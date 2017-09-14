Ну нет же - это был временный запрет на регистрацию израильтян на вылет с целью избежать толп в аэропорту когда оттуда рванули все туристы. Наземные пограничные пункты на выезд израильтянам никто не закрывал.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 22:31
Ну нет же - это был временный запрет на регистрацию израильтян на вылет с целью избежать толп в аэропорту когда оттуда рванули все туристы. Наземные пограничные пункты на выезд израильтянам никто не закрывал.
Додано: Пон 07 лип, 2025 22:37
Очередная ложь и, простите, высер. Нет даже прощения просить не буду.
Где я оправдывал хоть чьё-нибудь "похабное поведение". Где вы увидели моё "снисходительное" отношение к власти или ещё кому-то?
Примерно 5 млн или сколько там сегодня выехавших это не массово?
То, что я обращаюсь к вам или Хантеру, так только потому, что вы пишете здесь. Другие "не участвующие" здесь не пишут. Или не пишут такое, как вы.
И не надо ... свистеть. "Они могут все вместе собраться и пойти защищать свою страну". Но вы ни к кому и никогда вы не присоединитесь. Вы уже "присоединились".
Должен отметить, что Хантеру до вас достаточно далеко.
Я его пару дней назад назвал грубо. И в общем, в тот момент заслужено. Но вы ведёте себя значительно хуже, чем он, причём, постоянно.
Так что не надо прятаться за его спиной.
И, как говорит детройт, идите ... лесом, "любитель игры на фортепиано".
Додано: Пон 07 лип, 2025 23:36
Интересно, а у них актеров цирка тоже бронировали? 🤔
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