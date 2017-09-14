Додано: Сер 09 лип, 2025 09:57

Дюрі-бачі написав: detroytred написав: В одній з безпечних областей України В одній з безпечних областей України Це що за область така? Це що за область така?

В мене теж одразу виникло таке питання.Є ще отаке до цієї новини - шефство бригад:*Він нагадав, що в законі про мобілізацію і мобілізаційну підготовку передбачено такий підхід, як базова загальновійськова підготовка (БЗВП) в університетах, яка має розпочатися з 1 вересня. Проте, за словами міністра, університетська БЗВП не є повноцінною. І якщо особа буде мобілізуватися до армії, вона все одно буде проходити базову загальну військову підготовку."Було прийнято консолідоване рішення нами, Міністерством оборони і Офісом Президента, як формується вся система підготовки громадянина України до оборони, як формується оборонний світогляд. І в цьому контексті було прийнято рішення дещо змінити цей підхід - сьогодні запропоновані відповідні зміни до закону. Попередньо є позиція, що курс цей буде називатись "Основи національного спротиву". Ми скорочуємо полігонну частину значною мірою, але тут з'являється новий інструмент, який ми консенсусно хочемо застосовувати. Це - шефство бригад над університетами", - розповів Лісовий.На його думку, має бути взаємодія військової частини з університетом."Тут питання, власне, у формуванні ціннісних орієнтирів та в тому, щоб ми всі працювали в одному напрямку. Друге - це використання матеріально-технічної бази військових частин. Це полігони, це зброя, це боєкомплект, це інструктори. Найголовніше - люди з бойовим досвідом. На нашу думку, це дуже хороший інструмент, і він дозволить вибудовувати тяглу традицію, коли військова частина опікується одним або кількома університетом або кілька військових частин - одним великим університетом. Це теж можливо, вибудовуючи горизонтальні зв'язки, маючи свої традиції, залучаючи молодь до свого, до своїх подій", - сказав очільник МОН.__________________________________Тобто по суті відкат...БЗВП студентів неповноцінна... Солдатів (рядових).(Хоча запросто готували офіційно повноцінних офіцерів-студентів...)Навантажити базу підготовки бригад ще й студентами???!!!Імхо -- паперові прожекти...Для галочки, імітації діяльності. І перекидання гарячого пиріжка на нижню ланку в ієрархії влади - на бригади...Нехай іпуться ще й зі студентами.Наче вони й так по вуха не завантажені.