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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14356143571435814359
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:35

*Трамп: "Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается"...

Пентагон: «По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет в Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением насилия"...

Трамп: «Мы собираемся отправить дополнительное оружие. Они должны быть в состоянии себя защищать. Сейчас по ним наносят очень сильные удары. Очень сильные. Мы вынуждены будем отправить больше оружия. В основном оборонного. По ним действительно очень, очень серьезно бьют. Столько людей гибнет в этом хаосе»...* (С)
______________________________
Можливо, що Песікіт отримає "переворот думок" і стосовно Трампа.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:48

  detroytred написав:______________________________
Можливо, що Песікіт отримає "переворот думок" і стосовно Трампа.

Трамп хоть и чудак, но за ним хорошо работающий механизм гос.апаррата США, который сглаживает углы. ЧТо касается приостановок и усиления поставок, то последняя довольно легко обьясняется. То что США знает о всех планах РФ давно не секрет, на стол Трампа лёг доклад о готовящемся эскалирующем террористическом ударе по Киеву, и Трамп позвонил и предложил этого не делать и как жесть д.в. пообещал заморозить партию оружия в Польше. ПО КИеву в итоге прилетело, оружие сразу разморозили и добавляют сверху плюшек, потому что трамм не просто чудак, а обидчивый чудак.
alex_dvornichenko
 
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