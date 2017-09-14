katso написав:Какие вообще государства когда либо запрещали ВЫЕЗД из страны вот так вот всем повально?
Попытка была у Израиля сейчас. Продержался запрет 1 или 2 дня
Ну нет же - это был временный запрет на регистрацию израильтян на вылет с целью избежать толп в аэропорту когда оттуда рванули все туристы. Наземные пограничные пункты на выезд израильтянам никто не закрывал.
Но защищать её должны другие, которых вы "никуда не посылаете". И "просто прошу оставить людей в покое".
Никто никому ничего не должен. Вы все никак не можете понять, что я отказываюсь принимать какие-то "обязанности" и "долги", если их не имеют большинство населения Украины. То, что Вы, лично Вы, в своей голове оправдываете ничегонеделанье женщин, для меня значения не имеет. Для меня они - такие же граждане Украины. Мне все равно кого они себе и своим партнерам рожают. Они не делают это для Украины или для меня. Вы также оправдываете похабное поведение этих женщин заграницей, которые просто нашу страну позорят, но это еще не так страшно - они лишают ее помощи. Вы также снисходительно смотрите на всех выехавших или не участвующих в войне людей, приближенных к власти. Для Вас важен я и Хантер. Вы не посмеете женщинам или власти что-то сказать. Для Вас они - неприкасаемые. А для меня - нет. Они могут все вместе собраться и пойти защищать свою страну. Возможно, я к ним присоединюсь, если они это сделают, но я уверен, что никогда и ни за что не сделают.
ЛАД написав:Но я не слышал о сколько-нибудь массовом выезде мужчин.
И женщины из Украины массово не выезжают. Остаются те, кому важно жить в Украине. Но воевать за это Вы требуете от тех, кто уехать хочет и может. Вы считаете несправедливостью, что есть люди, которые могут позволить себе жить где угодно. У Вас одно и тоже в голове - в другой стране устроиться сложно. Нет, не сложно. Сложно и страшно ждать прихода русского солдата, который тебя убьет.
Очередная ложь и, простите, высер. Нет даже прощения просить не буду. Где я оправдывал хоть чьё-нибудь "похабное поведение". Где вы увидели моё "снисходительное" отношение к власти или ещё кому-то? Примерно 5 млн или сколько там сегодня выехавших это не массово? То, что я обращаюсь к вам или Хантеру, так только потому, что вы пишете здесь. Другие "не участвующие" здесь не пишут. Или не пишут такое, как вы. И не надо ... свистеть. "Они могут все вместе собраться и пойти защищать свою страну". Но вы ни к кому и никогда вы не присоединитесь. Вы уже "присоединились". Должен отметить, что Хантеру до вас достаточно далеко. Я его пару дней назад назвал грубо. И в общем, в тот момент заслужено. Но вы ведёте себя значительно хуже, чем он, причём, постоянно. Так что не надо прятаться за его спиной. И, как говорит детройт, идите ... лесом, "любитель игры на фортепиано".
АндрейМ написав:В другом государстве было бы немыслимым запереть часть граждан в стране.
Какие вообще государства когда либо запрещали ВЫЕЗД из страны вот так вот всем повально? Только конкретные примеры а не вот это вот бла-бла-бла "если бы у них была бы такая война то все нормальные государства запретили бы". Чай не первая война в истории человечества. Какие?
Англия не запрещала. Но я не слышал о сколько-нибудь массовом выезде мужчин.
Интересно, а у них актеров цирка тоже бронировали? 🤔
Они могут все вместе собраться и пойти защищать свою страну. Возможно, я к ним присоединюсь,
Навіщо Андрюша бреше?)) Він нікуди не піде, навіть якщо всі до одної жінки будуть на фронті. Він скаже «а он ще Хантер не на фронті! Отже не всі!». Хантер відповідно покаже на Андрюшу. «Коли більшість піде..» так само недолугий маразм. Більшість там фізично не поміститься, і нікому ту більшість буде прогодувати. Андрюша брехливий ухилянт, із-за якого формула «кожен по року» не працює.
Они могут все вместе собраться и пойти защищать свою страну. Возможно, я к ним присоединюсь,
Навіщо Андрюша бреше?)) Він нікуди не піде, навіть якщо всі до одної жінки будуть на фронті. Він скаже «а он ще Хантер не на фронті! Отже не всі!». Хантер відповідно покаже на Андрюшу. «Коли більшість піде..» так само недолугий маразм. Більшість там фізично не поміститься, і нікому ту більшість буде прогодувати. Андрюша брехливий ухилянт, із-за якого формула «кожен по року» не працює.
Дестінейшн Дубровнік
Hotab написав:Заїхав в Словаччині на парковку трохи подрімати і відкрив на свою голову форум. Ржав на всю Словаччину, а сон пропав)) Традиційно насмішив Віталік (недолугістю) , ну і нагібатєль/обламувач крутих складними питаннями - Долярек)) Дякую. Це було дійсно смішно))
ЛАД написав:3. "силовой блок" это кто? Полиция? Они так же готовы к участию в боевых действиях, как "трактористы".
долучусь до вашої дискусії. Заради справедливості різниця все таки є і вона колосальна. 1) рівень фіз. підготовки в поліцая в середньому набагато вище ніж в якогось 50-кілограмового бібліотекаря чи 57-річного тракториста 2) рівень володіння зброєю думаю не варто порівнювати. Більшість цивільних навіть пістолет зблизька не бачили 3) володіння навиками по наданню першої мед.допомоги, користуванню раціями і т.д. 3) ментальна готовність - раз пішов поліцаєм значить вже ментально готовий до насильства, застосовувати зброю, допускати ймовірність власного поранення/загибелі 4) поліцай складав присягу на вірність укр.народу