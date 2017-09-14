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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14360143611436214363
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 19:25

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
Наявність 8 % порушників закону(+/-800 000 чоловіків мобпридатного віку виїхали з України з 10+/- млн мобпридатних) - не говорить про те що і інші 9,2 млн є порушниками.
........

Немного уточню.
Насколько читал, то не "800 000 чоловіків мобпридатного віку виїхали", а просто "800 000 чоловіків". Нигде не встречал данных о возрасте выехавших кроме деления "дети-взрослые". При этом даже не знаю, до какого возраста считают "детьми".

Траплялись всілякі діаграми із віковими х-ками. але вік це тільки один з показників. Серед 1860, що виїхали, чимало з інвалідністю, багатодітних, маса по-поступало завчасно в різні заклади навчатись і т.д. Тобто виїхали цілком легально.
Євростат порахував, що з України виїхали 650 тисяч чоловіків призовного віку https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1px4z922wo

Ну а плюс є ще нелегали, що пробралися на захід, виїхавші на схід.
Близько 300 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку проживають у Польщі, тоді як загалом за кордоном знаходиться близько мільйона військовозобов’язаних осіб. https://businessua.com/suspilstvo/99850 ... raini.html
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 19:35

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
Наявність 8 % порушників закону(+/-800 000 чоловіків мобпридатного віку виїхали з України з 10+/- млн мобпридатних) - не говорить про те що і інші 9,2 млн є порушниками.
........
Немного уточню.
Насколько читал, то не "800 000 чоловіків мобпридатного віку виїхали", а просто "800 000 чоловіків". Нигде не встречал данных о возрасте выехавших кроме деления "дети-взрослые". При этом даже не знаю, до какого возраста считают "детьми".
Є точні данні серед чоловіків 16-64 років
Частка чоловіків віком 18-64 роки, які мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського союзу, зросла з 5,9% в березні 2022 року до 20,3% в серпні 2024 року. Про це свідчать розрахунки на основі даних Eurostat.
Так, за результатом березня 2022 року таких чоловіків було зареєстровано 69400 осіб. За результатом серпня 2024 року – вже 859655 осіб і зростання склало понад 12 разів.
Далі як завжди приблизна математика ( ми ж не докторську захищаємо тому точність два лікті по карті нам підходить..
859655/(64-18)*(60-25)=654085., плюс додамо що пройшов майже рік від дати на яку приведенні данні (серпень 2024 - сьогодні липень 2025)

Надіюсь Ви не воєнпенс і не почнете мене звинувачувати в тому що в першому повідомленні 800 000 а в розрахунку 654 085?

https://texty.org.ua/projects/111874/mobilizacijnyj-rezerv/
865 тис. чоловіків з України перебувають за кордоном, з них близько 688 тис. працездатного віку. Про це свідчать приблизні підрахунки Texty.org.ua, викладені у проєкті журналістики даних Мобілізаційний резерв.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 08 лип, 2025 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 19:39

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Не пиши, что нужно нам тут делать и ты не узнаешь, куда тебе нужно идти )

То, что ты в Украине (хотя мы об этом не знаем), но не в ВСУ до сих пор, не дает тебе каких-то особых прав. Все твои стоны о том, какие все вокруг "ухилянты", не делают тебя меньшим ухилянтом. Ты - такой же трус, как и те, кого ты обвиняешь в трусости, да, к тому же еще и редкий лицемер.

сцикло з бронею
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 19:42

  Slon_Nosov написав:
  Успіх написав:Наскільки то треба довести СВІЙ народ, щоб такі думки в головах багатьох пересічних виникали?


ти з сам все розумієшь...
вже занадто багато досвіду від військових там та цівільних тут.
за ідею ніхто вмирати не хоче і влада зробила дуже багато щоб демотивувати населення...

  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:..............
Ніхто німба не бачить, а от роги меншими здаються. І чим далі від фронту тим більше порівняння не на користь ТЦК

біля фронту теж по різному.
Частина чоловіків відмовляються виїзжати, роблячи ставку на те що у випадку окупації прифронтового села/міста через фільтрацію вдасться виїхати в Грузію чи Туреччину.
у громадянина М25/60 з умовного Покровська майже нема шансів доїхати до безпечного місця західніше не будучи мобілізованим на першому-ліпшому блокпості

Если так, то надо срочно заключать мир.
Практически на любых условиях.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 лип, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 19:46

  ЛАД написав:
  Slon_Nosov написав:
  Успіх написав:Наскільки то треба довести СВІЙ народ, щоб такі думки в головах багатьох пересічних виникали?


ти з сам все розумієшь...
вже занадто багато досвіду від військових там та цівільних тут.
за ідею ніхто вмирати не хоче і влада зробила дуже багато щоб демотивувати населення...
Если так, то надо срочно заключать мир.
Практически на любых условиях.

Кто о чём, а ЛАД о второй пенсии для себя ...

ЛАД, почему ты зятя, который в ЗСУ так не любишь ?
Ведь за ним придут и не для того, чтобы водочки попить, а чтобы его убить
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 20:01

  ЛАД написав:
  _hunter написав:...........
И вы удивляетесь тому, что люди со словами "да нафиг мне жизнью рисковать ради такой страны" со всех ног бегут от тцк? :roll:

...
А о броне для цирковых артистов я уже писал, возможно, вы пропустили - это отчасти вполне оправдано. Подготовка циркового артиста занимает годы, в отличие от "подготовки" того же Успиха.

Кстати: "занимает годы" - это сколько в цифрах? -- сильно больше магистра/бакалавра (которым бронь не дали)?..
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