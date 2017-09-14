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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14365143661436714368
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 12:16

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..............
>>> И что вас так волнуют клоуны?
пытаюсь узнать какие же тяготы они переносят в учебе.

Хотите переквалифицироваться? Для вас не проблема, практически готовы, только немного подшлифовать.
Надоели.

Ну т.е. вы признаете, что никаких реальных аргументов - кроме "так ЭТОТ захотел" у вас нет? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:пытаюсь узнать какие же тяготы они переносят в учебе.
А пробували поцікавитись яка кількість тих заброньованих клоунів..
Адже якщо виявится що на всю Україну їх менше ніж тутешніх плакальщиків - то може варто на себе глянути?
Всім іншим, єдиним закладом який готує циркачів є Київський коледж (з 2007 року Академія)
У Київському державному коледжі естрадного та циркового мистецтв навчається понад 500 студентів згідно з даними Освіта.UA. Заклад є вищим навчальним закладом, що підпорядкований Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). Він має ліцензійний обсяг на 489 місць

І якщо припустити що там 5 років навчання , то при загальній кількості 500 студентів - річний випуск 100 студентів - половина жінки - 50 чоловіків * (60-25 років)=1750 осіб.

Хунтер - то ти переживаєш скільки з 1750 штучних екземплярів за 35 років - отримало бронювання?

До речі - циркове мистецтво -травматичне , і циркачі виходять на пенсію через 20 років артистичного стажу( тобто треба не на 35 років множити 50 студентів, а на 20 років....
budivelnik
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