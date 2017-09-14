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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 лип, 2025 17:46
jump написав:
Затримали батька та сина – поліцейських, які за гроші "звільняли" чоловіків від армії
Правоохоронці викрили злочинну групу з-поміж поліцейських та посадовця територіального центру комплектування Одеської області, які за гроші допомагали ухилятися від військової служби.
Letusrock, то це корупція чи ні ?
Чи погано, що затримали ? )
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pesikot
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Додано: Вів 08 лип, 2025 17:53
ЛАД написав:
Сегодня (благодаря молчанию детройта и будивельника?
) антирекорд ветки - всего 4 страницы.
Так сьогодні Ви в аншлазі..+ по суті те що пишите-мені подобається
А те що форма подання шкандибає( пишите мовою агресора) то за правильну СУТЬ я можу пробачити невірну ФОРМУ.
ПС
відправив хлопцям те що майстрячив, сижу переживаю чекаючи фідбек...
Ідея-моя, реалізація-моя, якщо не вийде я що з своєї сторони винуватий, що з позиції воєнпенса( теорія головніше)-також винуватий....
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budivelnik
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Додано: Вів 08 лип, 2025 17:56
Vadim_ написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Не "десяточку с конфискацией" - как за "пособничество в оповещении о мобилизации". Не "персональные санкции от РНБО" от этого - просто 5% от "украденного"...
В Україні гине в автопригодах- десятки тисяч людей....
Чи перестаєте Ви взнавши цей страшенний факт користуватись автомобілем чи переходити дорогу?
В Україні від туберкульозу і інших легеневих хвороб викликаних курінням -вмирає сотні тисяч людей-чи перестаєте Ви курити
В Україні від цирозу печінки викликаної зловживанням алкоголем - гинуть сотні тисяч люде - Ви вже відмовились навіть від пива?
В Україні від серцевої недостатності гине сотні тисяч людей- Ви не пєте навіть каву і перейшли виключно на корисні напої?
Тому
Наявність 1% злодіїв не перекреслює того що є 99% тих хто не хоче порушувати Закон
Наявність 8 % порушників закону(+/-800 000 чоловіків мобпридатного віку виїхали з України з 10+/- млн мобпридатних) - не говорить про те що і інші 9,2 млн є порушниками.
Тому
спробуйте викорінити порушення з себе - а не оправдовуйте свої злочини тим що так вже хтось робив.
ПС
Не треба пробувати відразу стати Папою Римським і викорінити ВСЕ, почніть з малого , спочатку замовкніть на цих сторінках з зрадофілією , потім потихеньку збільшуйте донати від нуля до 30% доходів... а там
дивишся і ми перемогла і ваш вклад в перемогу суттєвий.
Якщо не красти і не хабарі з правильними "контрактами"то звідки гроші на 3-му році війни у звичайних людей?
Не треба прибіднятись..
В тих 5 млн що виїхали за кордон бомби на голови не падають , соцпідтримка є , та й з голоду вони ще не померли -отже мають за що ЖИТИ... Нічого дивного в тому що ті хто МАЄ ЗА ЩО ЖИТИ - трошки поділиться з тими хто їх ЗАХИЩАЄ.
ПС
якось не краду, з державою звязків не маю
в корупційних схемах участі не приймаю...
але те що пропоную робити іншим - роблю.
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budivelnik
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Додано: Вів 08 лип, 2025 18:00
Дюрі-бачі написав:
Тобто вони так і не зрозуміли, що народ хоче крові ТЦКшників?
Чому лише ТЦК-шників? Можна усі ланки влади відправити на фронт або до в'язниць. Там вкрав мільйон, там два і тебе на іншу посаду переводять, а за намагання врятувати своє життя реальні строки дають.
Я сьогодні дізнався, що Шмигаля розглядають як кандидатуру на посла до США. Я мав маленьку надію, що після звільнення його показово відправлять в окоп, щоб люди хоча б трішки побачили, що це - і "їхня" війна. Але ж ні, він має право рятувати своє життя і пересидіти війну в США (якщо його призначать, звичайно), і дім його тут будуть захищати і "ухилянтом" не будуть називати, а мені тут про "високі цілі" розповідають. Я б увесь склад Кабміну зняв би і відправив би в окопи, щоб вони хоч на день відчули те, про що щодня приймають постанови, щоб усі ці шмигалі та стефанішини, коли говорять "ми воюємо", дійсно мали на увазі себе в тому числі.
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АндрейМ
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Додано: Вів 08 лип, 2025 18:26
АндрейМ
Ты не в Украине, твоё мнение неинтересно ...
Не пиши, что нужно нам тут делать и ты не узнаешь, куда тебе нужно идти )
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pesikot
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