайте від держави; не влаштовує Вас таке, то їдьте в іншу державу.
По суті ви дзеркалите один одного.
Претензією стулити пельку.
...
У нас слишком слабое государство. Как в экономическом, так и в политическом отношении. В другом государстве Анлрею не удалось бы уехать, ...
да, слабое. Но делать с этим, конечно же, ничего не нужно? 🤔
Как я уже говорил - в том мифическом "другом государстве" не было бы причин уезжать. Даже наоборот: были бы причины возвращаться из всяких командировок/отпусков.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 18:02
АндрейМ написав:
...... Я, вроде
, с Вами общаюсь корректно.
......
У каждого свои понятия о корректности. Но, согласен, без мата.
Спасибо и на этом.
Вы, как обычно, додумали за меня
Я додумываю за вас на основании ваших слов.
А вот на основании чего вы "додумываете за меня" (и даже больше) и считаете, что я не вижу той грязи, о которой вы написали в предыдущем посте (и даже больше), я не знаю.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 18:13
ЛАД написав:
А вот на основании чего вы "додумываете за меня" (и даже больше) и считаете, что я не вижу той грязи, о которой вы написали в предыдущем посте (и даже больше), я не знаю.
Потому что Вы об этой грязи не пишите. Для Вас самая большая проблема - я и Хантер и ко.
Да, Вы часто пишите о том, что в Украине не так, и я с Вами соглашаюсь молча. Как и вижу как Вас тут дерьмом обливают из-за того, что Вы пишите об Украине. Но принять Вашу гендерную идеологию или "есть профессия" я все равно не смогу. Я никогда этого не прийму. В этом мире все взаимосвязано. Разница между нами в том, что я считаю, что каждый человек имеет право решать как ему жить, а Вы считаете, что правы только Вы, и все мужчины должны быть подобием Вашему представлению о мужчинах, как и женщины. Я никогда этого не прийму. Никогда.
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АндрейМ
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Додано: Пон 07 лип, 2025 18:33
АндрейМ написав: ЛАД написав:
А вот на основании чего вы "додумываете за меня" (и даже больше) и считаете, что я не вижу той грязи, о которой вы написали в предыдущем посте (и даже больше), я не знаю.
Потому что Вы об этой грязи не пишите. Для Вас самая большая проблема - я и Хантер и ко.
Да, Вы часто пишите о том, что в Украине не так, и я с Вами соглашаюсь молча. Как и вижу как Вас тут дерьмом обливают из-за того, что Вы пишите об Украине. Но принять Вашу гендерную идеологию или "есть профессия" я все равно не смогу. Я никогда этого не прийму. В этом мире все взаимосвязано. Разница между нами в том, что я считаю, что каждый человек имеет право решать как ему жить, а Вы считаете, что правы только Вы, и все мужчины должны быть подобием Вашему представлению о мужчинах, как и женщины. Я никогда этого не прийму. Никогда.
Да можете не принимать.
Мне это как-то безразлично. От того, примете вы или нет, у меня ни денег, ни здоровья не прибавится и не убавится.Но на вопрос, зачем вы сюда приходите, вы так и не ответили.
Впрочем, как я и ожидал.
А о грязи писать не вижу смысла. От того, что здесь напишу об этом, точно ничего не изменится. А когда пишут, молча соглашаюсь и не спорю. Другое дело, что некоторые сосредоточены на грязи и только на ней. Я против односторонних подходов с любой стороны. В результате и получаю с обеих сторон.
И по вашему поведению. Возьмите пример с rjkz
. Он уехал, но ведёт себя очень достойно. И понимает разницу между собой в США и теми, кто в Украине.
Не захотите - ваше право. Но тогда не обижайтесь на "потоки грязи, которые льются в мой адрес". Это уже наше право.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 18:45
_hunter написав:
.........
да, слабое. Но делать с этим, конечно же, ничего не нужно? 🤔
Как я уже говорил - в том мифическом "другом государстве" не было бы причин уезжать. Даже наоборот: были бы причины возвращаться из всяких командировок/отпусков.
В немифическом "другом государстве" не было туалетной бумаги.
И здесь очень страдают по этому поводу.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 18:56
ЛАД написав: _hunter написав:
.........
да, слабое. Но делать с этим, конечно же, ничего не нужно? 🤔
Как я уже говорил - в том мифическом "другом государстве" не было бы причин уезжать. Даже наоборот: были бы причины возвращаться из всяких командировок/отпусков.
В немифическом "другом государстве" не было туалетной бумаги.
И здесь очень страдают по этому поводу.
Зато в нем была агит-подготовка со школы.
И там по этому поводу вообще не страдали.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 19:00
АндрейМ написав:
..........Вы писали, что один зять пошел в ВСУ, но сразу же написали, что вопросов задавать нельзя, так как пошел он не в окоп, не на опасную позицию.
Вы, как и любой лицемерный Песикот или флер, хотите выжить за счет других.
Это один з примеров ваших выдумок.
В этом же посте есть и ещё, но объяснять вам ничего не буду. Бессмысленно и бесполезно. Вы во всём видите только
грязь.
Смысл в Ваших читаний морали тут? Вы - далеко забытое прошлое. Мир уже не будет таким, каким Вы его видели 50 лет назад. Люди поумнели
Во-первых, вы плохо знаете и понимаете мир. Европа и США ещё не весь мир.
Во-вторых, сказались 75 лет мира в Европе, которые были завоёваны благодаря крови и поту людей, которых вы считаете "далеко забытым прошлым". Всё может измениться.
Отвечать вам больше не буду.
Для разговора с вами остались, пожалуй, только выражения. Но до этого опускаться не хочу.
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ЛАД
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