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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14367143681436914370>
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:27

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, це унікальне озброєння Сил оборони України, призначене для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з "Нептуна" було знищено флагман Чорноморського флоту Росії - ракетний крейсер "Москва".

"Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів - 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність", - розповіли у СБУ.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:33

  prodigy написав:...
колись вибори мають статися, буде шанс прибрати шарикових

народ у нас аполітичний (типу бетона),
виберуть знову за гречку чи за популістські гасла
жуля презедентом на буде. але своїх 5% набере


Кто будет голосовать против?: те, кто прячутся и не пойдут голосовать, чтобы не нарваться на патруль/блок-пост (со всеми вытекающими последствиями), ИЛИ те, кто сидя в европах - поддерживают нынешнюю власть и готовы проехать в ближайшее консульство проголосовать? Кто "на передке", в раше, напр. - не смогут, кто в кабинетах - не будут... Так что результат - предсказуем...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:34

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:.......
718 з 741!!!
Вы такой доверчивый?
Я слышал ночью 4 громких прилёта. В новостях на https://www.objectiv.tv/ ни слова. У Терехова на тг тоже. У Синегубова между прочим прозвучало: "Ворог атакував 5 БпЛА Слобідський район Харкова" Всё.
Будем считать, что у меня слуховые галлюцинации?

741 - 718 > 5
Нужно учитывать, что чем ближе к границе, тем меньше вероятность сбития.
Ну и еще стоит учесть, что сбитие с детонацией БЧ в воздухе происходит нечасто. Чаще подранок падает и взрывается на земле. Просто не там, куда целились.

Всяко, конечно, бывает.
Но вы всерьёз верите в 718 из 741?
При том, что кроме БПЛА было ещё и "сім крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" и шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".
Таких результатов не было даже у Израиля, а ПВО у них явно лучше.
Если у нас такая сказочная ПВО, то зачем мы добиваемся дополнительных поставок?
Там, правда, если читать внимательно, есть и такое:
303 збиті вогневими засобами, 415 локаційно втрачені
Не очень корректно включать их в "знешкоджено". Но звучит, безусловно, лучше - "718 из 741".
Но при этом становится интересно, сколько из "303 збиті вогневими засобами" было обманок. Среди "415 локаційно втрачені/подавлені РЕБ", наверно, их было много. Просто, чтобы понимать соотношение боевых БПЛА и дешёвых обманок "их говна и палок", т.е. понимать реальные производственные мощности РФ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 15:56

  Миша-клиент написав:
  prodigy написав:...
колись вибори мають статися, буде шанс прибрати шарикових

народ у нас аполітичний (типу бетона),
виберуть знову за гречку чи за популістські гасла
жуля презедентом на буде. але своїх 5% набере


Кто будет голосовать против?
: те, кто прячутся и не пойдут голосовать, чтобы не нарваться на патруль/блок-пост (со всеми вытекающими последствиями), ИЛИ те, кто сидя в европах - поддерживают нынешнюю власть и готовы проехать в ближайшее консульство проголосовать? Кто "на передке", в раше, напр. - не смогут, кто в кабинетах - не будут... Так что результат - предсказуем...


мова про 2027-29 роки, тобто коли або хуйло помре(чи вже давно помер, тоді все "колективні яструби патрушеви" помруть)

доки тривають БД виборів не відбудеться, найближчі 1,5 роки -війна в вір. 90%

Кто будет голосовать против? не виключаю новий Майдан, чи навіть держ переворот, ім'я диктатора може бути типу Ярмаша, про якого 99% не чули і не чують сьогодні (здається це був фейковий лідер Майдану, весільний генерал)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:01

  tumos написав:
  ЛАД написав:1. Это вряд ли. Скорее, наоборот. Посмотрите на "подтянутых" гаишников.

В каком году в крайний раз вам повстречался "подтянутый" гаишник ?
Нет такой службы.
Службы нет.
А "подтянутых гаишников" хватает. :)

  ЛАД написав:2. Сибарит уже ответил.

И что же он ответил ? Речь шла о полиции, а от него была ремарка о
военнослужащих. Набранных из "трактористов" ? В полиции за аттестованным составом закреплено оружие (ПМ, Форт). Раз в месяц неполная разборка и чистка. Стрельбы в тире (пистолет, автомат). Ежемесячная сдача экзамена по огневой подготовке (теория) по удаленке. Годовой зачет по огневой (теория + практика).
Спасибо за информацию.
Не знал. И не знаю, насколько серьёзная проверка. Или просто для галочки.
И вы уверены, что все стреляют их автомата (я не знаю)? Зачем это им?
Но как вы думаете, часто на фронте приходится стрелять из пистолета?
И если даже всё так строго, как вы описали, то см. п.5.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Посмотрите на эмигрантской ветке. Люди честно пишут, что "там" им лучше. По разным причинам, но тем не менее. В том числе и по причине всех тех недостатков, о которых пишет Андрей. Так они явно не собираются возвращаться. И они, кстати, обсуждают свои проблему и не лезут на эту ветку. Хотя, возможно, их взгляд со стороны и не помешал бы.

А смысл тут писать одно и тоже по кругу? Все правильно Вам пишут:

был социальный контракт: государство не особо лезло в дела населения, население взамен закрывало глаза на все эти скандалы/интриги/расследования с чиновниками.

