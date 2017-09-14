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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14362143631436414365
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 22:19

  detroytred написав:15 июля 2022
Министр обороны Украины Резников: "Закончить войну до конца года абсолютно возможно"
https://www.bbc.com/russian/features-62165365

8 июля 2025
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью The Times, что война закончится только после смерти или ухода Путина.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/316599_1751990997
"Теперь в центре внимания - не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию"...

за крашанки борг віддав?
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 22:21

  candle645 написав:Тим часом влада продовжує декриміналізацію СЗЧ все-більше перетворюючи його на "неузгоджену відпустку" та спосіб зміни в/ч:
Військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 - Черногоренко.
Хоча насправді давно пора максимально привести "устави" у відповідність до Трудового і Цивільного Кодексів та інших Законів України, тим-самим якщо не повністю вирішити проблему СЗЧ, то принаймі усунути 80-90% його причин.

Мене зара зманюють в іншу частину і на відповідь що в нас не відпускають кажуть іти через сзч :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 22:21

  candle645 написав:Тим часом влада продовжує декриміналізацію СЗЧ все-більше перетворюючи його на "неузгоджену відпустку" та спосіб зміни в/ч:
Військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 - Черногоренко.
Хоча насправді давно пора максимально привести "устави" у відповідність до Трудового і Цивільного Кодексів та інших Законів України, тим-самим якщо не повністю вирішити проблему СЗЧ, то принаймі усунути 80-90% його причин.

це як, звільнення "за прогули"?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 23:01

_hunter Школу закончить надо всем, хоть вашим бакалаврам, хоть цирковым.
Но цирковым надо ещё иметь подготовку. позволяющую пройти творческий конкурс. Попробуйте сделать то, что там требуется, возможно, что-то поймёте.
Причём, готовиться нужно с детства. В 30-40-50 лет туда не принимают, в отличие от обычных вузов. Да в таком возрасте вы уже и не сможете делать то, что требуется.

И, простите, если вы погуглили (в чём совсем не уверен), то можно было сразу об этом и написать, а не заставлять меня ковыряться. Если действительно, гуглили, то поступок некрасивый.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 23:02

  Banderlog написав:
  candle645 написав:Тим часом влада продовжує декриміналізацію СЗЧ все-більше перетворюючи його на "неузгоджену відпустку" та спосіб зміни в/ч:
Військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 - Черногоренко.
Хоча насправді давно пора максимально привести "устави" у відповідність до Трудового і Цивільного Кодексів та інших Законів України, тим-самим якщо не повністю вирішити проблему СЗЧ, то принаймі усунути 80-90% його причин.

Мене зара зманюють в іншу частину і на відповідь що в нас не відпускають кажуть іти через сзч :lol:

Знаю чимало успішних випадків переведення за допомогою "Армія+", коли інша частина використовувала свою "технологічну перевагу", а поточна не зовсім розуміла що відбувається, і тому не ризикувала "активно не відпускати" тих, хто переводився в такий спосіб. Але на жаль "справжня типова ЗСУ" доволі швидко пристосовується до цифровізації та вчиться її саботувати :( :evil:
candle645
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