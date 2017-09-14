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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14358143591436014361
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:54

  UA написав:
  jump написав:
За два роки повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч, досягнувши позначки близько трьох мільйонів.

300 000 прокурорів?

Дуже потужно,
а справжні каліки пішли у окопи
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:10

  prodigy написав:
  detroytred написав:Можливо, що Песікіт отримає "переворот думок" і стосовно Трампа.

з якого привіду?
до заморозки поставок мали надати 30 ракет-перехоплювачів до Patriots, сьогодні з'явилась інфа, що Трамп пообіцяв 10


*Да... 10 ракет ПВО кои Трамп распорядился немедленно поставить Украине... это мизер и предмет глумления ботов РФ... понимаю и признаю... НО...
Это в то же время и Принцип...
И видимо тот самый Принцип, что УЖЕ выстрелил в Сараево...
И все это знают и понимают.
АМИНЬ.* (С)

Лижня (для Трампа)...

Сегодня: "Совет по национальной безопасности Белого дома соберется во вторник, чтобы обсудить новые поставки оружия Украине"...

Financial Times.
"Крупнейший европейский порт готовится к потенциальному конфликту с Россией, резервируя места под суда, перевозящие военные грузы"...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:12

За крок до перевороту думок©

От вже три(чи вже більше?) тцк постраждало від ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО(!!!) удару ворога!

Так от - саме цікаве "реакція залу"/народу! ;)

Що скажете, панове?

Бо багато з пересічних(судячи по їх коментах), почали бачити в чорта ху-йла - німб над головою :shock:

Як так?©

Наскільки то треба довести СВІЙ народ, щоб такі думки в головах багатьох пересічних виникали?
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Наскільки то треба довести СВІЙ народ, щоб такі думки в головах багатьох пересічних виникали?


ти з сам все розумієшь...
вже занадто багато досвіду від військових там та цівільних тут.
за ідею ніхто вмирати не хоче і влада зробила дуже багато щоб демотивувати населення...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:почали бачити в чорта ху-йла - німб над головою

Ніхто німба не бачить, а от роги меншими здаються. І чим далі від фронту тим більше порівняння не на користь ТЦК
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 16:54

  Успіх написав:От вже три(чи вже більше?) тцк постраждало від ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО(!!!) удару ворога!

Так от - саме цікаве "реакція залу"/народу! ;)

Що скажете, панове?

Бо багато з пересічних(судячи по їх коментах), почали бачити в чорта ху-йла - німб над головою :shock:

Як так?©

Наскільки то треба довести СВІЙ народ, щоб такі думки в головах багатьох пересічних виникали?
краще реакція командування сухопутних сил
Війна не закінчиться без тебе :lol:
Повномасштабна російська агресія, невблаганна та жорстока, продовжує кидати тінь на нашу рідну землю. Щодня наші захисники та захисниці стоять на передовій, стримуючи підлого ворога, який прагне знищити нашу свободу, культуру та саму нашу суть. Проте в серці нашої країни, далеко від окопів і полів бою, розгортається інша боротьба — боротьба за розуміння, єдність і спільну відповідальність.

Сьогодні ми звертаємося до вас, український народе, з посланням, яке є водночас засудженням і проханням: ворожі удари по наших Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — це не лише атаки на будівлі, а й на фундамент нашої оборони.

Останні хвилі ворожих ударів по ТЦК та СП по всій Україні є яскравим свідченням відчаю кремля. Ці центри, ключові для наших мобілізаційних зусиль, не є військовими фортецями чи складами зброї — це адміністративні осередки, де починається процес зміцнення нашої армії через підготовку резервів. Атакуючи їх, ворог прагне посіяти хаос, порушити нашу здатність до організації та послабити нашу рішучість. Ці удари не випадкові; це сплановані акти терору, спрямовані на підрив механізмів, які підтримують нашу боротьбу за свободу та незалежність України.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 16:54

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:почали бачити в чорта ху-йла - німб над головою

Ніхто німба не бачить, а от роги меншими здаються. І чим далі від фронту тим більше порівняння не на користь ТЦК

біля фронту теж по різному.
Частина чоловіків відмовляються виїзжати, роблячи ставку на те що у випадку окупації прифронтового села/міста через фільтрацію вдасться виїхати в Грузію чи Туреччину.
у громадянина М25/60 з умовного Покровська майже нема шансів доїхати до безпечного місця західніше не будучи мобілізованим на першому-ліпшому блокпості
Letusrock
 
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