Его нарушили: населению окопы, а количество скандалов с чиновниками я бы сказал даже выросло в несколько раз так как к старым категориям еще ТЦКшники и военные добавились.

Ну собственно и все. Лично мне уже пофиг даже если сам Зеленский завтра на коне поскачет в бой - это ничего не изменит так как вся система останется прогнившей насквозь.

И все эти выборы-перевыборы уже показали в 19м что хоть кто придет к власти, даже максимально сторонний человек, который про политику не слышал никогда - он ничего не изменит. Ну поменяли старых политиков на фотографов (людей вне системы) и что? Ничего не изменилось. Чуваки освоились за полгода и продолжили в том же духе что и прежние. Какие там реформы, посадки и тд. Зачем, когда можно сесть на готовый рабочий поток и горя не знать. Только деньги на счету успевай считать.

Даже если вдруг завтра прилетят инопланетяне, уничтожат россию и война кончится - у вас есть лишние 50 лет чтобы пройти еще с десяток итераций смены власти в надежде что что-то изменится? У меня нет.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:09

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Вы такой доверчивый?
Я слышал ночью 4 громких прилёта. В новостях на https://www.objectiv.tv/ ни слова. У Терехова на тг тоже. У Синегубова между прочим прозвучало: "Ворог атакував 5 БпЛА Слобідський район Харкова" Всё.
Будем считать, что у меня слуховые галлюцинации?

741 - 718 > 5
Нужно учитывать, что чем ближе к границе, тем меньше вероятность сбития.
Ну и еще стоит учесть, что сбитие с детонацией БЧ в воздухе происходит нечасто. Чаще подранок падает и взрывается на земле. Просто не там, куда целились.

Всяко, конечно, бывает.
Но вы всерьёз верите в 718 из 741?
При том, что кроме БПЛА было ещё и "сім крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" и шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".
Таких результатов не было даже у Израиля, а ПВО у них явно лучше.
Если у нас такая сказочная ПВО, то зачем мы добиваемся дополнительных поставок?
Там, правда, если читать внимательно, есть и такое:
303 збиті вогневими засобами, 415 локаційно втрачені
Не очень корректно включать их в "знешкоджено". Но звучит, безусловно, лучше - "718 из 741".
Но при этом становится интересно, сколько из "303 збиті вогневими засобами" было обманок. Среди "415 локаційно втрачені/подавлені РЕБ", наверно, их было много. Просто, чтобы понимать соотношение боевых БПЛА и дешёвых обманок "их говна и палок", т.е. понимать реальные производственные мощности РФ.

Тут, помнится, один человек писал -- "если дрон/ракета не попали в свою цель - это уже достижение". Видимо верхушка считает аналогично :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:15

  Миша-клиент написав:........
ПРЕЖНЕЙ Украины уже не будет по-любому: и по (урезанной) территории, и по (существенно) сократившемуся населению, и по разрухе в стране после обстрелов, и по Шариковым-Гетьманцевым у власти...
Прежней не будет.
Но власти могут вполне остаться если не теми же, то такими же.

те, кто прячутся и не пойдут голосовать, чтобы не нарваться на патруль/блок-пост
Выборы будут тогда, когда такой опасности (и всех прочих, перечисленных вами) уже не будет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:24

  Xenon написав:
❗️Дипломатичні можливості для завершення війни в Україні закінчилися, – канцлер Німеччини Мерц.

https://www.n-tv.de/politik/10-23-Russl ... 43824.html

Та ви шо?! А як же сєкта рпв? Знову в дупці?)))
fler
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:1. Это вряд ли. Скорее, наоборот. Посмотрите на "подтянутых" гаишников.
2. Сибарит уже ответил.
3. Возможно, но у кого как. И обучить этому несложно и не долго.
4. Ментальные барьеры исчезают быстро. А насчёт "допускати ймовірність власного поранення/загибелі" - это вы сильно романтизируете работу полиции. Вероятность крайне низкая, разве что в спецподразделениях и то не очень.
5. Кто виноват, что у нас слишком многие не служили в армии. В "ранешние времена" человек, не принявший присягу, был редкостью. Но принять присягу дело 5 минут.

здається ви відповіли тільки заради відповіді
1. "подтянутых" гаишников небагато. подивіться відео з шикування поліцейських, або щоденні відео затримань. Нема жодних передумов стверджувати що рівень фізпідготовки бібліотекарів/трактористів вище ніж молодих-здорових поліцаїв
2. Tumos вже відповів - поліцейський має зброю і періодично тренується та здає нормативи і т.д.
3. "обучить этому несложно и не долго" - ок, але вони вже обучені
4. "Ментальные барьеры исчезают быстро." - а якщо ні? Наприклад людина якийсь єговіст чи адвентист, або падає в обморок від виду крові. І саме тому цей єговіст в свій час поступився місцем в поліції сусідському Петру який непроти постріляти і побитись.
"Вероятность крайне низкая, разве что в спецподразделениях" - тим не менш ймовірність є і вони знали куди йшли. І саме тому хтось замість поліції пішов в інтернет-торгівлю, щоб уникнути перспектив затримувати пяних з ножем за пазухою
5. "Но принять присягу дело 5 минут." Який сенс тоді в присязі, якщо у випадку чогось можна наловити замість себе інших, які будуть її виконувати
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