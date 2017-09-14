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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 лип, 2025 20:35
katso написав:
лишь следствие из этой глобальной попытки натянуть ненатягиваемое.
Поки що я бачу як ти свій переляк натягуєш собі на.... і паралельно пробуєш переконати що і в інших так само.
А інші в дупі бачили тебе з твоїм переляком..
І потихеньку з 4-30 до 8-30 прибрали видимі наслідки прильотів осколків по Львову.
І вже після обіду запустили тролейбуси на тих трьох маршрутах де були перебиті дроти.
І диму від пожежі вже не було видно після 9-00.
І всі літаки перед атакою з аеродрому підняли , а над самим полем влаштували дискотеку з трасерів, хоча лізло туди шахедів -дійсно багато.
А от на рахунок того що економічні збитки від ударів бпла- вищі від вартості бпла які для цього витрачені - я б посперичався.
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budivelnik
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Додано: Суб 12 лип, 2025 20:42
budivelnik написав: _hunter написав: ЛАД написав:
В той стране не было частной собственности не квартиру.
Формально вы не могли её ни продать, ни передать по наследству.
Не может быть, что бы вы не слышали про ЖСК... Да и с "односемейками" все было немного интересно.
1 Кооперативних квартир було небагато , і їх МОЖНА було продати ДО ПОДАЧІ документів на виїзд.
Точно так само як і приватне житло в селах.
Те що одна сімя проживає в будинку-не змінює її правовий стан, тобто це могла бути Державна квартира( або комунальна) а не приватна.
Ви ж не вимагаєте права продати квартиру яку взяли у власника в оренду у випадку коли зїзжаєте?
2 Євреї виїзжали з країни на яку ніхто не напав в країну яко воювала постійно з моменту створення.
Тому зауваження -як би хромає на обидві ноги
3 Ссилки на демократію - це добре
Але от халепа
В Демократичній країні ПРАВА існують РАЗОМ з Обовязками.
І навіть у випадку коли ХТОСЬ порушує свої обовязки -це не дає можливості іншим зіславшись на це порушення-не виконувати СВОЇ.
Якщо квартира в місті, то "обмін з доплатою" на гірший варіант. Ніби не продаж що у власності але за гроші. Тобто якісь елементи "власності" були
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flyman
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Додано: Суб 12 лип, 2025 20:45
АндрейМ написав: budivelnik написав:
3 Ссилки на демократію - це добре
Але от халепа
В Демократичній країні ПРАВА існують РАЗОМ з Обовязками.
Дійсно халепа, що ти не телемарафоні. Це твердження кожного дня спростовується наявністю мільйонів громадян України, які не мають жодних обов'язків, але права, паспорти чи майно у них ніхто не відбирає. Розумію, що ти та багато інших хочуть, щоб цей "принцип" застосувався вибірково, але так не буває у демократичній країні. Набридла ця брехня.
Ти чувЗ дурі можна й мягке зломати.
1 Я не пишу закони і точно так само обмежений у виїзді як і ті 6 млн мобпридатних які залишились в Україні
2 Обмеження виїзду мені не подобається, але на відміну від тебе і таких як ти я ЗА те щоб ті хто ХОЧУТЬ виїхати -могли це зробити , але не просто так-Захотіли-виїхали.
Адже вони відмовляються бути резервом для ЗСУ... а раз так то цю відмову ПОВИННІ чимось компенсувати.
Тому
Якщо ти напишешЯ згоден щоміячно оплачувати 1 дрон для ЗСУ поки не закінчиться війна
- то я буду ЗА таку пропозиціюА якщо ти скажеш - я нікому нічого не винен
- то в мене виникне до тебе парочка претензій ...і не тільки в мене
Тому визначайся
Ти куди
До розумних
чи до красивих?
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Додано: Суб 12 лип, 2025 20:47
flyman написав:
Якщо квартира в місті, то "обмін з доплатою" на гірший варіант. Ніби не продаж що у власності але за гроші. Тобто якісь елементи "власності" були
це тобі сьогодні здається що все було просто
А тоді було море обмежень
Ти не міг ПОГІРШУВАТИ шляхом обміну своє житло до межі в 10 м2 на особу яка в цьому житлі прописана. і так далі і тому подібне
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Додано: Суб 12 лип, 2025 20:49
pesikot написав:
Ти втік, а не звільнився
Не бреши!
Докази в студію(наприклад, відео, як я біг полями додому)😁
А як немає доказів, то закрий свій пистак!🙊
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Додано: Суб 12 лип, 2025 20:53
Успіх написав: pesikot написав:
Ти втік, а не звільнився
Не бреши!
Докази в студію(наприклад, відео, як я біг полями додому)😁
А як немає доказів, то закрий свій пистак!🙊
Ти сам все розповів ) що біг полями )
А ось тобі закрити свій писок потрібно ... бо вже горилякою ти свій писок пришвартував ...
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Додано: Суб 12 лип, 2025 20:55
budivelnik написав:
Адже вони відмовляються бути резервом для ЗСУ... а раз так то цю відмову ПОВИННІ чимось компенсувати.
Тому
Якщо ти напишеш
Я згоден щоміячно оплачувати 1 дрон для ЗСУ поки не закінчиться війна - то я буду ЗА таку пропозицію
Так в тому то і справа, що держава НЕ пропонує жодних офіційних пропозицій "відкупитись"!
Тому, умовний Бетон восени плюне, заплатить хабаря 20Кдол і поїде у світ широкий!
А могли ж ці кошти піти і на дрони для ЗСУ, якщо б держава запропонувала людям свої варіанти!
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Додано: Суб 12 лип, 2025 20:58
pesikot написав:
тобі закрити свій писок потрібно
Все просто - якщо ти не бальник, то закрий свій хлєбальнік!
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Додано: Суб 12 лип, 2025 21:01
budivelnik написав:
1 Я не пишу закони
Але повторюєш брехню. Я кажу, що цей "принцип" - брехня. Все. Більше нічого не кажу. Закони тут ні до чого. Є, є права без обов'язків.
budivelnik написав:
але не просто так-Захотіли-виїхали.
Адже вони відмовляються бути резервом для ЗСУ... а раз так то цю відмову ПОВИННІ чимось компенсувати.
Знов вибірковість. Чим мільйони громадян, які виїхали, компенсують те, що вони відмовляються бути резервом ВСУ? На якій підставі їх звільнили від конституційного обов'язку? Напиши мені нарешті яким обов'язком їм замінили обов'язок захищати свій дім.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Суб 12 лип, 2025 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 лип, 2025 21:05
Успіх написав: pesikot написав:
тобі закрити свій писок потрібно
Все просто - якщо ти не бальник, то закрий свій хлєбальнік!
Доведеться, з твоєю Кицею станцювати бал, щоб ти закрив свій хлєбальнік! )
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