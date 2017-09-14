budivelnik написав:.......... Наявність 8 % порушників закону(+/-800 000 чоловіків мобпридатного віку виїхали з України з 10+/- млн мобпридатних) - не говорить про те що і інші 9,2 млн є порушниками. ........
Немного уточню. Насколько читал, то не "800 000 чоловіків мобпридатного віку виїхали", а просто "800 000 чоловіків". Нигде не встречал данных о возрасте выехавших кроме деления "дети-взрослые". При этом даже не знаю, до какого возраста считают "детьми".
Траплялись всілякі діаграми із віковими х-ками. але вік це тільки один з показників. Серед 1860, що виїхали, чимало з інвалідністю, багатодітних, маса по-поступало завчасно в різні заклади навчатись і т.д. Тобто виїхали цілком легально.
budivelnik написав:.......... Наявність 8 % порушників закону(+/-800 000 чоловіків мобпридатного віку виїхали з України з 10+/- млн мобпридатних) - не говорить про те що і інші 9,2 млн є порушниками. ........
Немного уточню. Насколько читал, то не "800 000 чоловіків мобпридатного віку виїхали", а просто "800 000 чоловіків". Нигде не встречал данных о возрасте выехавших кроме деления "дети-взрослые". При этом даже не знаю, до какого возраста считают "детьми".
Є точні данні серед чоловіків 16-64 років
Частка чоловіків віком 18-64 роки, які мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського союзу, зросла з 5,9% в березні 2022 року до 20,3% в серпні 2024 року. Про це свідчать розрахунки на основі даних Eurostat. Так, за результатом березня 2022 року таких чоловіків було зареєстровано 69400 осіб. За результатом серпня 2024 року – вже 859655 осіб і зростання склало понад 12 разів.
Далі як завжди приблизна математика ( ми ж не докторську захищаємо тому точність два лікті по карті нам підходить.. 859655/(64-18)*(60-25)=654085., плюс додамо що пройшов майже рік від дати на яку приведенні данні (серпень 2024 - сьогодні липень 2025)
Надіюсь Ви не воєнпенс і не почнете мене звинувачувати в тому що в першому повідомленні 800 000 а в розрахунку 654 085?
865 тис. чоловіків з України перебувають за кордоном, з них близько 688 тис. працездатного віку. Про це свідчать приблизні підрахунки Texty.org.ua, викладені у проєкті журналістики даних Мобілізаційний резерв.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 08 лип, 2025 19:40, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Не пиши, что нужно нам тут делать и ты не узнаешь, куда тебе нужно идти )
То, что ты в Украине (хотя мы об этом не знаем), но не в ВСУ до сих пор, не дает тебе каких-то особых прав. Все твои стоны о том, какие все вокруг "ухилянты", не делают тебя меньшим ухилянтом. Ты - такой же трус, как и те, кого ты обвиняешь в трусости, да, к тому же еще и редкий лицемер.
Успіх написав:Наскільки то треба довести СВІЙ народ, щоб такі думки в головах багатьох пересічних виникали?
ти з сам все розумієшь... вже занадто багато досвіду від військових там та цівільних тут. за ідею ніхто вмирати не хоче і влада зробила дуже багато щоб демотивувати населення...
Letusrock написав:
Дюрі-бачі написав:.............. Ніхто німба не бачить, а от роги меншими здаються. І чим далі від фронту тим більше порівняння не на користь ТЦК
біля фронту теж по різному. Частина чоловіків відмовляються виїзжати, роблячи ставку на те що у випадку окупації прифронтового села/міста через фільтрацію вдасться виїхати в Грузію чи Туреччину. у громадянина М25/60 з умовного Покровська майже нема шансів доїхати до безпечного місця західніше не будучи мобілізованим на першому-ліпшому блокпості
Если так, то надо срочно заключать мир. Практически на любых условиях.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 лип, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:.......... Наявність 8 % порушників закону(+/-800 000 чоловіків мобпридатного віку виїхали з України з 10+/- млн мобпридатних) - не говорить про те що і інші 9,2 млн є порушниками. ........
Немного уточню. Насколько читал, то не "800 000 чоловіків мобпридатного віку виїхали", а просто "800 000 чоловіків". Нигде не встречал данных о возрасте выехавших кроме деления "дети-взрослые". При этом даже не знаю, до какого возраста считают "детьми".
Траплялись всілякі діаграми із віковими х-ками. але вік це тільки один з показників. Серед 1860, що виїхали, чимало з інвалідністю, багатодітних, маса по-поступало завчасно в різні заклади навчатись і т.д. Тобто виїхали цілком легально. ........
Об этом просто не стал писать. Тут практически не осталось людей, которым интересны факты, а не эмоции. Вовсю разыгралось EQ, о котором пишет Виталий на параллельной ветке. За инфу спасибо.
_hunter написав:........... И вы удивляетесь тому, что люди со словами "да нафиг мне жизнью рисковать ради такой страны" со всех ног бегут от тцк?
... А о броне для цирковых артистов я уже писал, возможно, вы пропустили - это отчасти вполне оправдано. Подготовка циркового артиста занимает годы, в отличие от "подготовки" того же Успиха.
Кстати: "занимает годы" - это сколько в цифрах? -- сильно больше магистра/бакалавра (которым бронь не дали)?..
Бакалавр - 4 (или 3?) года, магистр - ещё год. Об их качестве писать не буду. И количестве тоже. По специальностям "Фаховий молодший бакалавр з сценічного мистецтва; Артист цирку, акробат (цирковий), повітряний гімнаст, артист на трапеції, артист-канатоходець, жонглер" готовят, например, здесь - https://kmaecm.edu.ua/pro-akademiyu/struktura-akademiyi/fahovyj-koledzh/czyklova-komisiya-czyrkovyh-zhanriv. Насколько понимаю, 4 года. Но учтите, приём исключительно по результатам творческого конкурса. Условия можете посмотреть здесь - https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/tk-czzh-fmb-1.pdf. Для их выполнения тоже надо готовиться не один год. И замечу, те магистры/бакалавры, которых вы пишете... ну выйдут плохие, да и ладно, пойдут "менеджерами по продажам", а если даже устроятся по специальности, то большого вреда не будет. А вот, например, плохого воздушного гимнаста или эквилибриста никто на арену не выпустит, побоятся что свалится на арену. Но вообще, вы заставили меня потерять время. В следующий раз отвечу, как здесь принято: "Вас что, в гугле забанили?"
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 лип, 2025 21:00, всього редагувалось 1 раз.