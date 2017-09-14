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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 13 лип, 2025 22:19
*Готовим новые дальнобойные удары. Будем делать все для переноса войны на российскую территорию, - Зеленский...
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибудет в Вашингтон в понедельник, 14 июля... в ходе визита он намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом и главой Пентагона Питом Хегсетсом...
Ждите завтрашнего заявления Трампа. В ближайшие дни мы увидим рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защитить себя, — сенатор Грэм...
Следите за новостями об арестованных активах РФ.
Америка начнет продавать Европе огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине.
"Путин рассчитывал, что мы устанем, и Европа тоже. Он совершил огромную ошибку".
Конгресс находится на грани принятия самого значительного пакета санкций в истории США.
"Китай, Индия и Бразилия, вы сильно пострадаете, если продолжите помогать Путину"...* (С)
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detroytred
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Додано: Нед 13 лип, 2025 22:22
Xenon написав:
забавная рокировка Шмыгаля и Умерова
Новий Кабмін може бути наступного тижня. Зеленський ухвалив рішення, – джерела РБК-Україна.
▪️Уряд очолить нинішня перша віце-прем'єрка Свириденко.
▪️Шмигаль може стати міністром оборони.
▪️Умєров може поїхати послом в США.
Десь зустрічав інфу, що:
- Шмигаль від РЛА;
- Свириденко йде від Єрмака.
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detroytred
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Додано: Нед 13 лип, 2025 22:26
detroytred написав:
Китай, Индия и Бразилия, вы сильно пострадаете, если продолжите помогать Путину"...* (С)
да-да, пострадают
переориентировали и продолжают перенаправлять большую часть ИТ на Индию (кейс с КНР ничему оборотней не научил), энергоносители покупают у рф на суммы большие поддержки Украина
"санкции из (з)ада-2"
от двурушников
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 13 лип, 2025 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 22:36
detroytred написав: budivelnik написав:
Хто може допомогти мені пояснити цьому де-білу, що те що він вважає що знає - все населення бачило в пятій точці
А от якщо є щось , що він може показати корисного для оточуючих ним зробленого з того що він знає - це цікаво всі.
Показувати він нічого не може
Його вміння надувати щоки чи посилати когось в ліс... це так, ці складні речі вміє робити мій двохрічний внук..
Тому самозакоханий павлін
Спочатку покажи хоч щось з тобою зробленого що цікаво не тільки тобі..
Як покажеш - тоді й поговоримо
Бо мої єралашики чи пояснення - оточуючим цікаві хоча б для того що вони не потрапляли в ті халепи які робив я.
А повторити за кимось легше ніж видумувати самостійно
Тому ще раз
Що можнав повторити за тобою корисного?
лежання на дивані, заявки про матрицю і оповідання що ти читав - це в пяту точку
Привнеси чудо - розскажи про щось тобою зреалізоване ( крім просраного життя. це ж треба бути тьаким дебілом щоб в момент розвалу совка і відміни агресивної риторики + повного роззброєння-вибрати собі службу в армії...
Ти б краще в пожежники пішов, і то толку було б більше.
Там правда стільки часу на читання книжочок 100-200 літньої давності або газетних статейок про правила перебудови - було б менше
Але толку більше.
Ніззя бути настільки непроходимо тупим..
Після 15 років пояснень на твої вимоги і тепер посилання лісом вичавити умову "спочатку покажи", "розкажи". Ще й в оцінщики себе записати.
Про свої досягенння постійно співаєш саме ти. Ще й про цікавість заспівав. То хто павлін, наявне.
Лісом.
Підростаюче покоління тут((
Тільки якщо ним... оту блондинку рахувати.
Пояснюю магістрально розумному...
1 Те що ти Івану трактористу розскажуєш як мав діяти Зеленський- Іванове життя не може покращити від слова взагалі ( тим більше що ти сам НЕ ЗНАЄШ що має робити влада
, ти тільки РОЗПОВІДАЄШ що знаєш
... але таких фантазеро-прожектерів
( один польський рок-музикант у якості керівника укр залізниці чого вартий, чи саакашвілі який тільки те й робив що по балконам бігав і через кордон проривався- греблю гати)
2 Те що я показую Івану як 30 років що і коли робив і яка була в цьому мотивація.
Івану МОЖЕ допомогти , а МОЖЕ й не допомогти...
