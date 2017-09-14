budivelnik написав:

задача будь якої НАТАШІ в першу чергу вирішити свої проблеми , в другу чергу вирішити проблеми своєї сімї..

Насправді все простіше і складніше одночасно.1 Від того скільки НАТАШ візьметься вирішувати СВОЇ проблеми і скільки буде чекати поки її проблеми вирішить хтось - ЗАЛЕЖИТЬ швидкість суспільних змінБільше взявших відповідальність - швидше зміни.2 Станом на сьогодні Державу можна розділити на умовних три шари.Перший - ті хто в працездатному віці отримують доходи до 20 000 грн/місяцьЦій групі НАЙЛЕГШЕ змінити СВОЄ ЖИТТЯ на краще.Але є два нюансиа - в цій групі десь 12 млн осібб - вільних ніш на приблизно 2 млн осібПри чому - ВСІ необхідні ЗАКОНИ/УМОВИ для того щоб 2 млн як мінімум в два рази ПОКРАЩИЛИ свої доходи -вже створені.АлеНІХТО крім членів ЦІЄЇ ГРУПИ не зможе нічого змінити в межах цієї групи.ТобтоЯкщо за 10 років 2 млн покращать свої доходи - то через 10 років покращиться можливості на наступних вершинЯкщо за Два - то за два... і тільки після цього суспільство перейде на наступну сходинку розвитку і шари змінять свою кількість і всередині цих шарів зміняться важкість/легкість досягнення наступних вершинДругий шар - десь 2 млн осіб повністю залежить від того як швидко в першому шарі 2 млн покращать свої доходи в два рази.Як тільки це відбудеться(а точніше в процесі цього відбування) другий шар зможе на 30% покращити свої доходиЗнову ж ніяких додаткових рішень від можновладців чи влади тут не потрібно, але при цьому можновладці проаналізувавши ЗМІНИ в ДРУГОМУ шарі - зможуть скоректувати Законодавство і привести його у відповідність до змін які відбулисьТретій шар - десь 100 000 осіб, ці повністю залежать від можновладців... одночасно будучи тими хто цих можновлаців призначає. Ці змушені(зобовязані) щоб не відстати на все життя від Заходу - якось змінювати правила гри для СЕБЕ.Але знову ж нюансЦя зміна правил не повинна створювати провалля між цим шаром і суспільством.