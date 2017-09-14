ЛАД написав:А выехали тогда, практически исключительно те, кто боролся в гражданскую против советов и произошло это именно в ходе и сразу после войны.
Бо десь до 1925 СРСР опустив "залізну завісу" Але виїжджали і з ЗУ та Бесарабії, що контролювалася Польщею, Чехословаччиною, Румуніею. як показав час - правильно зробили До того потік мігрантів з України та Польщі був безперевний , що зафіксовано у оповіданнях Міцкевича, Короленка. Хоча начебто були сподівання на прогресивні реформи.
Выезжали как раз, в основном, именно с ЗУ, т.е не из России, а из Австро-Венгрии.
Відомо, що у 1891–1901 роках зі Східної Галичини емігрували до Канади і США 78 тисяч українців. У 1901–1911 роках виїхало 224 тисяч чоловік. Таким чином, на початку XX століття лише зі Східної Галичини емігрувало понад 302 тисячі українців.[1]
Наприкінці 19 століття еміграційний синдикат, створений канадським урядом, відправив на територію Західної України понад 6 тисяч вербувальників. Агент, що завербував сім'ю до Канади, отримував від 2 до 5 доларів за кожного переселенця.
ЛАД написав:А если кто и переедет, то будут требовать ассимиляцию; попытки создавать Украину "в канадських преріях чи аргентинських пампасах" никто не поддержит, а, наоборот, быстро пресекут. А цитата, которую вы привели, - полуночный бред.
Євреям же виділили)).
Еадеюсь, я правильно понимаю, что "))" означают ":) ".
А якщо серйозно то я думаю багато хто залишиться через майно, сімейні обставини, вік чи надію якось пристосуватись. А ті що виїдуть то легко будуть асимільовані. Хоча є підозра що тоді ЄС закриє взагалі кордон, непропустять вони мільйон колишніх військових, хто ж тоді їх безпеку буде боронити
Вполне трезвый взгляд. Только хотел бы уточнить, они, скорее, не пропустят миллионы людей, независимо от того, военные или нет. А так почему бы не пропустить военных - кого-то с условием подписания армейского контракта, кого-то просто как рабочую силу (возможно, в зависимости от квалификации, причём, не обязательно высокой ).
А вже потім почалися розбірки між махновцями-петлюрівцями, бандерівцями-мельниківцями
та не особо розбірки, за кордоном смисл в політичній індентифікації втрачається. Я скажу даж більше за кордоном нема "українців" є одесити, чернівчани, западенці, ще навкруг церкви люди обєднуються а так в принципі українці гарно асимілюються в будьякому середовищі.ми не євреї. Та й мовне питання далеко не основне для нас. Це росіянин може все життя прожити в україні чи сша і мову не вивчити)