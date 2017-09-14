Додано: Вів 08 лип, 2025 21:48

ЛАД написав: _hunter написав: ...........

Я же вам же уже на ровно этот же тезиз отвечал? Да, в целом - устраивало. Потому, что "стоило" это условно -- копейки. Социальный контракт был "народ особо не возмущается чем там власти занимаются, а власти особо к народу не лезли".

в 22м все резко поменялось: условная цена - резко выросла, а с другой стороны -- ничего меняться не стало. ...........Я же вам же уже на ровно этот же тезиз отвечал? Да, в целом - устраивало. Потому, что "стоило" это условно -- копейки. Социальный контракт был "народ особо не возмущается чем там власти занимаются, а власти особо к народу не лезли".в 22м все резко поменялось: условная цена - резко выросла, а с другой стороны -- ничего меняться не стало. "Особо не возмущался" - в смысле революцию не устраивал?

А "не особо" возмущался давно постоянно.

Это одна из причин, почему Порошенко прокатили со свистом в 2019.



Очень грубо на пальцах: есть толпа народа, живущая в съемных "бабушатниках" на окраинах городов. Да, какой-то части бабушатники надоедают - и они переезжают куда-то ближе к центру. Но если в каком-то бабушатнике решит кучка бомжей поселиться -- как вы думаете - какой процент арендаторов решит арендную хату отстаивать?.. Простите, не очень понял.



Но не как ответ на этот пример.

Да, в стране бардака много. Точно больше, чем можно/нужно. Есть 2 варианта для каждого - или "валить", или надеяться, что когда-то ситуация изменится и барахтаться в меру возможностей здесь. В условиях независимости шансы/надежды на изменения есть (возможно, слабые, но всё же), в случае победы Путина - без вариантов. "Особо не возмущался" - в смысле революцию не устраивал?А "не особо" возмущался давно постоянно.Это одна из причин, почему Порошенко прокатили со свистом в 2019.Простите, не очень понял.Но не как ответ на этот пример.Да, в стране бардака много. Точно больше, чем можно/нужно. Есть 2 варианта для каждого - или "валить", или надеяться, что когда-то ситуация изменится и барахтаться в меру возможностей здесь. В условиях независимости шансы/надежды на изменения есть (возможно, слабые, но всё же), в случае победы Путина - без вариантов.

Про ту революцию много разных слухов ходит... То же "Харьковское соглашение" -- когда было? -- и когда только революция началась...>>> Простите, не очень понял.Ну, давайте совсем "на пальцах" попробую.Ходит условный "обычный человек" в свое любимое АТБ за кульком непонятных втор-сырьевых пельменей каждый день. Они вкусные/полезные? -- не особо. Может ли он ходить в Сильпо в два раза дальше за "варениками с эко-мясом" в два раза дороже? -- может (денег хватает, времени -- тоже), но не хочет/не видит причин.А тут вдруг в АТБ -- пожар. И что бы до кассы добраться нужно то ли пожар тушить то ли так лезть. И завтра -- пожар. И даже послезавтра -- пожар.Как вы думаете -- будет ли этот условный "обычный человек" три года пожар тушить? -- или пойдет в Сильпо?