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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1442314424144251442614427>
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 12:01

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А, вообще, цифру "100 млрд. в кишенях" слышу уже лет 20, если не больше.
Як правило істина посередині.... з певними уточненнями
Перше - я погоджусь про 100 млрд , але при цьому уточню що на моє ІМХО 90 млрд- знаходиться в руках 1 млн населення...
Інших 10 млрд в руках остальних 40 млн населення (250 доларів на особу :) )

Соглашусь с вами, соотношение, скорее всего, близко к тому, что вы написали.
А вот сумма...
Напомню, что речь шла о 100 млрд. долл в кишенях. Не в грн., и не в капиталах/депозитах и пр. Для ориентировки:
Общая сумма вкладов физических лиц, в том числе ФЛП, в банках Украины по состоянию на 1 января 2025 года составила 1 392,2 млрд грн.
.......
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 января 2025 года:

вклады в национальной валюте - 899,5 млрд грн (+103,1 млрд грн за 2024 год);
вклады в иностранной валюте - 492,7 млрд грн (+54,3 млрд грн за 2024 год).
Т.е. общая сумма депозитов примерно 33 млрд. долл, в т.ч. валютных - около 12 млрд. долл.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 12:04

война в Европе неизбежна и страны ЕС активно к ней готовятся...

🇫🇷 Франція визнає високу ймовірність великої війни в Європі до 2030 року за участі себе та союзників.

Основна загроза — росія, яка планує збільшити армію на 300 000 військових, а також додати близько 3 000 танків і 300 бойових літаків.

Франція готується до цих викликів, модернізуючи Збройні сили, збільшуючи бюджет та посилюючи співпрацю з НАТО.

https://armyrecognition.com/news/army-n ... hatgpt.com
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 12:04

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Точнее, 2-4 млн. руб.
А яка різниця? Якби фубль був повністю автономним як доларі і економіка закольцована як в США - то тоді девальвація до інших валют слабо погіршує життя населення ( бо девальвація одночасно з погіршенням імпорту створює покращення експорту)
А так як в педерації експорт це енергоносії+трошки зернових... То девальвація фубля-це тотальне погіршення життя.
Разница в том, что рубли можно и напечатать.
А "погіршення життя" то таке. Ну погіршиться. Но вряд ли тотально.
Таке враження що ми не на економічному форумі....
Папірці- надрукувати можна...
От тільки питання- а що робити з ТОВАРНОЮ масою.
Гроші це просто еквівалент обміну, тому їх друк просто відтягує проблему на завтра... але не вирішує її.
+ в кожного підприємства є різна залежність від імпорту..
Друк грошей=різка зміна курсу.
Різка зміна курсу=різка зміна собівартості... аж до варіанту коли собівартість вища від ціни продажу.
Тому Наїбуліна так сильно відбивається від зміни ставки і друку грошей....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 12:04

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:ми на рівні африканських країн а не японії. Єдине що нас відрізняє од африки залишки совіцької інфраструктури


Як московитом набзділо ... прям слово в слово )

А ще щось там писав, який він вільний вуйко, не під московитами.

Але, чомусь, під московитською церквою ) Ну то таке

Ти точно в водоканалі працював ? У мене вже сумніви
місце ти трохи перепутав, але я ніде не працював, я такого не люблю. Я люблю бухати і єб- сь. А решту не особо.)
Як нема чого по ділу писати, то ти знову церкву ? Я про церкву тобі вже сказав. Онуфрія я підтримую в кожній справі і якщо зєля забрав громадянство в нього най і моє забирає...



У цьому теж:

Війну з Росією називає «братським кровопролиттям»[9], призначення Константинопольським Патріархом екзархів у Київ назвав грубим втручанням до внутрішніх справ УПЦ МП.


Братське? 😳
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 12:06

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз має вжити заходів проти «примусової мобілізації» в Україні.
Про це повідомляє Origo.
«У країні, що перебуває у стані війни, неприпустимо вбивати людей, а якщо жертва є громадянином держави-члена ЄС, то Європейський Союз не може залишатися осторонь», — заявив Орбан.
«Не можна виголошувати промови про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову», — сказав Орбан.

Але єврочиновникам зараз вигідно не помічати таких речей, а продовжити співати про мужніх українців які дуже хочуть продовжувати боротись за свободу та демократію "скільки потрібно"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 12:07

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А, вообще, цифру "100 млрд. в кишенях" слышу уже лет 20, если не больше.
Як правило істина посередині.... з певними уточненнями
Перше - я погоджусь про 100 млрд , але при цьому уточню що на моє ІМХО 90 млрд- знаходиться в руках 1 млн населення...
Інших 10 млрд в руках остальних 40 млн населення (250 доларів на особу :) )

это что-то принципиально меняет? - в вопросе "как бы державе свои загребущие туда запустить?"
Від того в кого збираєшся забирати(виманювати) гроші-залежить скільки ресурсів треба мати...
Так от
Щоб забрати гроші в розумного - треба мати ресурсів більше ніж забереш грошей..
А забирати в дурних - також справа кепська, скільки там в них тих грошей....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 12:11

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:зниув в том, что рубли можно и напечатать.
А "погіршення життя" то таке. Ну погіршит

На щастя, можливості "печатанія" обмежені. Набіуліна не дасть. Все таки економіка - це складний механізм, і принаймні хоч на якійсь ШВЛ її треба все таки підтримувати.
Это не обязательно делать прямо сегодня.
Можно когда-нибудь позже.
Ну и практика (хоть РФ, хоть наша, да и пример Турции) показывает, что экономика выдерживает даже кратную девальвацию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 12:11

  katso написав:
  Bobua написав:
  V2 написав:Росіяни ніч за ніччю атакують міста України. Намагаючись вдарити не так по військових об'єктах, як по розуму українців. Викликати зневіру, яка має штовхати до капітуляції. Змусити людей бігти, не озираючись. Їхати з України і не повертатись. Вони не мають сили проломити фронт і тому атакую тил


Взагалі не розумію проблему.

Літо надворі.

У містах і так погано (спека), а тут ще й терор.
Якого чорта сидіти у містах?

Чому б не поїхати в село/риболовлю/похід (залежно від фантазії).
Навіть села за неповні пів сотні км від нуля (куди теоретично мали би залітати дрони) -- і ті тихі (хіба що наші на полігонах пострілюють).


не всем повезло наколядовать на маєток у селі



Але ж літо. 😳

Маєток не треба.

Досить мати намет чи тент, спальник. Всього спорядження в сумі кілограм на 5 -- на місяці вистачає.

Для зовсім немічних -- хатку винайняти...
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Але єврочиновникам зараз вигідно не помічати таких речей, а продовжити співати про мужніх українців які дуже хочуть продовжувати боротись за свободу та демократію "скільки потрібно"

Ти десь бачив "непримусову" мобілізацію?
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 12:13

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Як правило істина посередині.... з певними уточненнями
Перше - я погоджусь про 100 млрд , але при цьому уточню що на моє ІМХО 90 млрд- знаходиться в руках 1 млн населення...
Інших 10 млрд в руках остальних 40 млн населення (250 доларів на особу :) )

это что-то принципиально меняет? - в вопросе "как бы державе свои загребущие туда запустить?"
Від того в кого збираєшся забирати(виманювати) гроші-залежить скільки ресурсів треба мати...
Так от
Щоб забрати гроші в розумного - треба мати ресурсів більше ніж забереш грошей..
А забирати в дурних - також справа кепська, скільки там в них тих грошей....

Т.е. эти лярды державе ни при каких раскладах не светят? И - как вывод - абсолютно не важно сколько и у кого они лежат? 🤔
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