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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 144171441814419144201442114422>
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 18:01

  Banderlog написав:
  fler написав:Які борги? Конкретні суми? З якого переляку видно, що ми не зможемо віддати (або нам не спишуть)?

В нас держ борг рівний 110 % ввп через рік якщо продовжиться війна буде 135%.

Де посилання на джерело?
Ось, наприклад, джерело за квітень 2025:
Топ 10 країн з найбільшим державним боргом у співвідношенні до ВВП: Японія — 264% Венесуела — 241% Судан — 186% Греція — 173% Сінгапур — 168% Еритрея — 164% Ліван — 151% Італія — 142% США — 129% Кабо-Верде — 127% Україна у рейтингу країн за державним боргом посідає 43 місце з 78,4% боргу до ВВП.
Джерело: https://money.comments.ua/ua/news/finan ... 30198.html
  Banderlog написав:Яке будівництво можно починати з такою заборгованістю?

Ну, спитайте в Японії чи Сінгапуру, що вони там будують з держборгом понад 260% і 160% відповідно))
  Banderlog написав:
З якого переляку видно що такі борги спишуть?

Тому що це вже було. Неоднократно. Вивчайте ретельніше "фінчасть" або не пишіть на фінфорумі про фінанси.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 18:17

  fler написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Які борги? Конкретні суми? З якого переляку видно, що ми не зможемо віддати (або нам не спишуть)?

В нас держ борг рівний 110 % ввп через рік якщо продовжиться війна буде 135%.

Де посилання на джерело?
Ось, наприклад, джерело за квітень 2025:
https://money.comments.ua/ua/news/finan ... 30198.html

А если чуть менее мусорное джерело взять? ;)
https://www.imf.org/external/datamapper/profile/UKR
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 18:24

:roll:

наша пісня гарна й нова...

Новый срок от Трампа - на этот раз 50 дней.

Американский президент заявил, что США введет дополнительные пошлины против России, если сделки по Украине не получится достичь в течении 50 дней.

«Если мы не заключим соглашение за 50 дней, то 100%, и так оно и есть. Проще не бывает», — сказал Трамп.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 18:24

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
І чи не простіше списати його собі самому виїхавши з вашого фінансового раю під проводом незламного черчіля?

варіант втекти завжди - головне, щоб було куди тікати.

а зараз розбалували - виїхав, й можна два роки нічого не робити й на форумі писати, на пиво 500 євро вистачить :lol:
це демагогія про раніше. Ми говорим про тут і зараз. Якого тут народжувати чи починати своє свідоме життя в 16 років? Триматись за бабульчину нерухомість якій в масі вже років 50? всякі терміни придатності через непродуманих клятих комуняк вже протухли років з 20 тому? Інфраструктура теж поізносілась, від жд вагонів до водоканалів і енергетики. Цю країну треба будувати заново.

хтось будує, хтось тікає... раніше будували. з Раші - тікали, там нічого побудувати не можна :lol:

але знаєш в чому біда для втікачів - всі більше в різних країнах голосують за політиків, які пропонують в першу чергу питати - а нах, Banderlog, ти тут потрібен? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 18:26

цікаве для підняття інтелектуального рівня.

Тема не про фінанси... тема про поведінку і складові цієї поведінки
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 18:28

  Xenon написав::roll:

наша пісня гарна й нова...

Новый срок от Трампа - на этот раз 50 дней.

Американский президент заявил, что США введет дополнительные пошлины против России, если сделки по Украине не получится достичь в течении 50 дней.

«Если мы не заключим соглашение за 50 дней, то 100%, и так оно и есть. Проще не бывает», — сказал Трамп.


А як номерний фокс тут виступав, як виступав ...

Letсракrock, то де санкції, де озброення ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 18:29

Трумп
онже - Дональдак
онже - ТАКО
онже - "человек мир за 24 часа"
онже - "человек мир через 2 недели"
онже - "человек мир через 50 дней"

даже Байден когда "терялся" на сцене не выглядел так жалко как этот клоун
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 18:34

  Xenon написав:Трумп
онже - Дональдак
онже - ТАКО
онже - "человек мир за 24 часа"
онже - "человек мир через 2 недели"
онже - "человек мир через 50 дней"

даже Байден когда "терялся" на сцене не выглядел так жалко как этот клоун


Это сообщение сохранено на американских серверах (с) номерной фокс :lol:
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 18:35

  _hunter написав:
  fler написав:
  Banderlog написав:В нас держ борг рівний 110 % ввп через рік якщо продовжиться війна буде 135%.

Де посилання на джерело?
Ось, наприклад, джерело за квітень 2025:
https://money.comments.ua/ua/news/finan ... 30198.html

А если чуть менее мусорное джерело взять? ;)
https://www.imf.org/external/datamapper/profile/UKR

То всеодно показує, що в Японії держборг набагато вище, 234%. Підозрюю, що цифри не співпадають, тому що взяті на різні дати. Але це не відміняє суті відповідей на питання Banderlog. Очевидно, hunter, ви теж далекі від розуміння фінансів, оскільки не звернули увагу на ключові моменти дискусії. А саме на те, що не важливо 110% у нас держборг чи 80%, коли є країни, де він понад 150 і понад 200, і це не заважає їм існувати та розвиватися.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 18:40

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Де посилання на джерело?
Ось, наприклад, джерело за квітень 2025:
https://money.comments.ua/ua/news/finan ... 30198.html

А если чуть менее мусорное джерело взять? ;)
https://www.imf.org/external/datamapper/profile/UKR

То всеодно показує, що в Японії держборг набагато вище, 234%. Підозрюю, що цифри не співпадають, тому що взяті на різні дати. Але це не відміняє суті відповідей на питання Banderlog. Очевидно, hunter, ви теж далекі від розуміння фінансів, оскільки не звернули увагу на ключові моменти дискусії. А саме на те, що не важливо 110% у нас держборг чи 80%, коли є країни, де він понад 150 і понад 200, і це не заважає їм існувати та розвиватися.

Да, сам-по-себе долг не страшен. Еще важна уверенность инвесторов, что его (и последующие) - отдадут. И тут мы смотрим на Fitch ;)
_hunter
 
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  #<1 ... 144171441814419144201442114422>
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