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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 13 лип, 2025 23:43
fox767676 написав:
зайду через месяц, через год
и снова будет киосаки против бальцеровича, раунд 7560й
Ну звиняйте, це трампи змінюються, як перчатки, а принципи держуправління ще з часів Гороха.
Тільки Матриця трохи вуалює.
Хоча на стільки, що он чудак з ларька запросто екстраполює Кіосакі на Кейнса і не засміється.
До речі, а навіщо заходите-то???
Невже теж якась місія і раунд заважає?
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Додано: Пон 14 лип, 2025 00:41
fox767676 написав:
зайду через месяц, через год
и снова будет киосаки против бальцеровича, раунд 7560й
Та ладно
Раунд-хуярунд
Может прапор наконец то сдохнет ну или в контрнаступ на ростов пойдёт
С вертолётной поддержкой с воздуха
Ну и трио в тельниках с квадробером во главе стуча в бубен наконец то выпьет всё кофе
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Додано: Пон 14 лип, 2025 00:59
Xenon написав:
забавная рокировка Шмыгаля и Умерова
Новий Кабмін може бути наступного тижня. Зеленський ухвалив рішення, – джерела РБК-Україна.
▪️Уряд очолить нинішня перша віце-прем'єрка Свириденко.
▪️Шмигаль може стати міністром оборони.
▪️Умєров може поїхати послом в США.
1 - майбутня форма дієслова,
2,3 - модальна
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Додано: Пон 14 лип, 2025 01:12
в 2022 году Вашингтон должен был либо поддержать стамбульский процесс, либо дать Украине оружия столько, сколько надо чтобы оперативно выбить русских с новооккупированных территорий, пока те ни успели там закрепиться институционально и инфраструктурно. Ни то, ни то не было сделано.
Началась тягомотина и трагикомедия похоронившая обхитривиших самих себя демократов, а сейчас уже дискредитирующая США целиком , и сильно ударившая по авторитету когда-то мирового гегемона.
Байденов, Бернса, Салливана, Блимкина, Остина нужно прогнать через Гуантанамо с подкошенными ногами, поломанными ребрами и выбитыми зубами, как китайско-московских шпионов.
А потом местных гордонов-романенок туда же за компанию, чтобы их по рецептам доктора менгеле и "отряда 731" обработали
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Додано: Пон 14 лип, 2025 01:56
detroytred написав:
Портніков про закінчення війни:
13-16 хвилини
..........
Вы обратили внимание на этот вопрос.
Возможен и такой вариант. Но это будущее, которое может сложиться по-разному.
Но меня больше, скажем так, ... удивили его рассуждения на 21-24 мин., где он говорит о том, что ещё в 91 считал, "що це (сохранение территории)
неможливо, тому що я вважаю, що колишня українська РСР була створена з територій непридатних для співіснування" и объясняет это тем, что имелись разные идентичности "в одній країні для одної нації". Это правда и вполне понятно - разные части Украины имеют разную историю и долгое время даже существовали в рамках разных государств. При этом он даже не рассматривает возможность формирования какой-то новой, интегральной идентичности, а явно принимает сторону "Галичины". Фактически он считает, что потеря востока закономерна и неизбежна. "Держава - це люди, а не територія". При этом говорит о том, что когда-нибудь "при змінах в Росії, при змінах в світі ми зможемо собі повернути всю міжнародну визнану територіальну єдність, а найголовніше людей, які хочуть бути українцями в реальному, а не в декларованому сенсі цього слова".
Логики, честно говоря не вижу. Никакой. Если "идентичности" были разные в 1991, не сблизились за 30 лет и остались такими и сегодня, то что изменится после того, как эти территории какое-то время пробудут в составе РФ? По-моему, расхождение только усилится и вернуть можно будет именно территории, а люди в большинстве явно не захотят этого.
Такие рассуждения вызывают некоторые сомнения в его умозаключениях.
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Додано: Пон 14 лип, 2025 02:01
Портников тяжело больной человек с трясущимися руками
Какая там логика, ему надо копийчину на лекарство заработать мастерским словоблудием
И вариантов конца войны дох*я. Один "лучше" другого
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Додано: Пон 14 лип, 2025 02:19
барабашов написав:
В Ялте
В кафе отеля "Ореадна"
не сыпьте соль на рану
имея такие ресурсы, когда Украина сама была cамодостаточной мини-Европой со всевозможными климатическими зонами и ладшафтами , оказаться в таком... э... "просаке" погнавшись за ослячей евроморковкой
я не знаю как мира на фронте, но гражданского мира точно долго еще не видать
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Додано: Пон 14 лип, 2025 03:18
fox767676 написав:
а сейчас уже дискредитирующая США целиком , и сильно ударившая по авторитету когда-то мирового гегемона.