Але різниця між тобою і мною
Я показую Івану як він МОЖЕ змінити своє майбутнє - вже
А ти розповідаючи про розових поні у ваккумі
- робиш все щоб Іван так дурним і залишився.
І якби ти ще на цьому хоч заробляв..
А ти ж просто по скотинячій звичці відноситись до людей як до бидла - так до мешканців форуму і відносишся
Це все що потрібно тобі про себе знати.
Але амбіцій в тебе більше ніж мізків- тому давай строчи відповідь як тобі зі мною тяжко і щоб я тебе дурника не чіпав і йшов лісом.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 13 лип, 2025 22:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 22:38
ЛАД написав:
Вам не кажется, что вы несколько увлеклись и претензии малость не по адресу?
И при чём тут "советская классика"? Советская классика была: "Всё для фронта! Всё для победы!" И точно так же и после войны, когда в первую очередь средства выделялись на оборонку, армию и ВПК. На гражданку не хватало. В результате сейчас обвиняют Союз, что там жили беднее, чем на Западе, и не было туалетной бумаги, а подтирались, простите, (о, ужас!) газетами. Сегодня, правда, живём, по-прежнему, значительно хуже, чем на Западе. Хотя оборонку (и вообще промышленность) вместе с ВПК, как вы правильно отметили, просрали.
А видео... Вообще не понятно о чём и к чему. Пришей кобыле хвост.
Так что вы бы поаккуратнее, а то путаете всё на свете.
Вы глубже лозунгов не можете?
СССР имея реальный лендлиз от союзников (17 тыс полученых самолетов, 10 тыс танков) не паковал всех попавшихся мужиков на фронт под лозунгом "Америка с нами, от нас мясо - от них техника". мои деды не воевали - один был слшком "стар" для фронта (40 лет) , другой - молод 18-22 (но работал на оборонном заводе). В эту войну не смогли запустить собственные военные производства из-за недофинансирования, т.е. из-за инфантильного поведения украинских масс развращенных псевдолевым популизмом
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Додано: Нед 13 лип, 2025 22:45
fox767676 написав:
энергоносители покупают у рф на суммы большие поддержки Украина
Нагадати чого розвалився совок?
Не від дешевих цін на енергоносії , бо він же мав власну промисловість яка теоретично вигравала від низьких цін на енергоносії..
А від великих енерговитрат на одиницю отриманої продукції.
Саме тому Україна закрила цукрових заводів які випускали 3 млн (з 5 млн тон існуючих) бо собівартість випущеного на них цукру була вищою ніж світова вартість енергоносіїв які для цього витрачались
Так само було і з частиною шахт..
Які випускали вугілля стільки , що з нього можна було виготовити стільки електроенергії яка йшла на видобуток цього вугілля.
Тому великі обєми закупок енергоносіїв у час світового енергопереходу на вічні джерела енергопостачання(сонце/вітер/вода) - просто показують куди йдуть ті хто ці викопні ресурси купують.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 23:07
budivelnik написав:
Підростаюче покоління тут((
Тільки якщо ним... оту блондинку рахувати.
Пояснюю магістрально розумному...
1 Те що ти Івану трактористу розскажуєш як мав діяти Зеленський- Іванове життя не може покращити від слова взагалі ( тим більше що ти сам НЕ ЗНАЄШ що має робити влада
, ти тільки РОЗПОВІДАЄШ що знаєш
... але таких фантазеро-прожектерів
( один польський рок-музикант у якості керівника укр залізниці чого вартий, чи саакашвілі який тільки те й робив що по балконам бігав і через кордон проривався- греблю гати)
2 Те що я показую Івану як 30 років що і коли робив і яка була в цьому мотивація.
Івану МОЖЕ допомогти , а МОЖЕ й не допомогти...
Але різниця між тобою і мною
Я показую Івану як він МОЖЕ змінити своє майбутнє - вже
А ти розповідаючи про розових поні у ваккумі
- робиш все щоб Іван так дурним і залишився.
І якби ти ще на цьому хоч заробляв..
А ти ж просто по скотинячій звичці відноситись до людей як до бидла - так до мешканців форуму і відносишся
Це все що потрібно тобі про себе знати.
Але амбіцій в тебе більше ніж мізків- тому давай строчи відповідь як тобі зі мною тяжко і щоб я тебе дурника не чіпав і йшов лісом.
