Letusrock написав:
доперемагались до того, що як варіант закінчення війни розглядаємо прорив кордону з ЄС і тимчасову окупацію Угорщини та сусідів.
...та що там казати ,навіть до Ла-Манша , а то і до кордонів Брітанії...
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Додано: Сер 16 лип, 2025 15:41
...та що там казати ,навіть до Ла-Манша , а то і до кордонів Брітанії...
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:42
Адекватные люди такое не рассматривают.
А бред он и есть бред.
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:47
тут багато розуму не треба, треба просто знати історію україни і памятати де померли борці за волю попередніх поколінь. Від пилипа орлика до степана бандери.
В моїм роду був чоловік, що воював в сс галичина, потім в французькому легіоні в вєтнамі, потом в південній африці відстрілював борців з апартеїдом і врешті передавав привіти з аргентини так шо для мене воно не чудно. Піздно правда такі одісеї совєршати)
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:47
ЛАД
вы просто плохо учились в школе\институте, поэтому по своей сути субпассионарны
и боитесь взглянуть правде в глаза
типичный электорат, променявший колоссальное наследие на чечевичную похлебку из разбитого корыта
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ЛАД , зізнайтесь - в часи школи ходили на махачі між Салтівкою та Тюренкою?
З чим працювали - кастетом чи цепом ?
Додано: Сер 16 лип, 2025 16:33
Хтось вже бачив відео як в Дніпрі група підлітків відбила "добровольця" з рук трьох жирдяїв-тітушок в цивільному? Точно як казав німецький міністр на днях - "боротьба сміливих українців за свободу та демократію"
Додано: Сер 16 лип, 2025 16:37
*Да... никакой тайны нет и не было...
НАТО - координирующий орган и не может что-то от имени кого-то оплатить...
ЕС может дать только со своего бюджета и только согласно всеми утвержденного бюджета... если таковой фонд есть...
По итогу каждая страна будет сама решать - платить США за войну РФ против Украины или нет...
ЕС мог только создать фонд, наполнить его деньгами ФРГ и Франции... и отдать ФРГ и Франции на свои же военные расходы, чтоб те отчитались о их повышении...
Попытки наполнить фонд и дать вне ЕС - заблокированы Францией давно...
На том фонде поднимались поляки и чехи... но им прикрутили краник и они взъерепенились...
Вот и весь сказ той истории...
Платить будет ФРГ США в рамках своих договоренностей... видимо в связке с тарифами и пошлинами...* (С)
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В принципі, Україні пофіг хто саме з європейців оплачуватиме зброю, і з яких причин.
Німеччина то й Німеччина.
Додано: Сер 16 лип, 2025 16:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це якщо не брати до уваги що економіка Німеччини мало того що в рецесії, так ще й в рази менше за китайську. Це 20 років тому вона була більшою за китайську, тоді і треба було ставити москву та пекін на місце.
А в могутність Корони Ви вже не вірите ?
Унія з Залізною Урсулою потягне ?
Додано: Сер 16 лип, 2025 16:46
Китайці допомагають і допомагатимуть рфії обмежено.
Як *справжні* друзяки-конкуренти.
Щоб не програла, але й не виграла.
Зате підточилася добряче.
Поки погоджуюсь з думкою експерта -- рфію нахилять в три руки Штати-Лондон-Пекін.
А як воно там насправді - хз.
Інформації справжньої, а не показу від Матриці, в нас мізер.
Вірю (чи точніше - схиляюсь, підозрюю, що саме так. В порівнянні з іншими версіями). В могутність Корони. Вона і в Китаї теж... Частково.
Тобто всюди. Частково. Де більше має можливостей-впливу, де менше.
Павуки... Самі потужні - Коронні.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 16 лип, 2025 16:54, всього редагувалось 2 разів.
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