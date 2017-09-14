865 тис. чоловіків з України перебувають за кордоном, з них близько 688 тис. працездатного віку. Про це свідчать приблизні підрахунки Texty.org.ua, викладені у проєкті журналістики даних Мобілізаційний резерв.
Обвинять не буду. Думаю, все эти оценки +- лапоть. Да и писал, только для того, чтобы подтвердить вашу мысль, что нарушителей не настолько много. Тем более, что стоит учесть замечания Ой+. Вероятно, именно нарушителей намного меньше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 лип, 2025 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:До речі, цікава інфо проскакувала -- про примусове відселення при наближенні фронту. Це завадить москвинам як отримати новий мобрезерв, так і нові рефендуми проводити. 😂
в тих селах що захоплюють підари майже ніякого мобрезерва і виборців немає. напевно тут більше "забота" що їх всіх не вбили. під примусове відселення попало вже 15% населених пунктів Сумської області...
_hunter написав:........... Я же вам же уже на ровно этот же тезиз отвечал? Да, в целом - устраивало. Потому, что "стоило" это условно -- копейки. Социальный контракт был "народ особо не возмущается чем там власти занимаются, а власти особо к народу не лезли". в 22м все резко поменялось: условная цена - резко выросла, а с другой стороны -- ничего меняться не стало.
"Особо не возмущался" - в смысле революцию не устраивал? А "не особо" возмущался давно постоянно. Это одна из причин, почему Порошенко прокатили со свистом в 2019.
Очень грубо на пальцах: есть толпа народа, живущая в съемных "бабушатниках" на окраинах городов. Да, какой-то части бабушатники надоедают - и они переезжают куда-то ближе к центру. Но если в каком-то бабушатнике решит кучка бомжей поселиться -- как вы думаете - какой процент арендаторов решит арендную хату отстаивать?..
Простите, не очень понял.
Но не как ответ на этот пример. Да, в стране бардака много. Точно больше, чем можно/нужно. Есть 2 варианта для каждого - или "валить", или надеяться, что когда-то ситуация изменится и барахтаться в меру возможностей здесь. В условиях независимости шансы/надежды на изменения есть (возможно, слабые, но всё же), в случае победы Путина - без вариантов.