Додано: Сер 09 лип, 2025 16:05

ЛАД написав: Посмотрите на эмигрантской ветке. Люди честно пишут, что "там" им лучше. По разным причинам, но тем не менее. В том числе и по причине всех тех недостатков, о которых пишет Андрей. Так они явно не собираются возвращаться. И они, кстати, обсуждают свои проблему и не лезут на эту ветку. Хотя, возможно, их взгляд со стороны и не помешал бы. Посмотрите на эмигрантской ветке. Люди честно пишут, что "там" им лучше. По разным причинам, но тем не менее. В том числе и по причине всех тех недостатков, о которых пишет Андрей. Так они явно не собираются возвращаться. И они, кстати, обсуждают свои проблему и не лезут на эту ветку. Хотя, возможно, их взгляд со стороны и не помешал бы.

А смысл тут писать одно и тоже по кругу? Все правильно Вам пишут:был социальный контракт: государство не особо лезло в дела населения, население взамен закрывало глаза на все эти скандалы/интриги/расследования с чиновниками.Его нарушили: населению окопы, а количество скандалов с чиновниками я бы сказал даже выросло в несколько раз так как к старым категориям еще ТЦКшники и военные добавились.Ну собственно и все. Лично мне уже пофиг даже если сам Зеленский завтра на коне поскачет в бой - это ничего не изменит так как вся система останется прогнившей насквозь.И все эти выборы-перевыборы уже показали в 19м что хоть кто придет к власти, даже максимально сторонний человек, который про политику не слышал никогда - он ничего не изменит. Ну поменяли старых политиков на фотографов (людей вне системы) и что? Ничего не изменилось. Чуваки освоились за полгода и продолжили в том же духе что и прежние. Какие там реформы, посадки и тд. Зачем, когда можно сесть на готовый рабочий поток и горя не знать. Только деньги на счету успевай считать.Даже если вдруг завтра прилетят инопланетяне, уничтожат россию и война кончится - у вас есть лишние 50 лет чтобы пройти еще с десяток итераций смены власти в надежде что что-то изменится? У меня нет.