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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 лип, 2025 18:28
ЛАД написав: slonomag написав:
А смысл тут писать одно и тоже по кругу? Все правильно Вам пишут:
Пока вы не лезете в наши дела с какими-то претензиями или указаниями.
Пока "этот" не подписал ни одной заявы "на выход из гражданства" - это и есть "наши дела"
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Додано: Сер 09 лип, 2025 18:28
❗️ Оскільки російська промисловість продовжує набирати обертів, військові аналітики очікують, що до осені росія буде регулярно запускати понад 1000 безпілотників за один залп, — The New York Times.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 18:32
ЛАД написав: _hunter написав:
.............
Тут, помнится, один человек писал -- "если дрон/ракета не попали в свою цель - это уже достижение". Видимо верхушка считает аналогично
Если только не в результате работы РЭБ, тогда это, действительно, достижение.
Ну так
415 локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
То, что иногда они об жилой дом "локацийно втрачаються" - то уже такое...
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Додано: Сер 09 лип, 2025 18:52
Letusrock написав:
............
здається ви відповіли тільки заради відповіді
Нет.
Удивляюсь, о чём вы спорите. Вы обычно объективнее.
1. "подтянутых" гаишников небагато. подивіться відео з шикування поліцейських, або щоденні відео затримань. Нема жодних передумов стверджувати що рівень фізпідготовки бібліотекарів/трактористів вище ніж молодих-здорових поліцаїв
Если "молодих-здорових", то бесспорно. Но тогда и сравнивайте с "молодыми-здоровыми" "трактористами".
Тут уже вопрос.
Но вы видимо, считаете, что все полицейские "молодые-здоровые".
Интересно, куда деваются"старые-больные" (или, точнее, нездоровые)?
Но вообще я писал просто о том, что не вижу заметных преимуществ призыва полицейских перед призывом "трактористов".
Но ладно, скажу о другом.
Во время войны все стали законопослушными и полиция не нужна?
Исчезли хулиганство, воровство, грабежи, бандитизм, жулики и насильники? Никто не ездит на красный свет, нет ДТП?
Вы, видимо, не подозреваете, что существует, к примеру, и мародёрство.
Полицию можно ликвидировать?
И полицейские такие же люди, как "трактористы" и точно так же боятся смерти и, соответственно, фронта. И вы совершенно напрасно думаете, что полицейский "раз пішов поліцаєм значить вже ментально готовий ... застосовувати зброю, допускати ймовірність власного поранення/загибелі". Он так же не готов к этому, как и "тракторист", и как и мы с вами.
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ЛАД
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Додано: Сер 09 лип, 2025 18:58
_hunter написав:
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Особенно если РПО будет по Кипрскому варианту...
Чем вам не нравится "Кипрский вариант"?
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ЛАД
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Додано: Сер 09 лип, 2025 19:09
tumos написав: ЛАД написав:
Службы нет.
А "подтянутых гаишников" хватает.
Понимай как хочешь. ) Если вы о патрульной службе,
то возражаю. Женщины весом 45-55 кг и ростом до 165 см.
Мужчины тоже ростом и весом не очень выделяются.
Это моя субъективная визуальная оценка. Если вы в целом о полиции,
то служащие с избыточным весом имеются.
В целом.
Но надеюсь, вы вслед за Андреем не станете доказывать, что "женщины весом 45-55 кг и ростом до 165 см" должны идти в армию и если их не призовут, то не должны призывать и мужчин?
ЛАД написав:
И вы уверены, что все стреляют их автомата (я не знаю)
?
Уверен, что не все. ) Хотя давайте предположим, что начальник главного управления и его замы стреляют по индивидуальному графику. )
ЛАД написав:
Зачем это им?
Зачем надо над этим задумываться ? Примите как должное. Обучают.
Я не о начсоставе.
А вопрос: "Зачем?", - это к тому, что на вещи, которые реально не нужны, обычно закрывают глаза и тихо не выполняют (или выполняют чисто формально), хотя по бумагам всё будет, как надо.
ЛАД написав:
Но как вы думаете, часто на фронте приходится стрелять из пистолета?
Зачем над этим думать ? Полицейским системно прививают навыки обращения с оружием. А это, в том числе, и соблюдение правил безопасности обращения с ним
.
На фронте это основной вопрос? Много проблем?
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Додано: Сер 09 лип, 2025 19:10
ЛАД написав:
У вас плохо с пониманием.
запитання було стосовно того, чому вам не подобаються 2 варіанти,
форум читаю тільки останні 2 сторінки(коли маю час), не цікаво слідкувати за дискусією на 4-5сторінок
може взагалі не буду ні читати/ні писати
всі і так розумні.
літо коротке, скоро екватор,
взимку буду читати? або ні
пс. вчора зустрів родину з Харькова(пятихатки),
приїхали на море відпочити...від вас
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Додано: Сер 09 лип, 2025 19:23
барабашов написав:
У ВиктрФёдорыча сегодня юбилей
Ростов с Барвихой порожняк гнать не будут.
Лейтенант Шуба проснулся, среди ночи, от ударов сердца в фанеру грудной клетки ... Вечер накануне явно "удался" ...
Мысли путались, но только одна мысль сверлила голову - у Бати юбилей, а я его не поздравил
Шуба накатил ещё соточку и в пьяных слезах, тихо произнёс: - Батя, на кого же ты нас бросил ...
))
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Додано: Сер 09 лип, 2025 19:51
ЛАД написав:
Людей обманывали разговорами о том, что их неудачи объясняются ленью, пьянством, нежеланием, неумением, "не той психологией", и приводили пример тех, кому удалось "подняться".
Записуємо
Совок
а - недоплачував але ОБІЦЯВ ПЕНСІЮ і КВАРТИРИ
б - з пенсією надурив, з квартирами половину кинув....
Після того спокійно подох.
А от ті що прийшли совкове лайно розгрібати - ті виявляється НОРМАЛЬНИХ і ПРАВИЛЬНИХ і ГРАМОТНИХ людей - постійно дурять...
От тільки слово дурити - це похідна від дурень...
Як так вийшло що так гарно вихованих і навчених совком - всі дурять..
З моєї точки зору це можливо тільки в тому випадку коли совок виховав дурнів.( не в клінічному розумінні цього слова) а в життєвому.
СОВОК виховав людей які НЕ ПРИСТОСОВАНІ до того щоб ВІДПОВІДАТИ за свою діяльність.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 19:51
ЛАД написав: _hunter написав:
.............
Особенно если РПО будет по Кипрскому варианту...
Чем вам не нравится "Кипрский вариант"?
Тем, что официально - "по бумагам" ничего не закончилось. И в украинской вариации вряд ли миротворцы ООН будут...
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