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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14429144301443114432
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 09:13

  Василь-Рівне написав:
  budivelnik написав:А от варіант як і кому і скільки задонатити на дрон , де приєднатись до волонтерської кухні, чи до плетіння маскувальних сіток - дуже навіть правильний.
Тому висновок
Для воєнпенсів які хочуть поговорити з такими самими але розумнішими про кіосакі - знайдіть тих хто плете сітки..
Часу море, хтось розмову підтримає , руки будуть зайняті а язик зможе молоти все що завгодно.

Це золоті слова і не лише для воєнпенсів, а для абсолютної більшості тутешніх, але цього не буде, бо ляси точити це одне, а працювати на перемогу це зовсім інше, та і ждунів тут як і латентних лаптєногих тут хоч греблю гати :(

Це чуваки, в яких нема найближчих родичів у війську на безпосередньому захисті країни та його родини, отакі поради та моралі співають.
В інших є і кому донатити, і кому допомагати що військовим, що цивільним. Паралельно цьому заходити на гілку, щоб відволікатися, це ніяк не заважає.

Тобто знов претензії-закиди а-ля "бо схотілося" двом перцям закинути на інших і самим проголосити про свої досягнення хероїв-помічників.

Коли ж вас нарешті-то попустить, херої..
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 09:25

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Чому не розглядаєте можливість бунту в україні?
бо нам дають достатньо коштів і переважно українці адекватні.
Пам'ятаю вже було кілька спроб "розкачати" народ, зокрема в 2022 на "експорті" електроенергії, але це дуже важко.
ИМХО щоб були народні повстання то потрібно суттєве погіршення, коли курс робить +50% за тиждень і так протягом кількох місяців...
Ви просто дивитесь очами заброньованого бюджетника закарпатця :) Туди, куди через день прилітають шахеди, де не залишилося промисловості, де з молоді залишилися одні неадеквати, де всі моляться на єдиний трансформатор, який ще не раздовбали, кожна ніч пальба, трасери над дахами і тд...там пофіг ваш курс та міжнародна допомога. А така сітуація скоро розповзеться куди далі , ніж прикордонні області. Судячі з того що мова з кожного матюгальника про "пєтріоти" то тенденція зрозуміла - прикриваємо великі міста а там на місцях хай якось самі. Або просто - воюємо далі, як і раніше. Як розуміти що на Сумщині збори по телеграм каналах на ППО - машини, зараз дрони-перехоплювачі. Це кому і У КОГО їх купити треба, у Притули? Коли матеріальне відходить на другий план, то хай не бунт, а питання виникає - а накуя все це треба, заради кого. Щоб Умеров воз'єднався у Флоріді з родиною, а "залізний" писав мемуари з Лондону? А де ж у цій війні держава. чиї інтереси вона відстоює? І на цих питаннях розкачати народ куди легше. ніж на курсі. Хоча як це можна зробити практично хз, тільки через вибори. Поки кандидатів "опозиціонерів" не бачу, хіба що Гончаренко не проголосував :)
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 09:40

d44
на цих питаннях розкачати народ куди легше. ніж на курсі.


І додати до них «а військові на камуфльованих волонтерських машинах каву пʼють посеред дня у Сумах та містечках». У вас непогано виходить. Продовжуйте.
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