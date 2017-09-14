8 июля 2025 Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью The Times, что война закончится только после смерти или ухода Путина. читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/316599_1751990997 "Теперь в центре внимания - не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию"...
_hunter Школу закончить надо всем, хоть вашим бакалаврам, хоть цирковым. Но цирковым надо ещё иметь подготовку. позволяющую пройти творческий конкурс. Попробуйте сделать то, что там требуется, возможно, что-то поймёте. Причём, готовиться нужно с детства. В 30-40-50 лет туда не принимают, в отличие от обычных вузов. Да в таком возрасте вы уже и не сможете делать то, что требуется. Очень часто в цирк идут дети цирковых артистов. Такие начинают заниматься чуть ли не с младенчества.
И, простите, если вы погуглили (в чём совсем не уверен), то можно было сразу об этом и написать, а не заставлять меня ковыряться. Если действительно, гуглили, то поступок некрасивый.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 лип, 2025 23:43, всього редагувалось 1 раз.
Мене зара зманюють в іншу частину і на відповідь що в нас не відпускають кажуть іти через сзч
Знаю чимало успішних випадків переведення за допомогою "Армія+", коли інша частина використовувала свою "технологічну перевагу", а поточна не зовсім розуміла що відбувається, і тому не ризикувала "активно не відпускати" тих, хто переводився в такий спосіб. Але на жаль "справжня типова ЗСУ" доволі швидко пристосовується до цифровізації та вчиться її саботувати
ЛАД написав:Простите, не очень понял. ... Есть 2 варианта для каждого - или "валить", или надеяться, что когда-то ситуация изменится и барахтаться в меру возможностей здесь. В условиях независимости шансы/надежды на изменения есть (возможно, слабые, но всё же), в случае победы Путина - без вариантов.
Пробачте, не дуже зрозуміло.
Пробачте, зовсім не зрозуміло, що вам не зрозуміло.
ЛАД написав:Если так, то надо срочно заключать мир. Практически на любых условиях.
Оцей Ваш "мір на любих умовах" - то чия перемога? Такий "мір" може призвести до незалежності?
Не может. Но вы прочитали, что перед этим? Если народ хочет и готов воевать за независимое государство. то нужно и можно воевать. Если народ боится ТЦК (мобилизации) больше, чем Путина, то... простите, не о чем говорить. Можно, конечно, заставить, но для этого нужна жёсткая диктатура, штрафбаты и пр. Сегодняшние ТЦК в этом случае покажутся ангелочками. Простите, но в такую возможность в Украине не верю.
И ещё одно. Кроме желания воевать должны быть и возможности. При явном преимуществе в людских ресурсах должно быть преимущество в вооружении. К сожалению, этого тоже нет. "Партнёры" его не обеспечивают. Пока что ВСУ удаётся более-менее успешно сдерживать врага. Я не работаю в Генштабе и не могу сказать, долго ли это возможно.
ЛАД написав:_hunter Школу закончить надо всем, хоть вашим бакалаврам, хоть цирковым. Но цирковым надо ещё иметь подготовку. позволяющую пройти творческий конкурс. Попробуйте сделать то, что там требуется, возможно, что-то поймёте. Причём, готовиться нужно с детства. В 30-40-50 лет туда не принимают, в отличие от обычных вузов. Да в таком возрасте вы уже и не сможете делать то, что требуется. Очень часто в цирк идут дети цирковых артистов. Такие начинают заниматься чуть ли не с младенчества.
И, простите, если вы погуглили (в чём совсем не уверен), то можно было сразу об этом и написать, а не заставлять меня ковыряться. Если действительно, гуглили, то поступок некрасивый.
Подготовка ровно так же нужна и для всех ВУЗов "первого ранга"...
А в "необычные" - вроде теормеха/микробиологии - с детства готовиться не нужно? 🤔 И в 40 лет (после тех ваших "продаж") туда можно без проблем поступить? Тоже, кстати, попробуйте вступительный экзамен сдать - возможно, что-то поймёте. Не менее часто в "науку" идут и дети академиков - тоже, кстати, с младенчества начинают заниматься.
Я же писал: там так уверенно было написанно о долгих и трудных годах подготовки, что я засомневался в своих результатах.
_hunter написав:.......... Про ту революцию много разных слухов ходит... То же "Харьковское соглашение" -- когда было? -- и когда только революция началась...
"Харьковское соглашение" к той революции отношения не имеет. И "революция", по-моему, слишком громко. И уже не раз писал - о тех событиях ещё очень многое предстоит узнать. Надеюсь, узнаем. Но вряд ли скоро.
Ну, давайте совсем "на пальцах" попробую. Ходит условный "обычный человек" в свое любимое АТБ за кульком непонятных втор-сырьевых пельменей каждый день. Они вкусные/полезные? -- не особо. Может ли он ходить в Сильпо в два раза дальше за "варениками с эко-мясом" в два раза дороже? -- может (денег хватает, времени -- тоже), но не хочет/не видит причин. А тут вдруг в АТБ -- пожар. И что бы до кассы добраться нужно то ли пожар тушить то ли так лезть. И завтра -- пожар. И даже послезавтра -- пожар. Как вы думаете -- будет ли этот условный "обычный человек" три года пожар тушить? -- или пойдет в Сильпо?
Всё равно не очень понял. Отвечу так, как понял. АндрейМ заявляет, что переезд в другую страну это очень легко и просто. Враки. Точнее, это так для очень небольшого меньшинства. Для подавляющего большинства это очень серьёзный шаг, требующий значительных усилий. Практически ломка жизни. При эмиграции вы попадаете в ситуацию, когда не знаете многих тонкостей той жизни, которые местным кажутся элементарными и само собой разумеющимися. Я уж даже не говорю о знании языка. Эмиграция не представляет больших проблем для очень высококвалифицированных людей и для людей на другом конце социальной лестницы. Грубо говоря, для грузчика особых проблем не будет. Разве что без языка ему поговорить не с кем будет. Но работу с невысоким социальным статусом и невысокой зарплатой он найдёт. Но для подавляющего большинства это значительно сложнее, чем поменять АТБ на Сильпо. Понятно, что врач, инженер, учитель тоже могут пойти в "грузчики", но сами понимаете... И очень долго вы там будете "чужим". Возможно, в США это не так, но то в США. Да и получить вид на жительство, не говоря уж о гражданстве, тоже не просто. Я бы посмотрел, как Андрей "легко" получает разрешение на иммиграцию в мирное время. Сегодня украинцев принимают как беженцев. Что будет после окончания войны, неизвестно. Оставят ли их и на каких условиях, всех или по каким-то критериям. Вопросов много и неизвестных ещё больше. Так что может оказаться, что "гасить АТБ" проще. Времена "великих переселений народов" давно прошли. Свободных земель нет. Рассеяние по всему миру по образцу древних евреев... Такой себе вариант. Ели бы Украина не воевала, то я сильно сомневаюсь, что Запад принимал бы миллионы наших беженцев. Не могу говорить конкретно об Андрее, он слишком мало о себе рассказывал (практически ничего), но миллионы анлреев и оль на Западе только благодаря тому, что миллионы других андреев и оль воюют.