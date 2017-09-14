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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 лип, 2025 16:46
ЛАД написав: Миша-клиент написав:
........
ПРЕЖНЕЙ Украины уже не будет по-любому: и по (урезанной) территории, и по (существенно) сократившемуся населению, и по разрухе в стране после обстрелов, и по Шариковым-Гетьманцевым у власти...
Прежней не будет.
Но власти могут вполне остаться если не теми же, то такими же.
Могут и остаться. В этом случае пообжившийся "на чужбине" народ может подумать "а нужно ли на эти грабли второй раз наступать?".
Особенно если РПО будет по Кипрскому варианту...
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Додано: Сер 09 лип, 2025 16:48
fler написав: Xenon написав:
Тоді пригадується, що мова була про наступний порядок: з пісень про кордони тощо перейти на пісню про РПВ.
Що і було зроблено. Не сектою рпв, а президентом і Ко. Котрий навіть спеціально для недолугих пояснив навіщо це потрібно. Правда, з подачі ще й Трампа.
І навіть позавчора замміністра МЗС зробив теж саме.
Тепер прийшов час чого?
Примушувати рфію та пу.
До чого?
До перемовин, дипломатії, РПВ. До закінчення війни таким чином.
А от якщо Мерц вказав би про Перемогу тощо..., то це б да -- було повернення до старої пісні від нашої влади.
Й те етап пісень про РПВ не втратив би при цьому своєї необхідності.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 16:58
prodigy написав: ЛАД написав:
Тут 2 варианта
а) Он надеется, что "дураки", которые здесь остались и воюют (в отличие от него), отстоят независимость Украины и он вернётся в ту же страну, откуда уехал.
б) Ему всё равно, что здесь будет - независимая Украина или одна из областей РФ.
Не знаю, какой из вариантов вам больше нравится.
Лично мне не нравятся оба
.
бажаю почути ваш варіант, реалістичний,
без комунізму і фантастики
У вас плохо с пониманием.
Я писал не о вариантах окончания войны, а о вариантах Андрея. Лично мне нравится вариант Украины в границах 91 и без войны.
Но это фантастика.
А реальный... Надеюсь на РПВ по сегодняшней линии фронта. Но повторю,я не Генштаб, соответственно, нее обладаю необходимой информацией для сколько-нибудь серьёзных прогнозов.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 17:06
ЛАД написав:
Службы нет.
А "подтянутых гаишников" хватает.
Понимай как хочешь. ) Если вы о патрульной службе,
то возражаю. Женщины весом 45-55 кг и ростом до 165 см.
Мужчины тоже ростом и весом не очень выделяются.
Это моя субъективная визуальная оценка. Если вы в целом о полиции,
то служащие с избыточным весом имеются.
ЛАД написав:
Спасибо за информацию.
Не знал. И не знаю, насколько серьёзная проверка. Или просто для галочки.
Если о сдаче экзаменов по удаленке (безопасность жизнедеятельности, медицина, огневая, тактика, функциональные обязанности ...), то вероятно имеются технические возможности облегчить сдачу. )
ЛАД написав:
И вы уверены, что все стреляют их автомата (я не знаю)
?
Уверен, что не все. ) Хотя давайте предположим, что начальник главного управления и его замы стреляют по индивидуальному графику. )
ЛАД написав:
Зачем это им?
Зачем надо над этим задумываться ? Примите как должное. Обучают.
ЛАД написав:
Но как вы думаете, часто на фронте приходится стрелять из пистолета?
Зачем над этим думать ? Полицейским системно прививают навыки обращения с оружием. А это, в том числе, и соблюдение правил безопасности обращения с ним.
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