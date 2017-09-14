RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14367143681436914370
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:46

  ЛАД написав:
  Миша-клиент написав:........
ПРЕЖНЕЙ Украины уже не будет по-любому: и по (урезанной) территории, и по (существенно) сократившемуся населению, и по разрухе в стране после обстрелов, и по Шариковым-Гетьманцевым у власти...
Прежней не будет.
Но власти могут вполне остаться если не теми же, то такими же.

Могут и остаться. В этом случае пообжившийся "на чужбине" народ может подумать "а нужно ли на эти грабли второй раз наступать?".
Особенно если РПО будет по Кипрскому варианту...
_hunter
 
Повідомлень: 9972
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:48

  fler написав:
  Xenon написав:
❗️Дипломатичні можливості для завершення війни в Україні закінчилися, – канцлер Німеччини Мерц.

https://www.n-tv.de/politik/10-23-Russl ... 43824.html



Тоді пригадується, що мова була про наступний порядок: з пісень про кордони тощо перейти на пісню про РПВ.
Що і було зроблено. Не сектою рпв, а президентом і Ко. Котрий навіть спеціально для недолугих пояснив навіщо це потрібно. Правда, з подачі ще й Трампа.
І навіть позавчора замміністра МЗС зробив теж саме.

Тепер прийшов час чого?
Примушувати рфію та пу.
До чого?
До перемовин, дипломатії, РПВ. До закінчення війни таким чином.

А от якщо Мерц вказав би про Перемогу тощо..., то це б да -- було повернення до старої пісні від нашої влади.
Й те етап пісень про РПВ не втратив би при цьому своєї необхідності.
detroytred
 
Повідомлень: 24780
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:58

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Тут 2 варианта
а) Он надеется, что "дураки", которые здесь остались и воюют (в отличие от него), отстоят независимость Украины и он вернётся в ту же страну, откуда уехал.
б) Ему всё равно, что здесь будет - независимая Украина или одна из областей РФ.
Не знаю, какой из вариантов вам больше нравится.
Лично мне не нравятся оба.


бажаю почути ваш варіант, реалістичний,
без комунізму і фантастики
У вас плохо с пониманием.
Я писал не о вариантах окончания войны, а о вариантах Андрея. Лично мне нравится вариант Украины в границах 91 и без войны. :)
Но это фантастика.
А реальный... Надеюсь на РПВ по сегодняшней линии фронта. Но повторю,я не Генштаб, соответственно, нее обладаю необходимой информацией для сколько-нибудь серьёзных прогнозов.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35152
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5342 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 17:06

  ЛАД написав: Службы нет.
А "подтянутых гаишников" хватает. :)

Понимай как хочешь. ) Если вы о патрульной службе,
то возражаю. Женщины весом 45-55 кг и ростом до 165 см.
Мужчины тоже ростом и весом не очень выделяются.
Это моя субъективная визуальная оценка. Если вы в целом о полиции,
то служащие с избыточным весом имеются.
  ЛАД написав:Спасибо за информацию.
Не знал. И не знаю, насколько серьёзная проверка. Или просто для галочки.

Если о сдаче экзаменов по удаленке (безопасность жизнедеятельности, медицина, огневая, тактика, функциональные обязанности ...), то вероятно имеются технические возможности облегчить сдачу. )
  ЛАД написав:И вы уверены, что все стреляют их автомата (я не знаю)?

Уверен, что не все. ) Хотя давайте предположим, что начальник главного управления и его замы стреляют по индивидуальному графику. )
  ЛАД написав:Зачем это им?

Зачем надо над этим задумываться ? Примите как должное. Обучают.
  ЛАД написав:Но как вы думаете, часто на фронте приходится стрелять из пистолета?

Зачем над этим думать ? Полицейским системно прививают навыки обращения с оружием. А это, в том числе, и соблюдение правил безопасности обращения с ним.
tumos
 
Повідомлень: 2038
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14367143681436914370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 104437
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 283350
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 943712
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.