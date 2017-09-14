ЛАД написав:

_hunter написав: ..............

>>> Высшей математикой и теормехом?

Нет конечно же: арифметикой и "играми на память". Но, насколько я знаю и акробаты своих детей на трапецию в один год не гонят.



>>> и можно стать воздушным гимнастом за пару-тройку лет

как и физиком-ядерщиком или иммунологом.

Но вы так ни разу и не ответили про сложности подготовки клоунов... ..............>>> Высшей математикой и теормехом?Нет конечно же: арифметикой и "играми на память". Но, насколько я знаю и акробаты своих детей на трапецию в один год не гонят.>>> и можно стать воздушным гимнастом за пару-тройку леткак и физиком-ядерщиком или иммунологом.Но вы так ни разу и не ответили про сложности подготовки клоунов...

каждый год

Но ничего страшного -- "главное не демография, а моральный настрой" (с) Хотя погодите...

Простите, вам не надоело хернёй страдать? Или блох ловить?Сколько у нас циркачей? На один полк или хотя бы батальон хватит?А "физиков-ядерщиков"выпускают не одну дивизию. А если без кавычек, наверно, полк.И, главное. Они нужны в Украине? Или готовим кадры для Запада?И последнее. На физика-ядерщика или иммунолога, или инженера, юриста, экономиста начинают учиться после 17-18 лет, а на воздушного гимнаста с детства или даже с младенчества, хотя "на трапецию в один год не гонят". И что вас так волнуют клоуны? Или это ваша профессия?Надеемся на вас с Андреем.Вы же там в Германии и не знаю в какой стране Андрей в тишине и уюте, надеюсь, этим вопросом плотно занимаетесь?