ЛАД написав:Но надеюсь, вы вслед за Андреем не станете доказывать, что "женщины весом 45-55 кг и ростом до 165 см" должны идти в армию и если их не призовут, то не должны призывать и мужчин?
К чему этот вопрос ? За все время дискуссий Андрея с оппонентами я не вмешивался в обсуждение.
ЛАД написав:А вопрос: "Зачем?", - это к тому, что на вещи, которые реально не нужны, обычно закрывают глаза и тихо не выполняют (или выполняют чисто формально), хотя по бумагам всё будет, как надо.
Конкретизируйте кто закрывает глаза ? Вы подразумеваете инструкторов по огневой, которые заполняют фамилиями отсуствующих ведомости по инструктажу ТБ, списанию боеприпасов, оценок по результатом стрельб ? АКС-74У еще в советские времена поставлялся не только танкистам, десантникам, но и милиции. Щелоков дал добро на использование реально ненужной вещи ? В полицейские времена прикупили МП5-А3 турецкого производства.
ЛАД написав: На фронте это основной вопрос ? Много проблем?
Не могу вас понять, к чему клоните. Вы что предлагаете отказаться от огнестрельного оружия на фронте ? И причем здесь фронт или не фронт. Лицо с закрепленным оружием обязано соблюдать правила ТБ везде.
Ірина Кузьменко — власниця реабілітаційного центру Kinesio center. Жінка розповіла, що для повноцінної роботи їхня команда подалася на грант для ветеранів та членів їхніх родин. І у квітні цього року отримала 500 тисяч гривень.
До початку повномасштабного російського вторгнення Наталія з чоловіком Андрієм мріяли про сімейну справу — власну пекарню. Працювали за кордоном, збирали гроші, планували закупити обладнання. Та замість відкриття бізнесу довелося ховатися від обстрілів у будинку без світла й газу. У лютому 2022 року їхнє рідне село Новий Биків окупували російські війська. ... За грантові гроші родина придбала необхідне обладнання: піч, тістоміс, розстійну шафу, мийки, столи, стелажі, а також закупила сировину й сплатила оренду. У березні 2024 року давня мрія родини стала реальністю — пекарня запрацювала. Нині Наталія хоче розширити асортимент продукції, додати столики для гостей і зробити так, аби про пекарню дізналися й за межами громади.
Згідно detroytred - все повинні робити можновладці, а я буду сидіти на сраці рівно і критикувати, що не так зробили
Згідно budivelnik - не чекайте, робіть самі. Якщо десь чогось не вистачає
Позиція budivelnik пройшла випробування часом, як правильна
Ірина Кузьменко — власниця реабілітаційного центру Kinesio center. Жінка розповіла, що для повноцінної роботи їхня команда подалася на грант для ветеранів та членів їхніх родин. І у квітні цього року отримала 500 тисяч гривень.
До початку повномасштабного російського вторгнення Наталія з чоловіком Андрієм мріяли про сімейну справу — власну пекарню. Працювали за кордоном, збирали гроші, планували закупити обладнання. Та замість відкриття бізнесу довелося ховатися від обстрілів у будинку без світла й газу. У лютому 2022 року їхнє рідне село Новий Биків окупували російські війська. ... За грантові гроші родина придбала необхідне обладнання: піч, тістоміс, розстійну шафу, мийки, столи, стелажі, а також закупила сировину й сплатила оренду. У березні 2024 року давня мрія родини стала реальністю — пекарня запрацювала. Нині Наталія хоче розширити асортимент продукції, додати столики для гостей і зробити так, аби про пекарню дізналися й за межами громади.
Згідно detroytred - все повинні робити можновладці, а я буду сидіти на сраці рівно і критикувати, що не так зробили
Згідно budivelnik - не чекайте, робіть самі. Якщо десь чогось не вистачає
Позиція budivelnik пройшла випробування часом, як правильна
Дурень, якщо не зрозумів, то перепитав би, ніж перебріхувати.
От коли отакі Ірини та Наташі забезпечать своїми послугами не те що всіх ветеранів, а хоча б більшість, от тоді да -- це буде рішенням проблеми-то, які встають в суспільстві, країні.
А поки тільки рішення та дії можновладців-управлінців в країні можуть з цим впоратися. Саме для цього вони й створені в державі, саме для цих функцій. Саме для цього їм надані інструменти, якими це можливо зробити.
Честь і хвала отаким активним... Але їми питання не вирішуються. Тим паче ти сам би хоч трохи мізки напружив і побачив, що АПРІОРІ на всіх охочих ГРАНТІВ не вистачить. Грантами не можна забезпечити всіх, більшість (якщо б всі забажали отак зробити). Це інструмент точкової допомоги. І не більше.
А предметом було не точкова допомога, точкові рішення, окремих деяких родин, а масове.
Чому люди роботящі подалися в гастарбайтери? Не сиділи на попі рівно, не отримували грати, а подалися на заробітки... По-твоєму, мали б взяти грант і вуаля...
Тому вивчай фахівців, як вирішуються проблеми-питання в країні. Одного бажання та грантів недостатньо. Тим паче гранти їм хто надав-то, чудо ти горохове? Умови отримання грантів зробив хто? Можновладці-управлінці чи хто? Тобто навіть цей приклад показує роль можновладців-управлінців-регуляторів.
А голі заклики а-ля "не чекайте, робіть самі" --- не діють. Це факт. Це пройшло випробування часом. Що скільки ти з .... не співали б, роблять самі одиниці. Спонукати робити маси ..., створити умови масам - це в руках управлінців-можновлалців-регуляторів ринку. _________________________________ А якщо потім управлінці не продовжать створювати сприятливі умови для подальшого розвитку оцих бізнесів або й овсі погіршать, тоді що? Прогорять оті ірини-наташі... Подадуться в інші місця заробляти... ________________________________ Знов все той же алгоритм: отаке чергове чудо збреше-закине на три строчки. Й радий. І пояснюй йому потім... По полицях де і що перебрехав. Ще й по колу один за другим.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 09 лип, 2025 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Журналист: Вчера вы сказали, что не знаете, кто отдал приказ прекратить поставки боеприпасов в Украину. Вы уже выяснили это?
