RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14354143551435614357
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 19:02

  ЛАД написав:Но на вопрос, зачем вы сюда приходите, вы так и не ответили.
Впрочем, как я и ожидал.

На бессмысленный вопрос нет ответа. Мне не чужда Украина. Так же, как и 95% тут, которые не воюют и никогда не будут воевать, но с удовольствием будут рассказывать о том, как другие должны это делать. Я никого никуда не посылаю. Я просто прошу оставить людей в покое.

Я никогда не писал, что не вернусь. В моей жизни слишком много переменных, чтобы такое писать.

  ЛАД написав:Но тогда не обижайтесь на "потоки грязи, которые льются в мой адрес". Это уже наше право.

Я не обижаюсь. Мне нет дела до мнения других людей о себе, если для меня эти люди неважны, а особенно если эти люди еще и пишут безграмотную ерунду (это я не о Вас). Я с детства слышу "комплименты" о себе, начиная с того, что я не люблю футбол, а люблю играть на фортепиано. Оказалась, что мои сограждане, начиная с детей - злые, пещерные, озабоченные гендером люди. Я, просто, ко всему этому привык.

  ЛАД написав:Отвечать вам больше не буду.

Ваше право. Я ничего не потеряю. Чтением моралей Вы просто тратите свое время зря. Я живу в мире, где есть вся эта грязь, которую Вы предлагаете мне не замечать, а жить идеалами. Наверное, хорошо жить идеалами в 74 года, но я живу в мире, где сограждане, которых Вы предлагаете мне защищать, первыми меня на***т, как и на***т они это государство, которое они так любят на словах.
АндрейМ
 
Повідомлень: 535
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 20:15

АндрейМ
Просто цікаво, а місцеві індуси усі щирі, ніколи не най...ють і завжди з радістю допоможуть? :D Мені здається це не від нації залежить, українці нічим не гірші (як і нічим не кращі) за інші національності. Більше залежить від власного сприйняття та конкретної ситуації.

Наприклад, на початку війни я сам бачив як усі об'єдналися і допомагали одне одному. І не тільки українці, навіть поляки - приймали, поселяли та щиро співчували. Але потім потроху людське єство взяло своє. Західняки скористалися ситуацією і задрали ціну на оренду, а поляки все частіше говорять "спердоляй" українцям. Але, думаю, так само було б, якби їх поміняти місцями
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 774
З нами з: 01.06.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 20:28

АндрейМ
Мне не чужда Украина.
Но защищать её должны другие, которых вы "никуда не посылаете". :mrgreen:
И "просто прошу оставить людей в покое".

И этот человек что-то говорит о морали. :mrgreen:
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 07 лип, 2025 20:31, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35116
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5341 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 20:29

  The_Rebel написав:АндрейМ
Просто цікаво, а місцеві індуси усі щирі, ніколи не най...ють і завжди з радістю допоможуть? :D Мені здається це не від нації залежить, українці нічим не гірші (як і нічим не кращі) за інші національності. Більше залежить від власного сприйняття та конкретної ситуації.

Наприклад, на початку війни я сам бачив як усі об'єдналися і допомагали одне одному. І не тільки українці, навіть поляки - приймали, поселяли та щиро співчували. Але потім потроху людське єство взяло своє. Західняки скористалися ситуацією і задрали ціну на оренду, а поляки все частіше говорять "спердоляй" українцям. Але, думаю, так само було б, якби їх поміняти місцями

Если мы ничем не хуже, то почему у нас война?
Если для украинцев выделить территорию где-то на условном континенте, где нет росии, я вас уверяю, война будет непременно с кем-то другим
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5297
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 20:32

  ЛАД написав:АндрейМ
Мне не чужда Украина.
Но защищать её должны другие, которых вы "никуда не посылаете". :mrgreen:
И этот человек что-то говорит о морали. :mrgreen:

Защищать её должны военные которым мы налогоплательщики платим и платили зарплаты и пенсии, а также весь силовой блок. Их более чем достаточно.
Хватит комедии ломать. Трахтористов они вместо себя ловят
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5297
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 20:35

  Бетон написав:
  The_Rebel написав:АндрейМ
Просто цікаво, а місцеві індуси усі щирі, ніколи не най...ють і завжди з радістю допоможуть? :D Мені здається це не від нації залежить, українці нічим не гірші (як і нічим не кращі) за інші національності. Більше залежить від власного сприйняття та конкретної ситуації.

Наприклад, на початку війни я сам бачив як усі об'єдналися і допомагали одне одному. І не тільки українці, навіть поляки - приймали, поселяли та щиро співчували. Але потім потроху людське єство взяло своє. Західняки скористалися ситуацією і задрали ціну на оренду, а поляки все частіше говорять "спердоляй" українцям. Але, думаю, так само було б, якби їх поміняти місцями

Если мы ничем не хуже, то почему у нас война?
Если для украинцев выделить территорию где-то на условном континенте, где нет росии, я вас уверяю, война будет непременно с кем-то другим

Не перегибайте.
Мы сделали много ошибок, но начали войну всё же не мы.
Защищать её должны военные которым мы налогоплательщики платим и платили зарплаты и пенсии, а также весь силовой блок. Их более чем достаточно.
Хватит комедии ломать. Трахтористов они вместо себя ловят
Хоть вы бросьте бред нести.
1. Вспомните, сколько у нас была "армія мирного часу". Когда была Тузла, то мобилизацию не объявляли. А с Гитлером воевали далеко не только военные, которые были в армии на начало войны. И даже не столько.
2. Платили мало и военным, и вообще на оборону.
3. "силовой блок" это кто? Полиция?
Они так же готовы к участию в боевых действиях, как "трактористы".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 07 лип, 2025 20:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35116
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5341 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 20:53

  Бетон написав:Если мы ничем не хуже, то почему у нас война?
Если для украинцев выделить территорию где-то на условном континенте, где нет росии, я вас уверяю, война будет непременно с кем-то другим

Це жарт чи стокгольмський синдром?🙂

За останні 100 років: Фінляндія (Виборг), Грузія (Осетія, Абхазія), Україна (Крим, потім Донбас, потім південний-схід), Чечня, Азербайджан/Вірменія (Карабах), Молдова (Придністров'я), Афганістан, Японія (Курили), Кореї (розділення на 2 держави), Китай (острів Даманський)...
Це тільки те що згадав. Вгадаєте країну з якою межують/асоціюються дані військові конфлікти?

В України за останній час були погані стосунки і з державами на західному кордоні. Але війна чомусь лише на північно-східному
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 774
З нами з: 01.06.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 14354143551435614357
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 104303
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 283114
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 943291
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9097)
07.07.2025 20:53
Акордбанк (2080)
07.07.2025 19:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.