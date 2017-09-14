а сейчас уже дискредитирующая США целиком , и сильно ударившая по авторитету когда-то мирового гегемона.Байденов, Бернса, Салливана, Блимкина, Остина нужно прогнать через Гуантанамо с подкошенными ногами, поломанными ребрами и выбитыми зубами, как китайско-московских шпионов.А потом местных гордонов-романенок туда же за компанию, чтобы их по рецептам доктора менгеле и "отряда 731" обработали

Как заявил корифей американской горной промышленности и главный исполнительный директор MP Materials Джеймс Литински касательно угрозы китайской блокады поставок редких минералов в США:



«Беспилотники и робототехника широко считаются будущим войны, и исходя из всего, что мы видим, критические входы для нашей будущей цепочки поставок закрыты».



Теперь, администрация Трампа постепенно открывает этот "вход".



Благодаря "Зеленой повестке" Байдена и засилью "активистов", китайские технологические цепочки в редкоземельной промышленности достигли уровня "абсолютного лидерства":



- китайские запасы руд редкоземельных металлов на активных месторождениях - 40 млн. т (40% общемировых);



- удельный вес Китая в производстве редкоземельных металлов - 90% от общемировых показателей.



Контролируя 15% акций компании MP Materials, Пентагон станет крупнейшим акционером и соинвестором строительства завода по производству магнитов в объеме 10 000 метрических тонн.



Кроме того, Пентагон будет выкупать 100% продукции компании для нужд оборонной отрасли в течение ближайших 10 лет.



После запуска производства MP Materials на полную мощность (а это произойдет после 2028 года), выпуск истребителей F-35, беспилотных дронов Predator, ракет Tomahawk, глубинных бомб и подводных лодок Virginia и Columbia, уже не будет зависеть от поставок китайских редкоземов.



Ведь для производства одного F-35 необходимо более 400 кг редких минералов.



США в значительной мере упустили ситуацию из-под контроля и в ближайшие 4-5 лет будут находиться в уязвимой ситуации.



Их единственная стратегия на эту пятилетку - максимально сглаживать острую фазу противостояния с Китаем, не выпуская ее за рамки ограниченных "торговых войн", шантажируя Пекин пошлинами и выторговывая в результате поставки редкоземов.



Что Трамп и делает сейчас, когда в рамках соглашения с Китаем пытается обменять снижение Вашингтоном пошлин на снятие Пекином квот и лицензий на редкозем.



Плюс в ближайшие 5 лет США будут максимально пополнять свои арсеналы и минимизировать внешние поставки для наращивания выпуска оборонной продукции "на склад" с использованием пока еще доступного китайского редкозема (хотя правильнее - редких минералах).



И так до тех пор, пока не запустятся собственные горнорудные проекты в США.



Поэтому Трамп не лукавит, когда говорит о "пополнении запасов".



Если США сейчас войдут в Большую войну с блокировкой Китаем поставок редкоземов, их ВПК продержится в контексте выпуска новой продукции не более года (плюс/минус).



А если будет интенсивный расход сырья - то арсеналы и вовсе могут опустеть (по высокотехнологичным видам оружия и боеприпасов).



Именно это и будет определять политику Трампа на ближайшие 3 года: сдержать Китай, не разрывая с ним полностью сотрудничество и избежать Большой войны, к которой США пока не готовы ни финансово, ни ресурсно.