Байденов, Бернса, Салливана, Блимкина, Остина нужно прогнать через Гуантанамо с подкошенными ногами, поломанными ребрами и выбитыми зубами, как китайско-московских шпионов.
А потом местных гордонов-романенок туда же за компанию, чтобы их по рецептам доктора менгеле и "отряда 731" обработали
проснулся в холодном поту от одной лишь мысли что эта шайка скрытых троцкистов чуть не сохранила власть в прошлом году
был бы трындец США, за ними и всему свободному миру
демократско-троцкисткая сволочь гадила годами подводя весь свободный мир к капитуляции сначала восточную Европу перед путинско-чекистскими бандами
а потом и остальных перед пекинско-маоистскими
были в шаге от цивилизационной катастрофы
Как заявил корифей американской горной промышленности и главный исполнительный директор MP Materials Джеймс Литински касательно угрозы китайской блокады поставок редких минералов в США:
«Беспилотники и робототехника широко считаются будущим войны, и исходя из всего, что мы видим, критические входы для нашей будущей цепочки поставок закрыты».
Теперь, администрация Трампа постепенно открывает этот "вход".
Благодаря "Зеленой повестке" Байдена и засилью "активистов", китайские технологические цепочки в редкоземельной промышленности достигли уровня "абсолютного лидерства":
- китайские запасы руд редкоземельных металлов на активных месторождениях - 40 млн. т (40% общемировых);
- удельный вес Китая в производстве редкоземельных металлов - 90% от общемировых показателей.
Контролируя 15% акций компании MP Materials, Пентагон станет крупнейшим акционером и соинвестором строительства завода по производству магнитов в объеме 10 000 метрических тонн.
Кроме того, Пентагон будет выкупать 100% продукции компании для нужд оборонной отрасли в течение ближайших 10 лет.
После запуска производства MP Materials на полную мощность (а это произойдет после 2028 года), выпуск истребителей F-35, беспилотных дронов Predator, ракет Tomahawk, глубинных бомб и подводных лодок Virginia и Columbia, уже не будет зависеть от поставок китайских редкоземов.
Ведь для производства одного F-35 необходимо более 400 кг редких минералов.
США в значительной мере упустили ситуацию из-под контроля и в ближайшие 4-5 лет будут находиться в уязвимой ситуации.
Их единственная стратегия на эту пятилетку - максимально сглаживать острую фазу противостояния с Китаем, не выпуская ее за рамки ограниченных "торговых войн", шантажируя Пекин пошлинами и выторговывая в результате поставки редкоземов.
Что Трамп и делает сейчас, когда в рамках соглашения с Китаем пытается обменять снижение Вашингтоном пошлин на снятие Пекином квот и лицензий на редкозем.
Плюс в ближайшие 5 лет США будут максимально пополнять свои арсеналы и минимизировать внешние поставки для наращивания выпуска оборонной продукции "на склад" с использованием пока еще доступного китайского редкозема (хотя правильнее - редких минералах).
И так до тех пор, пока не запустятся собственные горнорудные проекты в США.
Поэтому Трамп не лукавит, когда говорит о "пополнении запасов".
Если США сейчас войдут в Большую войну с блокировкой Китаем поставок редкоземов, их ВПК продержится в контексте выпуска новой продукции не более года (плюс/минус).
А если будет интенсивный расход сырья - то арсеналы и вовсе могут опустеть (по высокотехнологичным видам оружия и боеприпасов).
Именно это и будет определять политику Трампа на ближайшие 3 года: сдержать Китай, не разрывая с ним полностью сотрудничество и избежать Большой войны, к которой США пока не готовы ни финансово, ни ресурсно.
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Додано: Пон 14 лип, 2025 03:44
Последний раз судьба западного мира так висела на волоске , как 11/05/2024 в битве при Пуатье 732г.
А до этого при Каннах 216 до н.є, фермопиллах 480 до н.є. Трамп и Венс это как Карл Мартелл, Сципион Африканский и Царь Леонид.
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Додано: Пон 14 лип, 2025 04:14
Недобитые воуки таки отмазали буткевича
Пристроили то ли политруком , то-ли
писарем тцк
Это ничего не меняет, все равно в перспективе они обречены
А будкевич и дворником работу не найдёт, после такого вынужденного камингаута
Соросовский воукизм не пройдёт так же , как и московский чекизм.
Нет диктатуре справа, нет насилию слева ! Боритесь - поборете!
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