Дуже потужно,
а справжні каліки пішли у окопи
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Додано: Вів 08 лип, 2025 14:54
Додано: Вів 08 лип, 2025 15:10
*Да... 10 ракет ПВО кои Трамп распорядился немедленно поставить Украине... это мизер и предмет глумления ботов РФ... понимаю и признаю... НО...
Это в то же время и Принцип...
И видимо тот самый Принцип, что УЖЕ выстрелил в Сараево...
И все это знают и понимают.
АМИНЬ.* (С)
Лижня (для Трампа)...
Сегодня: "Совет по национальной безопасности Белого дома соберется во вторник, чтобы обсудить новые поставки оружия Украине"...
Financial Times.
"Крупнейший европейский порт готовится к потенциальному конфликту с Россией, резервируя места под суда, перевозящие военные грузы"...
Додано: Вів 08 лип, 2025 15:12
За крок до перевороту думок©
От вже три(чи вже більше?) тцк постраждало від ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО(!!!) удару ворога!
Так от - саме цікаве "реакція залу"/народу!
Що скажете, панове?
Бо багато з пересічних(судячи по їх коментах), почали бачити в чорта ху-йла - німб над головою
Як так?©
Наскільки то треба довести СВІЙ народ, щоб такі думки в головах багатьох пересічних виникали?
Додано: Вів 08 лип, 2025 15:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 08 лип, 2025 16:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 08 лип, 2025 16:54
краще реакція командування сухопутних сил
Війна не закінчиться без тебе
Повномасштабна російська агресія, невблаганна та жорстока, продовжує кидати тінь на нашу рідну землю. Щодня наші захисники та захисниці стоять на передовій, стримуючи підлого ворога, який прагне знищити нашу свободу, культуру та саму нашу суть. Проте в серці нашої країни, далеко від окопів і полів бою, розгортається інша боротьба — боротьба за розуміння, єдність і спільну відповідальність.
Сьогодні ми звертаємося до вас, український народе, з посланням, яке є водночас засудженням і проханням: ворожі удари по наших Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — це не лише атаки на будівлі, а й на фундамент нашої оборони.
Останні хвилі ворожих ударів по ТЦК та СП по всій Україні є яскравим свідченням відчаю кремля. Ці центри, ключові для наших мобілізаційних зусиль, не є військовими фортецями чи складами зброї — це адміністративні осередки, де починається процес зміцнення нашої армії через підготовку резервів. Атакуючи їх, ворог прагне посіяти хаос, порушити нашу здатність до організації та послабити нашу рішучість. Ці удари не випадкові; це сплановані акти терору, спрямовані на підрив механізмів, які підтримують нашу боротьбу за свободу та незалежність України.
Додано: Вів 08 лип, 2025 16:54
біля фронту теж по різному.
Частина чоловіків відмовляються виїзжати, роблячи ставку на те що у випадку окупації прифронтового села/міста через фільтрацію вдасться виїхати в Грузію чи Туреччину.
у громадянина М25/60 з умовного Покровська майже нема шансів доїхати до безпечного місця західніше не будучи мобілізованим на першому-ліпшому блокпості
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