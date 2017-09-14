865 тис. чоловіків з України перебувають за кордоном, з них близько 688 тис. працездатного віку. Про це свідчать приблизні підрахунки Texty.org.ua, викладені у проєкті журналістики даних Мобілізаційний резерв.
Обвинять не буду. Думаю, все эти оценки +- лапоть. Да и писал, только для того, чтобы подтвердить вашу мысль, что нарушителей не настолько много. Тем более, что стоит учесть замечания Ой+. Вероятно, именно нарушителей намного меньше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 лип, 2025 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:До речі, цікава інфо проскакувала -- про примусове відселення при наближенні фронту. Це завадить москвинам як отримати новий мобрезерв, так і нові рефендуми проводити. 😂
в тих селах що захоплюють підари майже ніякого мобрезерва і виборців немає. напевно тут більше "забота" що їх всіх не вбили. під примусове відселення попало вже 15% населених пунктів Сумської області...
_hunter написав:........... Я же вам же уже на ровно этот же тезиз отвечал? Да, в целом - устраивало. Потому, что "стоило" это условно -- копейки. Социальный контракт был "народ особо не возмущается чем там власти занимаются, а власти особо к народу не лезли". в 22м все резко поменялось: условная цена - резко выросла, а с другой стороны -- ничего меняться не стало.
"Особо не возмущался" - в смысле революцию не устраивал? А "не особо" возмущался давно постоянно. Это одна из причин, почему Порошенко прокатили со свистом в 2019.
Очень грубо на пальцах: есть толпа народа, живущая в съемных "бабушатниках" на окраинах городов. Да, какой-то части бабушатники надоедают - и они переезжают куда-то ближе к центру. Но если в каком-то бабушатнике решит кучка бомжей поселиться -- как вы думаете - какой процент арендаторов решит арендную хату отстаивать?..
Простите, не очень понял.
Но не как ответ на этот пример. Да, в стране бардака много. Точно больше, чем можно/нужно. Есть 2 варианта для каждого - или "валить", или надеяться, что когда-то ситуация изменится и барахтаться в меру возможностей здесь. В условиях независимости шансы/надежды на изменения есть (возможно, слабые, но всё же), в случае победы Путина - без вариантов.
ЛАД написав:... А о броне для цирковых артистов я уже писал, возможно, вы пропустили - это отчасти вполне оправдано. Подготовка циркового артиста занимает годы, в отличие от "подготовки" того же Успиха.
Кстати: "занимает годы" - это сколько в цифрах? -- сильно больше магистра/бакалавра (которым бронь не дали)?..
Бакалавр - 4 (или 3?) года, магистр - ещё год. Об их качестве писать не буду. И количестве тоже. По специальностям "Фаховий молодший бакалавр з сценічного мистецтва; Артист цирку, акробат (цирковий), повітряний гімнаст, артист на трапеції, артист-канатоходець, жонглер" готовят, например, здесь - https://kmaecm.edu.ua/pro-akademiyu/struktura-akademiyi/fahovyj-koledzh/czyklova-komisiya-czyrkovyh-zhanriv. Насколько понимаю, 4 года. Но учтите, приём исключительно по результатам творческого конкурса. Условия можете посмотреть здесь - https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/tk-czzh-fmb-1.pdf. Для их выполнения тоже надо готовиться не один год. И замечу, те магистры/бакалавры, которых вы пишете... ну выйдут плохие, да и ладно, пойдут "менеджерами по продажам", а если даже устроятся по специальности, то большого вреда не будет. А вот, например, плохого воздушного гимнаста или эквилибриста никто на арену не выпустит, побоятся что свалится на арену. Но вообще, вы заставили меня потерять время. В следующий раз отвечу, как здесь принято: "Вас что, в гугле забанили?"
>>> Бакалавр - 4 (или 3?) года, магистр - ещё год. Об их качестве писать не буду. И количестве тоже. >>> Артист цирку, акробат (цирковий), повітряний гімнаст, артист на трапеції, Насколько понимаю, 4 года. т.е. сроки одинаковые, насколько я понимаю?
>>> Для их выполнения тоже надо готовиться не один год. А в ВУЗы что, сразу после дет-садика берут? -- вообще без всякой подготовки?
>>> А вот, например, плохого воздушного гимнаста или эквилибриста никто на арену не выпустит, побоятся что свалится на арену. А, например, клоуна?
Но, наверное, вопрос "плохих" магистров/бакалавров в таком случае должен решаться комиссией? Доказал выпускник "поплавского", что может интервью в любых условиях получить -- держи бронь.
>>> Но вообще, вы заставили меня потерять время. В следующий раз отвечу, как здесь принято: "Вас что, в гугле забанили?" Так я погуглил. Нашел ровно те же цифры -- и сильно удивился: вы же о какой-то невероятно сложной и долгой подготовке писали...
_hunter написав:........... Я же вам же уже на ровно этот же тезиз отвечал? Да, в целом - устраивало. Потому, что "стоило" это условно -- копейки. Социальный контракт был "народ особо не возмущается чем там власти занимаются, а власти особо к народу не лезли". в 22м все резко поменялось: условная цена - резко выросла, а с другой стороны -- ничего меняться не стало.
