Додано: Пон 07 лип, 2025 22:04

The_Rebel написав: Просто цікаво, а місцеві індуси усі щирі, ніколи не най...ють і завжди з радістю допоможуть? Мені здається це не від нації залежить, українці нічим не гірші (як і нічим не кращі) за інші національності. Просто цікаво, а місцеві індуси усі щирі, ніколи не най...ють і завжди з радістю допоможуть?Мені здається це не від нації залежить, українці нічим не гірші (як і нічим не кращі) за інші національності.

ЛАД написав: АндрейМ Мне не чужда Украина. Но защищать её должны другие, которых вы "никуда не посылаете".

И "просто прошу оставить людей в покое".

Но защищать её должны другие, которых вы "никуда не посылаете".И "просто прошу оставить людей в покое".

ЛАД написав: Но я не слышал о сколько-нибудь массовом выезде мужчин. Но я не слышал о сколько-нибудь массовом выезде мужчин.

Звичайно, українці нічим не гірше і нічим не краще за інших націй. Але я - українець, і захищати від мене вимагають українців, тому я пишу про українців.Никто никому ничего не должен. Вы все никак не можете понять, что я отказываюсь принимать какие-то "обязанности" и "долги", если их не имеют большинство населения Украины. То, что Вы, лично Вы, в своей голове оправдываете ничегонеделанье женщин, для меня значения не имеет. Для меня они - такие же граждане Украины. Мне все равно кого они себе и своим партнерам рожают. Они не делают это для Украины или для меня. Вы также оправдываете похабное поведение этих женщин заграницей, которые просто нашу страну позорят, но это еще не так страшно - они лишают ее помощи. Вы также снисходительно смотрите на всех выехавших или не участвующих в войне людей, приближенных к власти. Для Вас важен я и Хантер. Вы не посмеете женщинам или власти что-то сказать. Для Вас они - неприкасаемые. А для меня - нет. Они могут все вместе собраться и пойти защищать свою страну. Возможно, я к ним присоединюсь, если они это сделают, но я уверен, что никогда и ни за что не сделают.И женщины из Украины массово не выезжают. Остаются те, кому важно жить в Украине. Но воевать за это Вы требуете от тех, кто уехать хочет и может. Вы считаете несправедливостью, что есть люди, которые могут позволить себе жить где угодно. У Вас одно и тоже в голове - в другой стране устроиться сложно. Нет, не сложно. Сложно и страшно ждать прихода русского солдата, который тебя убьет.