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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14358143591436014361
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:54

  UA написав:
  jump написав:
За два роки повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч, досягнувши позначки близько трьох мільйонів.

300 000 прокурорів?

Дуже потужно,
а справжні каліки пішли у окопи
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:10

  prodigy написав:
  detroytred написав:Можливо, що Песікіт отримає "переворот думок" і стосовно Трампа.

з якого привіду?
до заморозки поставок мали надати 30 ракет-перехоплювачів до Patriots, сьогодні з'явилась інфа, що Трамп пообіцяв 10


*Да... 10 ракет ПВО кои Трамп распорядился немедленно поставить Украине... это мизер и предмет глумления ботов РФ... понимаю и признаю... НО...
Это в то же время и Принцип...
И видимо тот самый Принцип, что УЖЕ выстрелил в Сараево...
И все это знают и понимают.
АМИНЬ.* (С)

Лижня (для Трампа)...

Сегодня: "Совет по национальной безопасности Белого дома соберется во вторник, чтобы обсудить новые поставки оружия Украине"...

Financial Times.
"Крупнейший европейский порт готовится к потенциальному конфликту с Россией, резервируя места под суда, перевозящие военные грузы"...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:12

За крок до перевороту думок©

От вже три(чи вже більше?) тцк постраждало від ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО(!!!) удару ворога!

Так от - саме цікаве "реакція залу"/народу! ;)

Що скажете, панове?

Бо багато з пересічних(судячи по їх коментах), почали бачити в чорта ху-йла - німб над головою :shock:

Як так?©

Наскільки то треба довести СВІЙ народ, щоб такі думки в головах багатьох пересічних виникали?
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  #<1 ... 14358143591436014361
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