Додано: Вів 08 лип, 2025 18:52

_hunter написав: ...........

И вы удивляетесь тому, что люди со словами "да нафиг мне жизнью рисковать ради такой страны" со всех ног бегут от тцк? ...........И вы удивляетесь тому, что люди со словами "да нафиг мне жизнью рисковать ради такой страны" со всех ног бегут от тцк?

Я, вообще-то, ничему не удивляюсь.Просто всё это было известно давно и во время войны ничего особо не изменилось. И не должно было (не могло).Те, кого такая жизнь не устраивала, давно могли уехать. И очень многие таки уехали. Даже из форумчан уехал не один.Кто не захотел уехать, молча давали взятки, а, может, и сами брали, а теперь возмущаются. Поэтому это просто элементарное лицемерие и попытка оправдать своё понятное нежелание попасть на фронт.А о броне для цирковых артистов я уже писал, возможно, вы пропустили - это отчасти вполне оправдано. Подготовка циркового артиста занимает годы, в отличие от "подготовки" того же Успиха.