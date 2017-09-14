budivelnik написав:----------------------------- ЛАД А, вообще, цифру "100 млрд. в кишенях" слышу уже лет 20, если не больше. ----------------------------- Як правило істина посередині.... з певними уточненнями Перше - я погоджусь про 100 млрд , але при цьому уточню що на моє ІМХО 90 млрд- знаходиться в руках 1 млн населення... Інших 10 млрд в руках остальних 40 млн населення (250 доларів на особу )
это что-то принципиально меняет? - в вопросе "как бы державе свои загребущие туда запустить?"
Від того в кого збираєшся забирати(виманювати) гроші-залежить скільки ресурсів треба мати... Так от Щоб забрати гроші в розумного - треба мати ресурсів більше ніж забереш грошей.. А забирати в дурних - також справа кепська, скільки там в них тих грошей....
Проще забрать деньги у 1 млн., чем у 40. При поддержке и под бурные аплодисменты остальных 39 млн. Практика 100-летней давности это подтверждает.
барабашов написав:3.5 года ждём сильную девальвацию. В краю сортиров на свежем воздухе тайги Может её в снигерии вообще не существует?
Тоді 11! З 2014-го. Чудово пам'ятаю тексти Лібо на валютній гілці про санкції і крах. _______________________________ Війна війною, а табачок врозь: *Угорщина, Польща, Словаччина, Болгарія та Румунія закликали Європейський Союз переглянути угоду з Україною про правила торгівлі.* https://hromadske.ua/europa/248050-piat ... h-fermeriv
budivelnik написав:Від того в кого збираєшся забирати(виманювати) гроші-залежить скільки ресурсів треба мати... Так от Щоб забрати гроші в розумного - треба мати ресурсів більше ніж забереш грошей.. А забирати в дурних - також справа кепська, скільки там в них тих грошей....
Проще забрать деньги у 1 млн., чем у 40. При поддержке и под бурные аплодисменты остальных 39 млн. Практика 100-летней давности это подтверждает.
Практика столітньої давності не показує УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ відбору грошей від багатих до бідних Практика показує УСПІШНЕ знищення грошей багатих ... яке привело до ще більшого збіднення бідних відразу після того як гроші(майно) були відібрані(військовий комунізм) і тому відбиральникам прийшлось навіть частково повернути відібране на десяток років щоб не померти з голоду.
Взагалі в мене є теорія Ті 90% ресурсів якими володіє 10% населення складаються з двох складових реальної вартості - 10% цих прав власності віртуальної вартості - 90% цих прав власності. Як приклад В багатих бугаті-вейрон де гайка коштує більше трактора з Китаю В багатих баночка парфумів вартістю в запас мила яким можна помити мільйон китайців В багатих фуагра - за ціною якої можна нагодувати африканське племя... але яким не можна нагодувати навіть одного вождя цього племені...
Тому ще раз Будь-які спроби ЗАБРАТИ - на 90% знищать вартість того що забирається силовим шляхом і розподіляється між бідними
_hunter написав:это что-то принципиально меняет? - в вопросе "как бы державе свои загребущие туда запустить?"
Від того в кого збираєшся забирати(виманювати) гроші-залежить скільки ресурсів треба мати... Так от Щоб забрати гроші в розумного - треба мати ресурсів більше ніж забереш грошей.. А забирати в дурних - також справа кепська, скільки там в них тих грошей....
Т.е. эти лярды державе ни при каких раскладах не светят? И - как вывод - абсолютно не важно сколько и у кого они лежат? 🤔
Що таке - НЕ СВІТЯТЬ ? Ці гроші Державі допоможуть ну рік ну три.... А якщо ці гроші, власники грошей вкладуть в розвиток - то за ТРИ роки ДЕржава у вигляді ПОДАТКІВ збере приблизно третину суми від тої яка зараз лежить.
барабашов написав:3.5 года ждём сильную девальвацию.
Маленький нюанс Снігерія 20 років збирала гроші у ФНБ і ясно що не у фублях.... Тепер за ТРИ роки цей ФНБ практично обнулився.. Поки була можливість з нього продавати валюту( або якимось іншим макаром вкидати на ринок) то відбувалась не те що девальвація-відбувалась ревальвація.. Але все колись закінчується Отже перший відрізок графіку(наявність заначки) ми пройшли , тепер дивимось як буде розвиватись на другому відрізку(працюєм за зароблене) а там і до третього відрізку недалеко(спочатку гасимо кредити з заробленого а вже потім після витрат на війну витрачаєм на населення) - от тут вєсєлуха і двіжняк....
ЛАД написав:Ну и практика (хоть РФ, хоть наша, да и пример Турции) показывает, что экономика выдерживает даже кратную девальвацию.
В Турків війна? Вони друкують гроші не для того щоб збільшити випуск товарів народного споживання- а для збільшення випуску снарядів/ракет... які на смак якось не дуже...
Напомню, у нас при введении в 1996 году курс был 1,76 гривны за доллар США. Сегодня 41,8355 гривны за доллар США. Изменение почти в 24 раза. Причём изменялся сильными скачкАми. И что? Экономика рухнула?