Трамп: Я об этом не думал.
Журналист: Что можно сказать о том, что такое решение могло быть принято без вашего ведома?
Трамп: Я бы знал. Если бы такое решение было принято, я бы об этом знал. Скорее всего, я бы сам отдал такой приказ, но я этого пока не делал.
Отакий він перець. Але з лижні не вискоче.
*Трампонпон, помню... ты тот кто критиковал Обаму за попытку снижения ставок ФРС... тот кто критиковал Обаму за мысли о нападении на Иран... кто блокировал увеличение госдолга...
И кто поднял его на рекордные 5 трилиярдов... кто напал на Иран... и кто требует снижения ставок... и кто поднял расходы на 3 триллиарда...
Помню!
Дональд Трамп: Я снизил расходы больше, чем любой президент в истории. Хитрые демократы используют противоположный нарратив, хотя знают, что это полная ЛОЖЬ. Помните об этом, когда слышите их фальшивые лозунги. Сделаем Америку снова великой!* (С) ___________________________________ Трамп... да він просто гарніше (точніше - бистріше) за інших президентів світу зрозумів можливості Матриці. Активніше почав використовувати. Незабаром й інші підтягнуться.
Ірина Кузьменко — власниця реабілітаційного центру Kinesio center. Жінка розповіла, що для повноцінної роботи їхня команда подалася на грант для ветеранів та членів їхніх родин. І у квітні цього року отримала 500 тисяч гривень.
До початку повномасштабного російського вторгнення Наталія з чоловіком Андрієм мріяли про сімейну справу — власну пекарню. Працювали за кордоном, збирали гроші, планували закупити обладнання. Та замість відкриття бізнесу довелося ховатися від обстрілів у будинку без світла й газу. У лютому 2022 року їхнє рідне село Новий Биків окупували російські війська. ... За грантові гроші родина придбала необхідне обладнання: піч, тістоміс, розстійну шафу, мийки, столи, стелажі, а також закупила сировину й сплатила оренду. У березні 2024 року давня мрія родини стала реальністю — пекарня запрацювала. Нині Наталія хоче розширити асортимент продукції, додати столики для гостей і зробити так, аби про пекарню дізналися й за межами громади.
Згідно detroytred - все повинні робити можновладці, а я буду сидіти на сраці рівно і критикувати, що не так зробили
Згідно budivelnik - не чекайте, робіть самі. Якщо десь чогось не вистачає
Позиція budivelnik пройшла випробування часом, як правильна
Дурень, якщо не зрозумів, то перепитав би, ніж перебріхувати.
От коли отакі Ірини та Наташі забезпечать своїми послугами не те що всіх ветеранів, а хоча б більшість, от тоді да -- це буде рішенням проблеми-то, які встають в суспільстві, країні.
Дурень якраз той хто вважає що якась умовна НАТАША вирішить ВСІ проблеми для УСІХ( задача будь якої НАТАШІ в першу чергу вирішити свої проблеми , в другу чергу вирішити проблеми своєї сімї...) Вирішувати проблеми СУСПІЛЬСТВА не під силу жодному члену суспільства... І є тільки три міфологічні особи які в стані це зробити ( Ісус, Магомет , Будда... може ще хтось). Насправді все простіше і складніше одночасно. 1 Від того скільки НАТАШ візьметься вирішувати СВОЇ проблеми і скільки буде чекати поки її проблеми вирішить хтось - ЗАЛЕЖИТЬ швидкість суспільних змін Більше взявших відповідальність - швидше зміни. 2 Станом на сьогодні Державу можна розділити на умовних три шари. Перший - ті хто в працездатному віці отримують доходи до 20 000 грн/місяць Цій групі НАЙЛЕГШЕ змінити СВОЄ ЖИТТЯ на краще. Але є два нюанси а - в цій групі десь 12 млн осіб б - вільних ніш на приблизно 2 млн осіб При чому - ВСІ необхідні ЗАКОНИ/УМОВИ для того щоб 2 млн як мінімум в два рази ПОКРАЩИЛИ свої доходи -вже створені. Але НІХТО крім членів ЦІЄЇ ГРУПИ не зможе нічого змінити в межах цієї групи. Тобто Якщо за 10 років 2 млн покращать свої доходи - то через 10 років покращиться можливості на наступних вершин Якщо за Два - то за два... і тільки після цього суспільство перейде на наступну сходинку розвитку і шари змінять свою кількість і всередині цих шарів зміняться важкість/легкість досягнення наступних вершин Другий шар - десь 2 млн осіб повністю залежить від того як швидко в першому шарі 2 млн покращать свої доходи в два рази. Як тільки це відбудеться(а точніше в процесі цього відбування) другий шар зможе на 30% покращити свої доходи Знову ж ніяких додаткових рішень від можновладців чи влади тут не потрібно, але при цьому можновладці проаналізувавши ЗМІНИ в ДРУГОМУ шарі - зможуть скоректувати Законодавство і привести його у відповідність до змін які відбулись Третій шар - десь 100 000 осіб, ці повністю залежать від можновладців... одночасно будучи тими хто цих можновлаців призначає. Ці змушені(зобовязані) щоб не відстати на все життя від Заходу - якось змінювати правила гри для СЕБЕ. Але знову ж нюанс Ця зміна правил не повинна створювати провалля між цим шаром і суспільством.