"Особо не возмущался" - в смысле революцию не устраивал? А "не особо" возмущался давно постоянно. Это одна из причин, почему Порошенко прокатили со свистом в 2019.
Очень грубо на пальцах: есть толпа народа, живущая в съемных "бабушатниках" на окраинах городов. Да, какой-то части бабушатники надоедают - и они переезжают куда-то ближе к центру. Но если в каком-то бабушатнике решит кучка бомжей поселиться -- как вы думаете - какой процент арендаторов решит арендную хату отстаивать?..
Простите, не очень понял.
Но не как ответ на этот пример. Да, в стране бардака много. Точно больше, чем можно/нужно. Есть 2 варианта для каждого - или "валить", или надеяться, что когда-то ситуация изменится и барахтаться в меру возможностей здесь. В условиях независимости шансы/надежды на изменения есть (возможно, слабые, но всё же), в случае победы Путина - без вариантов.
прокатили внутрішні окупанти, яких "гвалтували мовою"
ЛАД написав:Простите, не очень понял. ... Есть 2 варианта для каждого - или "валить", или надеяться, что когда-то ситуация изменится и барахтаться в меру возможностей здесь. В условиях независимости шансы/надежды на изменения есть (возможно, слабые, но всё же), в случае победы Путина - без вариантов.
Пробачте, не дуже зрозуміло.
ЛАД написав:Если так, то надо срочно заключать мир. Практически на любых условиях.
Оцей Ваш "мір на любих умовах" - то чия перемога? Такий "мір" може призвести до незалежності?
8 июля 2025 Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью The Times, что война закончится только после смерти или ухода Путина. читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/316599_1751990997 "Теперь в центре внимания - не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию"...
_hunter написав:........... Я же вам же уже на ровно этот же тезиз отвечал? Да, в целом - устраивало. Потому, что "стоило" это условно -- копейки. Социальный контракт был "народ особо не возмущается чем там власти занимаются, а власти особо к народу не лезли". в 22м все резко поменялось: условная цена - резко выросла, а с другой стороны -- ничего меняться не стало.
"Особо не возмущался" - в смысле революцию не устраивал? А "не особо" возмущался давно постоянно. Это одна из причин, почему Порошенко прокатили со свистом в 2019.
Очень грубо на пальцах: есть толпа народа, живущая в съемных "бабушатниках" на окраинах городов. Да, какой-то части бабушатники надоедают - и они переезжают куда-то ближе к центру. Но если в каком-то бабушатнике решит кучка бомжей поселиться -- как вы думаете - какой процент арендаторов решит арендную хату отстаивать?..
Простите, не очень понял.
Но не как ответ на этот пример. Да, в стране бардака много. Точно больше, чем можно/нужно. Есть 2 варианта для каждого - или "валить", или надеяться, что когда-то ситуация изменится и барахтаться в меру возможностей здесь. В условиях независимости шансы/надежды на изменения есть (возможно, слабые, но всё же), в случае победы Путина - без вариантов.
Про ту революцию много разных слухов ходит... То же "Харьковское соглашение" -- когда было? -- и когда только революция началась...
>>> Простите, не очень понял. Ну, давайте совсем "на пальцах" попробую. Ходит условный "обычный человек" в свое любимое АТБ за кульком непонятных втор-сырьевых пельменей каждый день. Они вкусные/полезные? -- не особо. Может ли он ходить в Сильпо в два раза дальше за "варениками с эко-мясом" в два раза дороже? -- может (денег хватает, времени -- тоже), но не хочет/не видит причин. А тут вдруг в АТБ -- пожар. И что бы до кассы добраться нужно то ли пожар тушить то ли так лезть. И завтра -- пожар. И даже послезавтра -- пожар. Как вы думаете -- будет ли этот условный "обычный человек" три года пожар тушить? -- или пойдет в Сильпо?
"Сумасшедшие те, кто начал "СВО"" — Z-патриот Губарев осмелел и "режет" правду Один из главных идеологов войны против Украины Павел Губарев признал, что вторжение было катастрофической ошибкой. https://www.dialog.ua/war/316603_1751996032
"Ситуация стремительно приближается к тому самому "идеальному шторму", который не может не состояться. Причина — в тотальной имитации деятельности, которой занято большинство чиновников", — пишет Стрелков. Далее в письме Стрелков утверждает, что выбора у режима почти не осталось: либо мобилизация, либо неизбежное поражение. "Дилемма уже стала абсолютной", — подчеркивает он. https://www.dialog.ua/war/316598_1751990958 _______________________________ Тобто під затяжну війну в них будуть зміни. І в нас. І в США: *Трамп добьет Путина и экономику РФ: уже завтра Сенат США представит законопроект о санкциях против России* https://www.dialog.ua/world/316602_1751993807
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 08 лип, 2025 22:07, всього редагувалось 1 раз.