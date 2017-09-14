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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14362143631436414365
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 22:19

  detroytred написав:15 июля 2022
Министр обороны Украины Резников: "Закончить войну до конца года абсолютно возможно"
https://www.bbc.com/russian/features-62165365

8 июля 2025
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью The Times, что война закончится только после смерти или ухода Путина.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/316599_1751990997
"Теперь в центре внимания - не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию"...

за крашанки борг віддав?
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 22:21

  candle645 написав:Тим часом влада продовжує декриміналізацію СЗЧ все-більше перетворюючи його на "неузгоджену відпустку" та спосіб зміни в/ч:
Військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 - Черногоренко.
Хоча насправді давно пора максимально привести "устави" у відповідність до Трудового і Цивільного Кодексів та інших Законів України, тим-самим якщо не повністю вирішити проблему СЗЧ, то принаймі усунути 80-90% його причин.

Мене зара зманюють в іншу частину і на відповідь що в нас не відпускають кажуть іти через сзч :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 22:21

  candle645 написав:Тим часом влада продовжує декриміналізацію СЗЧ все-більше перетворюючи його на "неузгоджену відпустку" та спосіб зміни в/ч:
Військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 - Черногоренко.
Хоча насправді давно пора максимально привести "устави" у відповідність до Трудового і Цивільного Кодексів та інших Законів України, тим-самим якщо не повністю вирішити проблему СЗЧ, то принаймі усунути 80-90% його причин.

це як, звільнення "за прогули"?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 23:01

_hunter Школу закончить надо всем, хоть вашим бакалаврам, хоть цирковым.
Но цирковым надо ещё иметь подготовку. позволяющую пройти творческий конкурс. Попробуйте сделать то, что там требуется, возможно, что-то поймёте.
Причём, готовиться нужно с детства. В 30-40-50 лет туда не принимают, в отличие от обычных вузов. Да в таком возрасте вы уже и не сможете делать то, что требуется.
Очень часто в цирк идут дети цирковых артистов. Такие начинают заниматься чуть ли не с младенчества.

И, простите, если вы погуглили (в чём совсем не уверен), то можно было сразу об этом и написать, а не заставлять меня ковыряться. Если действительно, гуглили, то поступок некрасивый.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 лип, 2025 23:43, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 23:02

  Banderlog написав:
  candle645 написав:Тим часом влада продовжує декриміналізацію СЗЧ все-більше перетворюючи його на "неузгоджену відпустку" та спосіб зміни в/ч:
Військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 - Черногоренко.
Хоча насправді давно пора максимально привести "устави" у відповідність до Трудового і Цивільного Кодексів та інших Законів України, тим-самим якщо не повністю вирішити проблему СЗЧ, то принаймі усунути 80-90% його причин.

Мене зара зманюють в іншу частину і на відповідь що в нас не відпускають кажуть іти через сзч :lol:

Знаю чимало успішних випадків переведення за допомогою "Армія+", коли інша частина використовувала свою "технологічну перевагу", а поточна не зовсім розуміла що відбувається, і тому не ризикувала "активно не відпускати" тих, хто переводився в такий спосіб. Але на жаль "справжня типова ЗСУ" доволі швидко пристосовується до цифровізації та вчиться її саботувати :( :evil:
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 23:45

  fler написав:
  ЛАД написав:Простите, не очень понял.
... Есть 2 варианта для каждого - или "валить", или надеяться, что когда-то ситуация изменится и барахтаться в меру возможностей здесь. В условиях независимости шансы/надежды на изменения есть (возможно, слабые, но всё же), в случае победы Путина - без вариантов.
Пробачте, не дуже зрозуміло.
Пробачте, зовсім не зрозуміло, що вам не зрозуміло.

  ЛАД написав:Если так, то надо срочно заключать мир.
Практически на любых условиях.

Оцей Ваш "мір на любих умовах" - то чия перемога? Такий "мір" може призвести до незалежності?
Не может.
Но вы прочитали, что перед этим?
Если народ хочет и готов воевать за независимое государство. то нужно и можно воевать.
Если народ боится ТЦК (мобилизации) больше, чем Путина, то... простите, не о чем говорить.
Можно, конечно, заставить, но для этого нужна жёсткая диктатура, штрафбаты и пр. Сегодняшние ТЦК в этом случае покажутся ангелочками.
Простите, но в такую возможность в Украине не верю.

И ещё одно. Кроме желания воевать должны быть и возможности. При явном преимуществе в людских ресурсах должно быть преимущество в вооружении. К сожалению, этого тоже нет. "Партнёры" его не обеспечивают. Пока что ВСУ удаётся более-менее успешно сдерживать врага. Я не работаю в Генштабе и не могу сказать, долго ли это возможно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 23:56

  ЛАД написав:_hunter Школу закончить надо всем, хоть вашим бакалаврам, хоть цирковым.
Но цирковым надо ещё иметь подготовку. позволяющую пройти творческий конкурс. Попробуйте сделать то, что там требуется, возможно, что-то поймёте.
Причём, готовиться нужно с детства. В 30-40-50 лет туда не принимают, в отличие от обычных вузов. Да в таком возрасте вы уже и не сможете делать то, что требуется.
Очень часто в цирк идут дети цирковых артистов. Такие начинают заниматься чуть ли не с младенчества.

И, простите, если вы погуглили (в чём совсем не уверен), то можно было сразу об этом и написать, а не заставлять меня ковыряться. Если действительно, гуглили, то поступок некрасивый.

Подготовка ровно так же нужна и для всех ВУЗов "первого ранга"...

А в "необычные" - вроде теормеха/микробиологии - с детства готовиться не нужно? 🤔 И в 40 лет (после тех ваших "продаж") туда можно без проблем поступить?
Тоже, кстати, попробуйте вступительный экзамен сдать - возможно, что-то поймёте. ;)
Не менее часто в "науку" идут и дети академиков - тоже, кстати, с младенчества начинают заниматься.

Я же писал: там так уверенно было написанно о долгих и трудных годах подготовки, что я засомневался в своих результатах.
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