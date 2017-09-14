Letusrock, то це корупція чи ні ?
Чи погано, що затримали ? )
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Додано: Вів 08 лип, 2025 17:46
Letusrock, то це корупція чи ні ?
Чи погано, що затримали ? )
Додано: Вів 08 лип, 2025 17:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так сьогодні Ви в аншлазі..+ по суті те що пишите-мені подобається
А те що форма подання шкандибає( пишите мовою агресора) то за правильну СУТЬ я можу пробачити невірну ФОРМУ.
ПС
відправив хлопцям те що майстрячив, сижу переживаю чекаючи фідбек...
Ідея-моя, реалізація-моя, якщо не вийде я що з своєї сторони винуватий, що з позиції воєнпенса( теорія головніше)-також винуватий....
Додано: Вів 08 лип, 2025 17:56
Не треба прибіднятись..
В тих 5 млн що виїхали за кордон бомби на голови не падають , соцпідтримка є , та й з голоду вони ще не померли -отже мають за що ЖИТИ... Нічого дивного в тому що ті хто МАЄ ЗА ЩО ЖИТИ - трошки поділиться з тими хто їх ЗАХИЩАЄ.
ПС
якось не краду, з державою звязків не маю
в корупційних схемах участі не приймаю...
але те що пропоную робити іншим - роблю.
Додано: Вів 08 лип, 2025 18:00
Чому лише ТЦК-шників? Можна усі ланки влади відправити на фронт або до в'язниць. Там вкрав мільйон, там два і тебе на іншу посаду переводять, а за намагання врятувати своє життя реальні строки дають.
Я сьогодні дізнався, що Шмигаля розглядають як кандидатуру на посла до США. Я мав маленьку надію, що після звільнення його показово відправлять в окоп, щоб люди хоча б трішки побачили, що це - і "їхня" війна. Але ж ні, він має право рятувати своє життя і пересидіти війну в США (якщо його призначать, звичайно), і дім його тут будуть захищати і "ухилянтом" не будуть називати, а мені тут про "високі цілі" розповідають. Я б увесь склад Кабміну зняв би і відправив би в окопи, щоб вони хоч на день відчули те, про що щодня приймають постанови, щоб усі ці шмигалі та стефанішини, коли говорять "ми воюємо", дійсно мали на увазі себе в тому числі.
Додано: Вів 08 лип, 2025 18:26
АндрейМ
Ты не в Украине, твоё мнение неинтересно ...
Не пиши, что нужно нам тут делать и ты не узнаешь, куда тебе нужно идти )
Додано: Вів 08 лип, 2025 18:31
То, что ты в Украине (хотя мы об этом не знаем), но не в ВСУ до сих пор, не дает тебе каких-то особых прав. Все твои стоны о том, какие все вокруг "ухилянты", не делают тебя меньшим ухилянтом. Ты - такой же трус, как и те, кого ты обвиняешь в трусости, да, к тому же еще и редкий лицемер.
Додано: Вів 08 лип, 2025 18:37
Россиянин, хлебало своё закрой ) иди на хер
Ты сам напросился своим враньём обо мне )
PS. Куда ты "улетел домой ?"
Вопрос тот же
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 08 лип, 2025 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 лип, 2025 18:52
Я, вообще-то, ничему не удивляюсь.
Просто всё это было известно давно и во время войны ничего особо не изменилось. И не должно было (не могло).
Те, кого такая жизнь не устраивала, давно могли уехать. И очень многие таки уехали. Даже из форумчан уехал не один.
Кто не захотел уехать, молча давали взятки, а, может, и сами брали, а теперь возмущаются. Поэтому это просто элементарное лицемерие и попытка оправдать своё понятное нежелание попасть на фронт.
А о броне для цирковых артистов я уже писал, возможно, вы пропустили - это отчасти вполне оправдано. Подготовка циркового артиста занимает годы, в отличие от "подготовки" того же Успиха.
Додано: Вів 08 лип, 2025 19:02
Немного уточню.
Насколько читал, то не "800 000 чоловіків мобпридатного віку виїхали", а просто "800 000 чоловіків". Нигде не встречал данных о возрасте выехавших кроме деления "дети-взрослые". При этом даже не знаю, до какого возраста считают "детьми".
Додано: Вів 08 лип, 2025 19:20
Я же вам же уже на ровно этот же тезиз отвечал? Да, в целом - устраивало. Потому, что "стоило" это условно -- копейки. Социальный контракт был "народ особо не возмущается чем там власти занимаются, а власти особо к народу не лезли".
в 22м все резко поменялось: условная цена - резко выросла, а с другой стороны -- ничего меняться не стало.
Очень грубо на пальцах: есть толпа народа, живущая в съемных "бабушатниках" на окраинах городов. Да, какой-то части бабушатники надоедают - и они переезжают куда-то ближе к центру. Но если в каком-то бабушатнике решит кучка бомжей поселиться -- как вы думаете - какой процент арендаторов решит арендную хату отстаивать?..
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