Розказуй та показуй Івану-трактористу до схочу. Це кіосакі...
Але предмет, про який мова, це саме про те, що повинні робити не івани, а можновладці-управлінці. Це кейнси-бальцеровичі-куані.
Якого біса ти з кіосаківщиною лізеш до мого про кейнсіанство?
Бо непроглядно тупий. Не бачиш різниці.
Ти сплутав, як завжди. Спеціально, до речі, тобто перебрехав.
Тяжко це тобі - співати, не згадуючи мене. Ніяк не можеш.
А мені тебе лісом відправити ноу проблем.
То ж лісом.
З.и. вдруге: на підростаюче покоління тут з натягом))) може претендувати тільки ота блондинка.
Яка сама тобі поради дасть. Стосовно зміни майбутнього. Сучасніші за твої.
Іванів-трактористів підростаючих тут нема. Це твоя місіонера хфантазія ще дурніша за товпи міфичних читачів.
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detroytred
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Додано: Нед 13 лип, 2025 23:15
detroytred написав:
Але предмет, про який мова, це саме про те, що повинні робити не івани, а можновладці-управлінці. Це кейнси-бальцеровичі-куані.
Предмет розмови з ким?
З Іванами-трактористами?
Ти аудиторію не переплутав?
Це ще один штрих який показую твою повну профнепригодність в питаннях які ти піднімаєш
а - аудиторія підібрана не вірно , тих хто приймає Державні рішення тут немає
б - твої так звані знання теорії не перевірені жодними практиками бо ти в цих галузях профан..
Звідси висновок
Ти нафіга тут щоки надуваєш?
З дурі вирішив що в аудиторії в якій тих хто хоч приблизно може розуміти про що ти патякаєш - менше 1% і того хвіст розпустив і брехню тиражуєш?
При чому не від того що ти такий розумний.. ти француз з іменем де-Б...
А тих хто в стані зрозуміти як керувати ларьком(чи власними фінансами , чи яку персональну стратегію вибрати) - тут потенційно 90%...
То хто з нас розумний
Той хто знайшов аудиторію яка МОЖЕ його зрозуміти в кількості 90% присутніх
чи той хто розповсюджує власні фантазії яка може зацікавити максимум 1% присутніх?
І цей примітив ще буде мені розповідати про ефективність чиїхось дій...
тобі до ккд паровоза - ще років 20 пердячим паром йти.
саме тому мої результати можуть когось зацікавити
а кого можуть зацікавити теорії голодупенка на дивані?
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budivelnik
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Додано: Нед 13 лип, 2025 23:34
budivelnik написав: detroytred написав:
Але предмет, про який мова, це саме про те, що повинні робити не івани, а можновладці-управлінці. Це кейнси-бальцеровичі-куані.
Предмет розмови з ким?
З Іванами-трактористами?
Ти аудиторію не переплутав?
Це ще один штрих який показую твою повну профнепригодність в питаннях які ти піднімаєш
а - аудиторія підібрана не вірно , тих хто приймає Державні рішення тут немає
б - твої так звані знання теорії не перевірені жодними практиками бо ти в цих галузях профан..
Звідси висновок
Ти нафіга тут щоки надуваєш?
З дурі вирішив що в аудиторії в якій тих хто хоч приблизно може розуміти про що ти патякаєш - менше 1% і того хвіст розпустив і брехню тиражуєш?
Так я і не з аудиторією розмовляю.
В мене нема місії тощо.
Це ти знов тупо переплутав мене з тобою, тиражувальником.
Мені достатньо для обговорення і однієї людини. Взнати, обмінятися думками хоч з одним. Тим же Мортимером. Цікаво, що думають і як бачать інші різні люди. Їх не один, два, а суттєво більше.
Стосовно твоїх співів...
Так в кожного є або родич, або знайомий, або сусід мільйонер не менший за тебе...
Власне збагачення? Власна зміна свого життя? Да профільних гілок купа...
А от питання розвитку країни. Реформування країни. Принципи, підходи...
Це вже глибше, складніше. Як на мене, цікавіше.
Бо впливає масштабніше. На усі аспекти життя. В тому числі і на війну.
Звідси висновок - ти лісом.
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detroytred
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Додано: Нед 13 лип, 2025 23:36
зайду через месяц, через год
и снова будет киосаки против бальцеровича, раунд 7560й
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fox767676
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