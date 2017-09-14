Ну т.е. вы признаете, что никаких реальных аргументов - кроме "так ЭТОТ захотел" у вас нет?
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Додано: Сер 09 лип, 2025 12:16
Ну т.е. вы признаете, что никаких реальных аргументов - кроме "так ЭТОТ захотел" у вас нет?
Додано: Сер 09 лип, 2025 12:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А пробували поцікавитись яка кількість тих заброньованих клоунів..
Адже якщо виявится що на всю Україну їх менше ніж тутешніх плакальщиків - то може варто на себе глянути?
Всім іншим, єдиним закладом який готує циркачів є Київський коледж (з 2007 року Академія)
І якщо припустити що там 5 років навчання , то при загальній кількості 500 студентів - річний випуск 100 студентів - половина жінки - 50 чоловіків * (60-25 років)=1750 осіб.
Хунтер - то ти переживаєш скільки з 1750 штучних екземплярів за 35 років - отримало бронювання?
До речі - циркове мистецтво -травматичне , і циркачі виходять на пенсію через 20 років артистичного стажу( тобто треба не на 35 років множити 50 студентів, а на 20 років....
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