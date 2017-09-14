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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14363143641436514366
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 01:46

detroytred
Назвать Губарева одним из главных идеологов войны против Украины это сильно.
Стрелков пишет такое уже очень давно.
Разрушительных санкций уже было много, 3 года только и принимаются. Вот только РФ до сих пор не разрушена. Посмотрим, что примут сейчас. Там, кстати, пишут, что это "даст будущему (?) президенту США больше рычагов давления для завершения войны в Украине". Т.е. он может усилить санкции, а может и не усилить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 01:47

  candle645 написав:...............
Хоча насправді давно пора максимально привести "устави" у відповідність до Трудового і Цивільного Кодексів та інших Законів України, тим-самим якщо не повністю вирішити проблему СЗЧ, то принаймі усунути 80-90% його причин.

Если хотим победить, то, скорее, наоборот. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 02:09

Опять прилёты. Громко.
Андрюша может продолжать художественный свист.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 03:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У ВиктрФёдорыча сегодня юбилей
Ростов с Барвихой порожняк гнать не будут.
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 03:42

  ЛАД написав:Опять прилёты. Громко.
Андрюша может продолжать художественный свист.

Ну и нас всю ночь бомбят.
Ермак виноват, согласен
Бетон
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